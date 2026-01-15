Que Trump invoque la Ley de Insurrección en Minneapolis sería un gran riesgo, incluso para sus estándares

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo amenazando con invocar la Ley de Insurrección. Desde su primer mandato, ha mencionado en repetidas ocasiones esta ley, que rara vez se utiliza y que otorga al presidente poderes extraordinarios para enviar a las Fuerzas Armadas a sofocar los disturbios internos.

Y ahora vuelve a hacerlo, esta vez en Minneapolis, en medio de protestas cada vez más intensas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A menudo ha dado la impresión de que Trump simplemente quiere desplegar las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense. Ya lo ha hecho de maneras extraordinarias sin recurrir a la Ley de Insurrección, al enviar a la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por demócratas. Pero a finales del mes pasado, la Suprema Corte asestó un duro golpe a esa iniciativa.

Eso dejó a la Ley de Insurrección como un recurso potencialmente más viable desde el punto de vista legal. Y, efectivamente, menos de un mes después del fallo de la Corte Suprema, Trump ha enviado miles de agentes del ICE a Minneapolis. En medio de protestas encendidas, se han registrado tiroteos y una muerte a manos de estos agentes. (El Gobierno sostiene que actuaron en defensa propia, y que el más reciente uso de la fuerza ocurrió después de que un agente fuera agredido). Ahora, el presidente ha vuelto a amenazar con invocar la Ley de Insurrección y enviar militares.

Sin embargo, hay un problema con la Ley de Insurrección, y aparentemente es el mismo que ha impedido a Trump utilizarla antes: es una medida drástica. La corresponsal de CNN Alayna Treene informó que funcionarios de la Casa Blanca han estado preocupados por las implicaciones políticas de esta idea. Es el tipo de decisión para la que se necesita estar muy seguro de que la población está preparada y la percibe como legítima.

Parece poco probable que los estadounidenses piensen así en este momento.

De hecho, si acaso, muchos parecen pensar que el propio Gobierno es responsable del descontento en Minneapolis.

El ejemplo más claro es la muerte de Renee Nicole Good, quien fue baleada por un agente de ICE la semana pasada. A pesar de que el Gobierno afirma que Good tuvo la culpa e incluso la ha acusado de “terrorismo doméstico”, múltiples encuestas muestran que los estadounidenses discrepan ampliamente.

Todas muestran que la gente considera que el tiroteo no estaba justificado ni era apropiado por un margen de entre 18 y 30 puntos. La encuesta de CNN reveló que los votantes registrados consideraban que era “inapropiado” por un margen de 2 a 1, 56 %-26 %.

En otras palabras, el episodio que se considera el detonante de una posible represión militar del Gobierno es algo por lo que la opinión pública culpa al propio Gobierno, y por un amplio margen.

Los nuevos datos también sugieren que los estadounidenses creen que el Gobierno ya está actuando con excesiva dureza en términos generales, y que eso está generando más problemas.

La encuesta de CNN, por ejemplo, reveló que el 51 % no solo considera que el tiroteo fue incorrecto, sino que refleja problemas más amplios en la forma en que opera ICE.

También mostró que los estadounidenses creen, por un margen de 51 % frente a 31 %, que las acciones de control migratorio de ICE están haciendo que las ciudades sean “menos seguras”.

Y una nueva encuesta de Yahoo-YouGov indicó de manera similar que el 54 % frente al 34 % opina que las redadas de ICE han hecho “más daño que bien”.

Estas cifras son particularmente llamativas porque los estadounidenses parecían querer de forma abrumadora que el Gobierno deportara a más personas. En general, estaban de acuerdo con los objetivos de Trump en este sentido. Sin embargo, parece que se ha ido demasiado lejos para ellos. Trump ha desperdiciado esa ventaja.

La situación se complica aún más para el presidente porque este es solo el episodio más reciente dentro de una narrativa creciente de exceso de poder.

Si el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump en ciudades como Chicago, Portland y Washington el año pasado fueron pruebas para la Ley de Insurrección, son ensayos que no funcionaron bien. Si bien los estadounidenses al principio parecían estar abiertos a la idea de usar a la guardia para mejorar la seguridad en áreas afectadas por el crimen, finalmente llegaron a oponerse al esfuerzo por márgenes de dos dígitos.

Los índices de aprobación de Trump en materia de criminalidad, uno de sus puntos fuertes desde hace tiempo, incluso han bajado.

Más allá del despliegue de fuerzas federales y de la Guardia Nacional, muchos estadounidenses consideran que Trump está yendo “demasiado lejos” en una amplia gama de asuntos, incluidos los aranceles y la política exterior. Una encuesta de AP-NORC publicada esta semana mostró que el 62 % de los estadounidenses cree que Trump está abusando del poder presidencial para lograr sus objetivos.

La situación en Minneapolis es tensa y cambiante, y habrá que esperar para ver qué dicen las encuestas específicamente sobre la idea de invocar la Ley de Insurrección. Pero ninguno de los indicadores apunta a una opinión pública que esté pidiendo o lista para una represión militar histórica.

Si acaso, sugieren que la mano dura de Trump con las Fuerzas Armadas y con ICE en territorio estadounidense ya ha generado un desgaste considerable, y podría interpretarse como echar más leña al fuego.

Si Trump cumple su amenaza de enviar militares bajo la Ley de Insurrección, corre el riesgo de parecer que está agravando un problema que él mismo creó. Y existe una fuerte posibilidad de que la situación se descontrole de formas que podrían eclipsar el resto de su proyecto para un segundo mandato.

En la medida en que avance en esa dirección, sería uno de los mayores riesgos políticos que ha asumido como presidente.

Por supuesto, la historia reciente sugiere que, si Trump quiere hacer algo de este tipo, es muy posible que simplemente lo haga.

