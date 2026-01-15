Primero en CNN: una nueva terapia experimental ofrece esperanza para pacientes con depresión

Por Kristen Rogers

A sus 27 años, Valerie Zeko vio cómo el verano se desvanecía desde la soledad de su sofá. Mientras otros disfrutaban de la playa, ella permanecía cautiva frente al televisor, incapaz de conectar con amigos o su entorno. Lo que en aquel momento parecía apatía, resultó ser algo mucho más profundo: su primer episodio de depresión, una señal de alerta que a menudo con frecuencia pasa desapercibida hasta que el aislamiento se vuelve la norma.

“Sentía como si la niebla también estuviera en mi cabeza y afuera,” dijo Zeko, que ahora tiene 57 años, describiendo el trastorno del estado de ánimo que sofocó su felicidad, motivación y autoestima durante 28 años hasta que finalmente encontró un tratamiento eficaz.

“Todo en mi vida parecía perfecto y maravilloso, pero mi cabeza estaba llena de este diálogo interno realmente malo y negativo constantemente,” dijo Zeko a CNN. “Sentía que toda mi vida se estaba desmoronando a mi alrededor. No podía lograr hacer las cosas en mi casa”.

Cuando Zeko buscó ayuda por primera vez en 2011, su médico le recetó el antidepresivo bupropión, que Zeko tomó de manera intermitente durante varios años. Le hacía sentir con más energía, pero a veces ese impulso se transformaba en ansiedad. Luego, Zeko y una psiquiatra intentaron abordar su trastorno de ánimo con una serie de otros siete antidepresivos.

“Simplemente no funcionaban en absoluto, lo empeoraban, me hacían sentir suicida,” contó. Otros efectos secundarios “horribles” incluían problemas urinarios, dolores de cabeza, pesadillas, entumecimiento emocional y fatiga, dijo Zeko.

La situación de Zeko encajaba con lo que los expertos llaman depresión resistente al tratamiento, que no es un diagnóstico formal separado del trastorno depresivo mayor. En cambio, los expertos pueden usar el término, o TRD por sus siglas en inglés, para caracterizar la depresión que no mejora con uno o más tratamientos convencionales y validados para la depresión, explicó el psiquiatra Dr. Brandon Bentzley, cofundador y director científico de Magnus Medical, una empresa de neurotecnología. Casi un tercio de los 332 millones de personas con depresión en todo el mundo entra en la categoría de resistente al tratamiento.

El año 2023 fue cuando la depresión de Zeko “estaba realmente mal, cuando yo estaba desesperada,” dijo. Aunque Zeko nunca contempló quitarse la vida, comenzó a entender por qué dos conocidos que habían muerto por suicidio consideraron esa opción.

Entonces una amiga le recomendó a Zeko inscribirse en un ensayo clínico aleatorizado que probaba una innovadora terapia de cinco días para la depresión resistente al tratamiento en el Brain Stimulation Lab de la Universidad de Stanford, en California. Llamado SAINT, por las siglas en inglés de Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy, el tratamiento envía pulsos magnéticos rápidos a una región específica de la corteza prefrontal del paciente. La corteza prefrontal es una región clave para el procesamiento y regulación emocional y cognitiva; se cree que su disfunción es un aspecto clave de lo que causa la depresión.

En apenas la primera semana después de recibir SAINT en noviembre de 2023, la capacidad de Zeko para disfrutar de la vida —cuya falta es un síntoma característico de la depresión— mejoró de manera significativa.

“Pocos días después, toda mi familia celebró Acción de Gracias en San Francisco, y alquilamos bicicletas eléctricas y cruzamos el puente Golden Gate en bici,” contó Zeko. “Ya lo había hecho antes y nunca lo disfruté. Siempre era como, ‘Ay, me duele el trasero, hace frío, hay mucho ruido, no puedo esperar que esto termine.’

“Esta vez, fue una experiencia totalmente diferente,” agregó Zeko. “Pensé, ‘Quiero hacer de nuevo todo lo que siempre he hecho, ¡porque ahora es mucho mejor!’”

Zeko no fue la única participante que se benefició del ensayo, cuyos resultados se detallan en un estudio recién publicado en la revista World Psychiatry. La mitad de los 24 participantes en el grupo de tratamiento logró la remisión al mes de haberse sometido a SAINT, en comparación con casi el 21% de las 24 personas en el grupo de tratamiento con placebo.

“Hemos llevado el tratamiento de la salud mental al mismo nivel de medicina de precisión que el resto de la medicina en sí,” dijo Bentzley, uno de los principales desarrolladores de SAINT y autor principal del primer ensayo controlado aleatorizado de la terapia, que fue publicado en 2021. La empresa de Bentzley, Magnus Medical, tiene la licencia de SAINT.

“Tenemos las herramientas para… realmente comprender el cerebro humano de manera individual, tomar ese conocimiento y aplicarlo a los tratamientos de la misma forma en que un cardiólogo o un cirujano cardiotorácico lo haría con el corazón,” agregó Bentzley.

Normalmente, mientras más tratamientos ha probado una persona con depresión persistente, menos probable es que el siguiente tratamiento terapéutico funcione para ella, lo que puede aumentar los sentimientos de desesperanza, dijo el Dr. Ian Kratter, autor principal del nuevo estudio.

“Mostrar potencialmente que un tratamiento puede ayudar a las personas incluso en esas circunstancias es un mensaje increíblemente poderoso para los pacientes que están sufriendo,” añadió Kratter, profesor clínico asistente en el departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

La mayoría de los principales tratamientos de salud mental —como algunos antidepresivos o la terapia electroconvulsiva— se descubrieron accidentalmente cuando inicialmente se usaban para otras enfermedades, en particular la infección bacteriana de la tuberculosis, dijo Bentzley. En cambio, la formulación de SAINT implicó “un verdadero proceso de ingeniería en torno a cómo funcionaba el cerebro,” añadió.

“Comenzamos ese proceso a principios de la década de 2010,” dijo Bentzley. El equipo al que Bentzley se refiere estaba dirigido por el neurocientífico Dr. Nolan Williams, quien falleció por suicidio en octubre a los 43 años.

Williams fundó el Laboratorio de Estimulación Cerebral de Stanford, eventual centro de SAINT, en 2015. Él mismo había experimentado depresión y nunca se sometió a su propia terapia, contó Bentzley.

“Nolan era un científico increíble, pero era un sanador antes que científico. Eso era, por mucho, lo más importante para él,” dijo Kratter. “Él quería que la gente mejorara más rápido.”

El equipo exploró qué área del cerebro cambiar para sacar a alguien de una depresión y devolverlo a sí mismo de manera no invasiva y con efectos secundarios mínimos o nulos, dijo Bentzley.

La tecnología SAINT primero realiza una resonancia magnética estructural y funcional del cerebro, siendo esta última una ventana para ver cómo se comunican las diferentes partes entre sí, explicaron Bentzley y Kratter.

La resonancia magnética ayuda a identificar la ubicación de la conexión más fuerte entre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y una subregión más profunda, el cíngulo subgenual, que está asociada con la depresión, dijo Kratter. Los investigadores entonces envían miles de señales rápidas, o pulsos, a esa ubicación a través de la bobina electromagnética dentro del estimulador en el cuero cabelludo del participante, dijo Bentzley. Estas señales hacen que las conexiones se fortalezcan, tratando así la depresión.

Los pacientes reciben diez sesiones de 10 minutos al día durante cinco días consecutivos. El proceso es más rápido que la estimulación magnética transcraneal convencional, que también es menos precisa.

La EMT convencional puede requerir de dos a tres tratamientos de una hora a la semana durante cuatro a seis semanas, dijo la Dra. Nina Kraguljac, presidenta del consejo de investigación de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Kraguljac, quien no participó en el estudio, añadió que el horario puede ser difícil para las clínicas con poco personal o que solo funcionan durante el horario laboral, pero más conveniente para los pacientes que se ausentan de otras responsabilidades.

Mientras se administra SAINT, algunos pacientes no sienten nada, mientras que otros sienten una leve incomodidad o dolor. “Sentí como si todo mi cerebro fuera una banda elástica y la estuvieran estirando y luego soltando, y volvía a su lugar”, dijo Zeko. “Los chasquidos eran muy dolorosos, pero tan cortos que no era un problema”.

El ensayo clínico más reciente se suma a varios años de respaldo científico para SAINT.

En el segundo ensayo clínico de SAINT, que incluyó 21 participantes pero no contó con grupo de control, el 90,5 % de los participantes entraron en remisión, dijo Bentzley. Eso allanó el camino para el primer ensayo controlado aleatorio de SAINT, que también fue doble ciego, lo que significa que ni los participantes ni los investigadores sabían quién recibía qué tratamiento. El tratamiento placebo replica todos los aspectos de SAINT excepto que el campo magnético no entra completamente en el cerebro del paciente, explicó Bentzley. En su lugar, solo una pequeña parte entra.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó SAINT como terapia para la depresión resistente al tratamiento en septiembre de 2022, convirtiéndolo en el primer sistema de neuromodulación rápida y no invasiva para la depresión resistente al tratamiento. El tratamiento está actualmente disponible en 17 clínicas en Estados Unidos.

“Esperamos poder duplicar ese número para finales de 2026,” dijo Bentzley.

El nuevo estudio replicó resultados previos pero en una población más grande, dijo Kratter.

“Creo que este estudio va a ser un estudio pionero en cuanto a cómo pensamos en los mecanismos de la EMT y cómo podemos personalizar los tratamientos usando marcadores biológicos en el cerebro”, dijo Kraguljac, quien también es vicepresidente ejecutiva del departamento de psiquiatría y salud conductual de la Universidad Estatal de Ohio.

El estudio también midió de manera más objetiva los posibles efectos de SAINT en el cerebro mediante electroencefalogramas, o EEG, antes y después del ensayo. Estas pruebas consisten en colocar pequeños electrodos en el cuero cabelludo para registrar la actividad eléctrica cerebral.

Los EEG hallaron que SAINT “tuvo un efecto muy interesante” en las ondas cerebrales beta, dijo Kratter —ondas cerebrales de frecuencia relativamente alta asociadas con el enfoque, la toma de decisiones y la concentración. La sobreactividad en las ondas beta se ha relacionado con la depresión y la ansiedad.

El tratamiento disminuyó la potencia beta específicamente en “la corteza cingulada anterior izquierda, que se sabe que es importante en la regulación de las emociones y el estado de ánimo”, dijo Kratter. “Cuanto más mejoraba una persona, mayor era la reducción en el rango beta en el EEG”.

Además, los participantes con mayor potencia beta en esa región antes del tratamiento tenían más probabilidades de mejorar, dijo Kratter. Si estos hallazgos se replican, las mediciones por EEG podrían ayudar a predecir los participantes óptimos y los mejores momentos para el tratamiento.

“Siento como si hubiera salido de una densa niebla”, dijo Zeko. “La claridad y la paz son las principales cosas que siento en mi cerebro ahora. Ya no hay un parloteo negativo constante en mi mente.”

Los pensamientos sobre eventos tristes dejaron de provocar espirales que duraban días, y las tareas que antes parecían insuperables ya no eran una segunda preocupación. “Una de las cosas que escribí por mensaje fue, ‘Llegué a casa y desempaqué mi maleta de inmediato, y no la dejé ahí como por un mes,’” dijo Zeko, refiriéndose a los mensajes que envió a sus amigos.

Aunque el ensayo más reciente ayuda a explicar cómo funciona SAINT para algunas personas, “lo que no sabemos es infinito”, dijo Bentzley. “Las personas que no mejoran, sus cerebros se parecen mucho más a lo que llamamos ‘controles sanos’, o personas que no tienen depresión. Y eso no significa que no tengan depresión.”

Esto significa que la neurobiología de la depresión puede variar de persona a persona, incluso si tienen los mismos síntomas. Si esa variabilidad realmente influye en cómo le irá a un paciente con diferentes tratamientos, la psiquiatría podría necesitar avanzar en cómo se diagnostica la depresión y, por lo tanto, en cómo se trata, dijo Bentzley.

Los hallazgos del EEG “aún deben considerarse altamente preliminares”, dijo el Dr. Paul Holtzheimer, profesor de psiquiatría en la Geisel School of Medicine de la Universidad de Dartmouth en New Hampshire. “Podría ser un mecanismo de SAINT o podría ser un hallazgo genérico cuando la depresión mejora, independientemente de qué es lo que mejora la depresión.”

La población del estudio también era en gran parte blanca, relativamente con un alto nivel educativo y con pocas condiciones concomitantes, dijo Holtzheimer — por lo que no queda del todo claro cómo funcionará SAINT en grupos más diversos o en aquellos con más de un diagnóstico, aunque ese no era el objetivo del estudio. También son necesarios futuros estudios que comparen SAINT con TMS convencionales y otros tratamientos para la depresión, aunque SAINT parece superar a otros en términos de cuán sustancialmente algunos pacientes se recuperan en un corto período de tiempo, añadió.

“La tasa de remisión del 50 % es notablemente más alta de lo que hemos visto en otros estudios”, añadió.

Los investigadores también excluyeron a pacientes que estaban suicidas de forma aguda o que habían intentado suicidarse en el año anterior al estudio, señaló la Dra. Holly Lisanby, decana fundadora y Profesora de la Fundación de la John Shufeldt School of Medicine and Medical Engineering en la Universidad Estatal de Arizona.

Esa exclusión en aras de la seguridad de los participantes es normal en los ensayos experimentales, añadió Lisanby, quien no participó en el estudio — pero la ideación suicida también es importante considerarla cuando se compara SAINT con otros tratamientos en el futuro.

Lo que también queda por ver es evidencia más consistente de cuánto tiempo durarán los beneficios de SAINT. La remisión tras solo una serie de cinco días de tratamiento ha durado desde varios meses hasta años para algunos participantes de varios ensayos. Otros han necesitado un ajuste aquí y allá para mantenerse en remisión durante un año, dijo Bentzley.

“Para otras personas”, añadió, “es una batalla cuesta arriba que requiere mucho más que solo un tratamiento neurobiológico, sino también una reintegración psicológica, tratamiento ocupacional y tiempo para volver a aprender los aspectos importantes de cómo vivir una vida de verdadera remisión de la depresión”.

Recurrir en la depresión no es un problema exclusivo de SAINT; los síntomas aún pueden recurrir con los tratamientos convencionales.

La experiencia de Willow, quien tiene depresión resistente al tratamiento, puede representar algunas de estas incógnitas. Willow participó en el último ensayo controlado aleatorio en julio de 2023 pero nunca le dijeron si había recibido SAINT o el tratamiento placebo. Esta confidencialidad es estándar para tales estudios.

A pesar de esa falta de información, Willow cree que se sometió al tratamiento SAINT debido a cómo cambió su salud mental durante y después del ensayo.

“La cuarta mañana, salí de la resonancia magnética para ir a la clínica, y una ardilla cruzó delante de mí, y de verdad dije, ‘Hola, ardilla’, y sonreí”, recordó Willow, quien pidió que su nombre completo no fuera utilizado por motivos de privacidad.

“Me detuve en seco porque sonreír a veces se siente, con la depresión, antinatural”, añadió Willow, quien tiene 43 años y vive en California. “El hecho de que me preocupara por esta pequeña ardilla y pensara, ‘Oh, eso es algo lindo’, — dije, ‘Oh, Dios mío, esto definitivamente es algo diferente.’”

El mundo de Willow se sentía más vibrante en general, dijo, y empezó a ser más consciente y estar más presente con su familia y con los otros padres de fútbol.

El tratamiento “fue beneficioso para mí durante unos cinco meses, luego, desafortunadamente, empecé a notar que mi depresión regresaba”, dijo Willow. Los investigadores del ensayo sacaron a Willow del estudio y le dieron otra ronda de SAINT en febrero de 2024, lo que alivió sus síntomas durante unos seis meses. Desde octubre de 2024, ha manejado su depresión con tratamientos semanales de ketamina administrados por un médico.

Ahora, dos años después de que Zeko recibiera SAINT, ha comenzado a sentirse deprimida nuevamente en los últimos seis meses, dijo. Pero sus síntomas podrían deberse simplemente a la pérdida de su trabajo soñado y ahora trabaja en un empleo no ideal, en lugar de signos de una recaída, dijo. Ha estado tratando de lograr que su aseguradora cubra una posible próxima ronda de SAINT, pero dijo que la compañía rechazó su reclamo, alegando que no ha explorado suficientemente todas sus opciones. Stanford la está ayudando a intentar impugnar la decisión de la aseguradora, dijo.

Kratter y Bentzley tienen esperanza respecto a lo que los ensayos de SAINT podrían significar para la población general con depresión resistente al tratamiento, pero siguen existiendo otros obstáculos — incluyendo el conocimiento y la cobertura de los seguros.

De las personas en Estados Unidos que necesitan estimulación magnética transcraneal, solo el 0,7 % la recibe, dijo Bentzley. “Esa tecnología ha estado disponible durante casi dos décadas con la aprobación de la FDA y tiene una montaña de evidencia.”

La terapia SAINT generalmente no está cubierta por la mayoría de los seguros privados, pero algunas compañías la están considerando u ofreciendo cobertura en algunos estados. Medicare cubre SAINT en entornos ambulatorios basados en hospitales. Sin seguro, un curso de SAINT puede costar aproximadamente entre US$ 16.000 y más de US$ 30.000, dijo Bentzley. La terapia solo está disponible a través de clínicas respaldadas por Magnus Medical o un ensayo clínico respaldado por Magnus Medical o Stanford, añadió. “Hay numerosas clínicas que anuncian que proveen SAINT, pero en realidad no lo hacen.”

“La esperanza es que las tecnologías de estimulación cerebral… puedan ser trasladadas antes en el llamado algoritmo de tratamiento”, dijo Kratter, refiriéndose a tratar a personas con depresión resistente al tratamiento y aquellos que preferirían hacer un tratamiento potencialmente único como SAINT en lugar de probar productos farmacéuticos y experimentar efectos secundarios negativos. Pero todavía no se ha estudiado si SAINT también podría ser un tratamiento de primera línea para la depresión general.

“Todos soñamos con un cambio cultural profundo en el tratamiento de esta población, y mi lado optimista quiere verlo suceder pronto”, afirmó Bentzley. “Pero históricamente, ese tipo de cambios tardan varias décadas.”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.