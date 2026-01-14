La mitad de los estadounidenses cree que ICE hace que las ciudades de EE.UU. sean menos seguras, según una encuesta de CNN

Por Ariel Edwards-Levy

La mayoría de los estadounidenses considera que el disparo mortal de un funcionario de inmigración contra la residente de Minneapolis Renee Good fue un uso inapropiado de la fuerza, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Aproximadamente la mitad lo ve como una señal de problemas más amplios en la forma en que opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y menos de un tercio dice que las operaciones de ICE han hecho que las ciudades sean más seguras.

Solo el 26 % de los estadounidenses dice que considera el tiroteo como un uso apropiado de la fuerza. La mayoría, el 56 %, lo califica como un uso inapropiado de la fuerza, y el 51 % dice que también refleja problemas mayores con la forma en que opera ICE. Un porcentaje de un solo dígito lo calificó como un incidente aislado, mientras que el resto dice que no ha escuchado lo suficiente al respecto para opinar.

Los estadounidenses comentaron que, 51 % contra 31 %, las acciones de imposición de ICE están haciendo que las ciudades sean menos seguras en lugar de más seguras; otro 18 % dice que ha habido poco efecto de las acciones.

Los videos del agente de ICE Jonathan Ross disparando a Good han generado respuestas encontradas entre los demócratas y republicanos electos, una división que se refleja en las encuestas públicas de CNN. Pero los demócratas están más unidos en sus preocupaciones sobre las operaciones de ICE que los republicanos en su disposición a defender la agencia.

Más de 8 de cada 10 demócratas e independientes afines a los demócratas consideran el disparo un uso inapropiado de la fuerza que refleja problemas más amplios, y una proporción similar dice que las acciones de ICE han hecho que las ciudades sean menos seguras.

Una mayoría menor del 67 % de adultos que están alineados con los republicanos dice que las acciones de ICE han hecho que las ciudades sean en general más seguras, y el 56 % califica el tiroteo como apropiado, con el resto dividido entre condenarlo y negarse a opinar de cualquier manera.

El subconjunto de independientes que no se inclinan hacia ninguno de los dos partidos también expresa oposición a las acciones de ICE, con más de la mitad diciendo que la imposición de ICE está haciendo que las ciudades sean menos seguras, y que el tiroteo son una señal de problemas mayores con la forma en que opera.

En general, poco más de la mitad de los estadounidenses ve las políticas de deportación de Trump como excesivas. Por un margen de 10 puntos, 47 % contra 37 %, los estadounidenses dicen estar más preocupados por la represión contra quienes protestan por las deportaciones que por las protestas mismas saliéndose de control.

Solo el 37 % del público expresa mucha o moderada confianza en el Gobierno federal para llevar a cabo una investigación justa y exhaustiva del tiroteo, y solo el 38 % aprueba el trabajo de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional.

Dentro del Partido Republicano, aquellos que se consideran miembros del movimiento “Make America Great Again” tienen 32 puntos más de probabilidad que los que no lo son de apoyar las acciones del agente de ICE. Y si bien los adultos con preferencia con los republicanos que viven en áreas urbanas en su mayoría ven la imposición de ICE como una manera de hacer que las ciudades sean más seguras, son menos propensos a decirlo que sus homólogos partidistas de áreas suburbanas o rurales.

En general, el 59 % de los estadounidenses que viven en ciudades, un grupo inclinado hacia los demócratas, sienten que la aplicación de ICE está haciendo que las ciudades sean menos seguras.

Trump hizo de la inmigración un punto focal de su campaña de 2024, prometiendo llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos y atacando el manejo de la frontera entre Estados Unidos y México por parte del expresidente Joe Biden.

A medida que Trump ha implementado la represión que prometió, ha habido un cambio duradero en la opinión pública en contra de su manejo de la inmigración.

En febrero, solo el 45 % de los estadounidenses dijo que los esfuerzos de Trump por deportar a inmigrantes indocumentados habían ido demasiado lejos. Para abril, en medio de una serie de deportaciones de alto perfil —incluida la deportación, luego revertida, de Kilmar Ábrego García a una prisión salvadoreña— ese número había superado el 50 %, donde se ha mantenido desde entonces en las encuestas de CNN.

En la última encuesta, el 52 % dice que los esfuerzos de Trump por deportar han ido demasiado lejos. Eso incluye mayorías contundentes tanto de adultos alineados con los demócratas como de verdaderos independientes, mientras que aproximadamente un tercio de los adultos alineados con los republicanos dice que no ha ido lo suficientemente lejos.

La aprobación de Trump en materia de inmigración ha seguido un patrón similar, disminuyendo en los primeros meses de su segundo mandato. En marzo pasado, el 51 % aprobaba su manejo del tema, una cifra más alta que en cualquier momento de su primer mandato. Para julio de 2025, ese número había caído al 42 %.

Inmediatamente después del tiroteo en Minnesota, su nivel de aprobación se ha mantenido estable en ese nivel más bajo, de acuerdo con la última encuesta de CNN, aunque sigue estando por encima de las calificaciones más bajas que recibió en el tema durante su primer mandato.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea y por teléfono del 9 al 12 de enero entre una muestra nacional aleatoria realizada entre 1.209 adultos. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

Jennifer Agiesta y Edward Wu de CNN contribuyeron a este informe.