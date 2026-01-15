Las tasas hipotecarias caen a su nivel más bajo en más de tres años

Por Samantha Delouya, CNN

La tasa promedio de las hipotecas a 30 años a tipo fijo fue del 6,06 % durante la semana que finalizó el 15 de enero, según Freddie Mac. La última vez que las tasas de interés para la compra de viviendas estuvieron tan bajas fue en septiembre de 2022.

Los expertos esperan que esta caída ayude a aliviar el estancamiento en el mercado inmobiliario.

“Los efectos son notables, ya que las solicitudes semanales de compra y la actividad de refinanciación han aumentado, lo que subraya los beneficios tanto para los compradores como para los propietarios actuales”, dijo Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac. “Está claro que la actividad inmobiliaria está mejorando y se prevé una sólida temporada de ventas en primavera”.

En esta misma época del año pasado, la tasa promedio a 30 años a tipo fijo era del 7,04 %. Un comprador que hubiera adquirido una vivienda de US$ 450.000 con un pago inicial del 20 % a esa tasa habría tenido que pagar cuotas mensuales de capital e intereses de aproximadamente US$ 2.405. Con la tasa promedio actual del 6,06 %, esos pagos se reducirían a aproximadamente US$ 2.172, un ahorro de alrededor de US$ 230 al mes, o cerca de US$ 84.000 durante la vida de un préstamo a 30 años.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump pidió la compra de US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios para intentar reducir los costos de los préstamos.

“Esto hará que las tasas hipotecarias bajen, los pagos mensuales bajen y que el costo de ser propietario de una vivienda sea más asequible”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales la semana pasada.

Es posible que estas compras ya estén ejerciendo una modesta presión a la baja sobre las tasas hipotecarias, al menos a corto plazo, dijo Susan Wachter, profesora de bienes raíces en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

“Ha comenzado; ya podemos verlo en los datos”, dijo sobre las compras, aunque agregó que aún no ha visto compras por un monto de US$ 200.000 millones.

Hay indicios de que el llamado “efecto bloqueo”, una característica definitoria del mercado inmobiliario durante los últimos años, también ha comenzado a disminuir. Durante años, los propietarios se han mostrado reacios a vender, sin querer renunciar a las tasas hipotecarias ultrabajas que obtuvieron al comienzo de la pandemia.

Esa dinámica está empezando a cambiar. Según un análisis de Realtor.com sobre datos de hipotecas pendientes, la proporción de propietarios con tasas hipotecarias superiores al 6 % ha superado a la de aquellos con tasas ultrabajas inferiores al 3 %, lo que sugiere que menos propietarios tienen un fuerte incentivo para quedarse donde están.

La actividad del mercado inmobiliario está comenzando a repuntar tras años de estancamiento. Las ventas de viviendas de segunda mano aumentaron un 5,1 % en diciembre en comparación con el mes anterior, según nuevos datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) publicados el miércoles. Esto marca el cuarto mes consecutivo de aumentos, la racha más larga desde mediados de 2020.

Sin embargo, una mayor actividad en el mercado no se ha traducido en precios más bajos. El precio medio de venta de viviendas de segunda mano fue de US$ 405.400 en diciembre, según la NAR, lo que supone el trigésimo mes consecutivo de aumentos interanuales.

Un mercado inmobiliario más dinámico puede que no resuelva por sí solo la crisis de asequibilidad de la vivienda, pero conlleva beneficios económicos más amplios, afirmó Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin.

“Las personas que se han sentido atrapadas en sus hogares pueden estar rechazando oportunidades laborales, posponiendo el matrimonio o la llegada de un bebé, todo porque se sienten atrapadas en una casa que no satisface sus necesidades”, explicó. “Si hubiera más movimiento en el mercado, beneficiaría a la economía y a la calidad de vida de las personas, incluso si no contribuye a resolver el problema de la asequibilidad de la vivienda”.

