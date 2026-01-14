Tenista aficionado supera a los profesionales en la antesala del Abierto Australiano y se lleva un premio enorme

Por Por Reuters

Jordan Smith, un tenista amateur de Sydney, Australia, se llevó un gran botín el miércoles al embolsarse un cheque por valor de 1 millón de dólares australianos, equivalente a US$ 661.000, después de mantener la calma para ganar el “One Point Slam” antes del Abierto de Australia .

El “One point Slam” fue un evento de exhibición entre jugadores amateur y celebridades contra un grupo de élite de 24 profesionales, entre los que se encontraban jugadores como Carlos Alcaraz , Jannik Sinner e Iga Świątek.

Smith, quien se clasificó como campeón estatal de Nueva Gales del Sur, superó a Sinner, dos veces ganador del Abierto de Australia, y a la número 4 del mundo femenina Amanda Anisimova, antes de vencer a Joanna Garland en la final.

La proeza del tenista amateur fue un asombro para los presentes, entre ellos Carlos Alcaraz, quien dedicó una publicación redes sociales con el nombre del flamante ganador.

La taiwanesa Garland, número 117 del ranking femenino, había llegado a la final después de vencer al número tres del mundo Alexander Zverev, al exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios y a Maria Sakkari.

“Ya no lo sé. Al llegar esta noche, estaba feliz por haber ganado un punto. Estaba muy nervioso, pero disfruté estar aquí. Fue una gran experiencia”, dijo Smith, quien agregó que planeaba comprar una casa con sus ganancias.

El evento, que hace parte de la semana inaugural del torneo, contó con un sorteo de eliminación con el juego de manos ‘piedra, papel o tijera’ utilizado para determinar el saque, y el ganador del punto avanzaba a la siguiente ronda.

A los tenistas aficionados se les permitían dos saques, pero los jugadores profesionales de la ATP o la WTA solo podían intentarlo una vez.

El griego Sakkari eliminó al número uno del mundo masculino Alcaraz después de que éste cayera a la red con un dropshot.

“El drop shot es mío, no sé qué pasó”, dijo Alcaraz desconcertado.

La seis veces campeona de torneos de Grand Slam, Świątek, fue eliminada a manos del español Pedro Martínez, quien además, asombró al público del Rod Laver Arena cuando sorprendió al número 10 del mundo, Alexander Bublik, con un saque por debajo.

“Le di a probar un poco de su propia medicina”, dijo Martínez sobre Bublik, quien es conocido por su toque fenomenal y su inclinación por los tiros con truco.

El Abierto de Australia se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park.

