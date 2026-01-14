Un agente federal dispara contra inmigrante venezolano en Minneapolis, dice el Departamento de Seguridad Nacional

Por Danya Gainor, CNN

Una persona fue herida de bala en la pierna por un agente federal en Minneapolis la noche de este miércoles, después de resistirse al arresto y “agredir violentamente” a un agente, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, mientras la ciudad aún enfrenta las repercusiones del tiroteo mortal de Renee Good la semana pasada a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La persona fue trasladada a un hospital cercano con heridas que no ponen en peligro su vida, informó la ciudad de Minneapolis.

Los agentes estaban realizando una parada de tráfico “dirigida” aproximadamente a las 6:50 p.m., hora local, involucrando a un hombre venezolano que, según el DHS, se encuentra ilegalmente en Estados Unidos. El hombre huyó del lugar en su vehículo, chocó contra un auto estacionado y luego escapó corriendo, informó el DHS.

“El agente alcanzó al sujeto a pie e intentó detenerlo cuando el sujeto comenzó a resistirse y agredir violentamente al agente”, señala el comunicado.

Durante el forcejeo, el DHS indicó que dos personas salieron de un departamento cercano y atacaron al funcionario usando una pala para nieve y el mango de una escoba.

Después de que el sospechoso logró soltarse y se unió al ataque, el funcionario disparó “en defensa propia”, hiriendo al sujeto inicial en la pierna. Las tres personas luego corrieron de regreso al edificio de apartamentos y se atrincheraron en su interior, de acuerdo con la agencia.

El agente y el sujeto inicial están hospitalizados, y las otras dos personas están bajo custodia, informó el DHS. El comunicado no detalló cómo se produjo su detención.

Los líderes de Minneapolis piden a la ciudad —una vez más sacudida por la violencia que involucra a agentes federales— que mantenga la calma.

“La ciudad de Minneapolis exige nuevamente que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato. Apoyamos a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados; sepan que cuentan con todo nuestro apoyo”, expresó la publicación de la ciudad.

Agentes federales lanzaron una variedad de municiones menos letales para dispersar a la multitud reunida en el lugar, incluyendo bolas de gas pimienta y lo que parecían ser granadas aturdidoras. En un momento, pareció que un miembro de la multitud arrojó una de las granadas de gas de vuelta hacia los agentes, quienes luego la apartaron de una patada.

El humo permaneció en el aire mientras los agentes desplegaban varias granadas de gas lacrimógeno, impactando una de ellas a la corresponsal de CNN Whitney Wild.

Una multitud en aumento siguió a los agentes federales por el vecindario, mientras una línea de agentes formaba una pared detrás de una cinta policial amarilla para bloquear la calle, ubicada a unos 10 minutos del centro de Minneapolis.

Un equipo de CNN en el lugar observó que también llegaba un convoy de agentes del Departamento de Policía de Minneapolis y la Patrulla Estatal de Minnesota. Aunque los agentes locales no han participado activamente en las operaciones de control migratorio en la ciudad, frecuentemente han sido enviados a escenarios de incidentes críticos y manifestaciones para garantizar la seguridad pública.

“Estamos al tanto de los reportes sobre un tiroteo que involucra a funcionarios federales en el norte de Minneapolis. Estamos trabajando para confirmar detalles adicionales”, dijo un portavoz de la ciudad en un correo electrónico a CNN la noche de este miércoles.

CNN se ha puesto en contacto con la policía para obtener más información.

Noticia en desarrollo…

