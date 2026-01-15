Trump presenta un plan de atención médica para reducir costos

Por Tami Luhby, CNN

El presidente Donald Trump presentó este jueves una propuesta integral con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos recetados y las primas de los seguros de salud, así como aumentar la transparencia en los precios. También prometió que exigirá responsabilidad a las grandes compañías de seguros.

El plan, que el presidente insta al Congreso a aprobar, propone enviar dinero directamente a los consumidores, en lugar de a las aseguradoras, como ha defendido en los últimos meses en medio del debate sobre la extensión de los subsidios mejorados para las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que expiraron a finales del año pasado.

Muchas de las propuestas ya han sido impulsadas por Trump o por el Congreso en los últimos años. Algunas se basan en medidas que el presidente implementó durante su primer mandato o en acuerdos que alcanzó el año pasado, incluyendo la solicitud a los legisladores de que codifiquen sus acuerdos de precios de medicamentos de “Nación Más Favorecida” con más de una docena de fabricantes farmacéuticos.

