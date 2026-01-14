Trump dice que “cualquier cosa menor” al control de Estados Unidos sobre Groenlandia es “inaceptable”

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que “cualquier cosa menor” al control de Estados Unidos sobre Groenlandia es “inaceptable”, al argumentar que EE.UU. necesita ese territorio por razones de seguridad nacional, lo que a su vez podría fortalecer a la OTAN.

“La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de los ESTADOS UNIDOS”, escribió Trump en un posteo matutino en Truth Social. “Cualquier cosa menor que eso es inaceptable”.

Trump reiteró su afirmación de que adquirir Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos y “vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, en referencia al sistema de defensa antimisiles que desarrolla el Pentágono. También sostuvo que los líderes de la OTAN deberían estar presionando para que Estados Unidos tenga Groenlandia.

“La OTAN debería liderar el camino para que la obtengamos. ¡SI NO LO HACEMOS, RUSIA O CHINA LO HARÁN, Y ESO NO VA A PASAR! Militarmente, sin el enorme poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y ahora estoy llevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza efectiva ni un elemento de disuasión. Ni de cerca. Ellos lo saben, y yo también”, escribió Trump en el posteo.

Esto ocurre mientras el vicepresidente JD Vance se dispone a encabezar este miércoles una reunión con el canciller de Dinamarca y su contraparte de Groenlandia, junto al secretario de Estado Marco Rubio. Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca.

El martes, Trump desestimó comentarios del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, quien dijo en una conferencia de prensa en Copenhague: “Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no será parte de Estados Unidos. Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, que es parte del Reino de Dinamarca”.

En respuesta, Trump dijo: “Ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. No sé nada de él, pero eso va a ser un gran problema para él”.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

