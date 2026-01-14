Dentro del “mundo loco” de Trump: botellas de leche, perros de trineo y amenazas de bombardear Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

En palabras del propio Donald Trump: “¡Es un mundo loco!”

El extraordinario —y absolutamente agotador— control del presidente de EE.UU. sobre la psiquis mundial se intensificó este miércoles.

La tensión se apoderó de Washington, se extendió al otro lado del Atlántico y cubrió Medio Oriente. Todos esperaban el fuego del cielo.

¿Atacaría Trump a Irán para cumplir su promesa de que “la ayuda está en camino” después de la brutal represión de los manifestantes?

¿O está tomando una salida basándose en garantías aparentes y cuestionables de una fuente en Irán de que las ejecuciones cesarían?

“Vamos a observar y ver cuál es el proceso”, declaró a los periodistas.

Todo el mundo está esperando ver qué hace Trump a continuación.

Y le encanta, mientras se sienta detrás del escritorio de la Oficina Oval, lanzando amenazas, subterfugios e insultos como un director de orquesta, pero en lugar de conjurar armonía provoca el caos mundial.

Cuando se le preguntó cómo podía confiar en las promesas de un régimen iraní que acaba de imponer una brutal represión y mató al menos a varios miles de sus propios ciudadanos después de décadas de severo autoritarismo, Trump dejó a los estadounidenses con una de sus clásicas situaciones de suspenso.

“Lo averiguaremos”, comentó a los periodistas. “Lo averiguaré después de esto. Ustedes lo descubrirán, pero nos lo han dicho de buena fuente, y espero que sea cierto. Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. ¡Qué locura!”.

Una de las cosas más locas fue que Trump estaba hablando sobre un grave tema de guerra y paz durante un evento en la Oficina Oval promocionando la leche entera que las escuelas podrán servir a los niños bajo una ley recientemente aprobada.

“¿Recuerdan aquellos tiempos, cuando éramos niños?”, preguntó Trump a la prensa, ansioso por saber si estaba a punto de lanzar un ataque contra Irán.

En una digresión que te deja sin palabras, el presidente continuó: “Todos compartimos una botella. Hoy en día, no solemos hacerlo. Pero si quieres, si confías en la persona que bebe, aquí la tienes, es tuya. ¿De acuerdo?”.

“Está semifresca, tiene cinco o seis días”, siguió el presidente refiriéndose a una botella de leche que estaba sobre el escritorio Resolute.

Como suele ocurrir durante la era Trump, fue un día surrealista en Washington.

La Casa Blanca recibió a una delegación de Groenlandia y Dinamarca tras la demanda de Trump de poseer la isla más grande del mundo.

Vale la pena subrayar lo extraña que fue esta visita.

Los funcionarios estaban en Washington para insistir en que el territorio danés semiautónomo no estaba a la venta y que Trump no debería intentar comprarlo o invadirlo.

Durante el primer mandato de Trump, la idea de intentar arrebatar Groenlandia para pasar a la historia como uno de los presidentes que honraron el “destino manifiesto” de Estados Unidos con nuevos territorios se consideraba una broma.

Pero en su segundo mandato, un comandante en jefe indomable ha sido tomado muy en serio por los líderes europeos, a quienes su estrategia de seguridad nacional ha prometido reemplazar con populistas de derecha.

El enfrentamiento es aún más extraño porque Groenlandia es territorio de la OTAN.

Las afirmaciones de Trump de que Dinamarca no puede defenderla carecen de sentido: Dinamarca forma parte de la alianza militar más poderosa del mundo. Cualquier ataque a la isla se consideraría contra todos los miembros de la OTAN bajo una garantía de defensa mutua.

Lo peor que pudo haber ocurrido en las conversaciones con J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, fue un estallido de controversia que recordara la reprimenda que el vicepresidente propinó al líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el año pasado.

Tal desastre parece haberse evitado, aunque la delegación, visiblemente preocupada, salió para afirmar que aún existe un “desacuerdo fundamental” sobre qué debería suceder con Groenlandia.

Más tarde, en la Oficina Oval, el presidente se quejó de que necesitaba Groenlandia para su propuesto escudo antimisiles Golden Dome, y advirtió que Rusia y China se estaban preparando para ingresar al territorio, donde ya hay una base estadounidense.

También fue cruelmente mordaz sobre la destreza militar de un valiente aliado de la OTAN que envió a sus tropas a morir junto a los estadounidenses en las guerras posteriores al 11 de septiembre debido a la misma doctrina de que “un ataque a uno es un ataque a todos” que Dinamarca y todos los demás miembros invocaron en beneficio de EE.UU. después de los ataques de Al Qaeda en 2001.

“El mes pasado pusieron un trineo tirado por perros extra. Añadieron un segundo trineo tirado por perros. Eso no va a funcionar”, afirmó Trump.

A lo largo del día, la crisis de Groenlandia dio un giro aún más extraordinario. Dinamarca anunció el envío de personal militar adicional a la isla, y sus homólogos escandinavos también se alistaron.

Suecia destinará un número indeterminado de tropas. Noruega desplegará a dos personas. Alemania anunció el envío de 13 militares en una “misión de exploración” para unirse a sus camaradas de la OTAN.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles por la noche el envío de fuerzas francesas a Groenlandia para unirse a la apresurada Operación Resistencia Ártica. “Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán”, escribió en X.

Estos despliegues son obviamente simbólicos; no serían un gran rival para las poderosas fuerzas armadas estadounidenses. Pero, aun así, el simbolismo es asombroso.

Los países europeos están enviando a sus hombres a hacer alarde de defender el territorio de la OTAN, no de Rusia, China ni un grupo terrorista, sino del presidente de Estados Unidos, el líder más crucial y poderoso de la alianza occidental.

¿Y ahora qué? ¿Mantendrá Trump su presión para obligar a Dinamarca a vender Groenlandia, aunque no ha ofrecido ningún plan sobre cómo conseguiría los cientos de miles de millones de dólares que probablemente implicaría?

¿O continuará su audaz incursión que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro enviando fuerzas estadounidenses a apoderarse del territorio? Tal empresa plantearía un serio dilema para los altos mandos del Pentágono que dirigen la OTAN.

Trump no lo dice.

“Vamos a ver qué pasa con Groenlandia”, manifestó Trump, usando su frase favorita y adoptando su habitual pose de forastero que comenta acontecimientos en los que es el único actor decisivo.

El resto del mundo está experimentando la vida en Estados Unidos durante cinco años, a lo largo de dos mandatos de Trump.

Se enfrentan a un presidente que gobierna por capricho y cuya estrategia es, sin una estrategia aparente, mantener a todos en la incertidumbre.

Los partidarios de Trump argumentan que su imprevisibilidad es una ventaja; que ha mantenido al mundo en vilo y ha reconstruido el poder y la influencia de Estados Unidos. Si él no puede estar seguro de lo que hará a continuación, ¿cómo podrán saberlo sus adversarios?

Trump puede presumir de innegables logros en política exterior. Infligió graves daños al programa nuclear iraní con apenas represalias por parte de la República Islámica, una medida que otros presidentes no se atrevieron a tomar.

Puede que no tenga ningún plan para la Venezuela pos-Maduro, aparte de vender su petróleo, pero la población atribulada y empobrecida del país no extrañará al presidente depuesto.

Y el miércoles, la administración anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz de Trump para Gaza, centrado en el inicio de la desmilitarización de Hamas y la reconstrucción del enclave.

Sin embargo, aún existe la sensación de que Trump está improvisando, como un malabarista que intenta frenéticamente mantener varias pelotas en el aire a la vez y apenas evita que se desplomen.

A pesar de una serie de operaciones militares exitosas y dramáticas, la suerte de Trump podría no durar para siempre. Y la arrogancia podría llevarlo demasiado lejos.

La situación de Irán es un ejemplo perfecto de su liderazgo impulsivo y a menudo impenetrable.

Durante días, Trump pareció encaminarse por un camino inexorable hacia nuevos ataques militares contra Irán después de advertir repetidamente que castigará al tambaleante régimen clerical por ignorar sus advertencias de no reprimir a los manifestantes.

Todo apuntaba a que se tomarían medidas. Estados Unidos ordenó a algunos miembros de su personal que abandonaran su vasta base en el desierto de Qatar, posible blanco de represalias.

Varias naciones instaron a sus ciudadanos a marcharse de Irán y aplazar sus viajes a la región.

El miércoles por la noche, Irán cerró su espacio aéreo, aparentemente para facilitar la identificación de cualquier avión de guerra estadounidense o israelí que se acercara. Los rastreadores de vuelo mostraron oleadas de aviones de pasajeros desviándose alrededor de su territorio, normalmente una ruta aérea muy transitada entre Europa y Asia.

Durante algunas horas el martes y miércoles, se pudieron hacer llamadas telefónicas desde el interior de Irán al mundo exterior tras los apagones de comunicaciones e Internet impuestos en medio de algunas de las protestas más graves de la historia contra el régimen islámico.

“La gente empezó a gritar”, declaró Nazila Fathi, corresponsal del New York Times en Teherán, a Erin Burnett de CNN. “Parecía que la gente estaba realmente intimidada por la masacre que el régimen había desatado esta semana. Pero mientras tanto, esperaban algún tipo de ataque militar”, añadió.

A pesar de toda su fanfarronería, Trump podría estar reconsiderándolo. El acto de ordenar al personal estadounidense entrar en combate es desgarrador para cualquier presidente.

Cualquier ataque contra Irán diseñado para debilitar la maquinaria represiva del régimen tendría que ser amplio y profundo. El tipo de impacto rápido y brusco que caracterizó los ataques estadounidenses en Venezuela e Irán el año pasado podría resultar ineficaz.

Estados Unidos podría verse arrastrado a una aventura más larga, a la que los partidarios de Trump, de “Estados Unidos Primero”, ya desconcertados por sus afanes globales de poder, podrían resistirse.

Por supuesto, la posible indecisión de Trump sobre la acción militar podría ser una artimaña.

Antes de atacar el programa nuclear iraní el año pasado, dio la impresión de que a Teherán le quedaban días para llegar a un acuerdo, y luego envió bombarderos estadounidenses furtivos en una audaz misión alrededor del mundo para atacar sus instalaciones nucleares.

Pero también ha creado enormes expectativas para sí mismo.

Los presidentes anteriores han tenido cuidado de evitar cualquier impresión de que estaban llamando a los manifestantes iraníes a las calles, a fin de no ofrecer al régimen una excusa para afirmar que están actuando en nombre del Gran Satán, Estados Unidos.

Trump no ha tenido tales preocupaciones.

“Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO! ¡TOMEN SUS INSTITUCIONES! ¡LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO!”, instó el presidente en una publicación en Truth Social el martes.

Por supuesto, los manifestantes que desafían la brutal violencia de sus líderes percibirían esto como un llamado a la acción y una promesa de apoyo.

“Si no hace nada, la historia lo verá como una traición estratégica y moral porque alentó a los manifestantes a tomar las calles durante semanas, aseguró a los iraníes que los respaldaba y observó cómo miles de manifestantes eran asesinados”, declaró a Burnett de CNN el miércoles Karim Sadjadpour, del Carnegie Endowment for International Peace.

“Al mismo tiempo, la acción militar conlleva muchos riesgos”, concedió Sadjadpour. “No existe una solución milagrosa que nos permita derrocar al régimen y dar paso a una democracia secular”.

Es difícil imaginar cómo el presidente se librará de esta situación. Las amenazas, los engaños y la manipulación de todos los aspectos de la política exterior solo funcionan por un tiempo.

Un presidente estadounidense que desdeña los procesos políticos tradicionales, actúa según su instinto y dice ser un hombre de paz, al tiempo que desarrolla un gusto cada vez mayor por la acción militar espectacular y violenta, está contra el reloj.

Como lo calificó el propio Trump, es un “mundo loco”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.