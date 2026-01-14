Múltiples víctimas mortales tras la caída de una grúa sobre un tren en Tailandia

Angie Puranasamriddhi y Lex Harvey, CNN

Al menos 32 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que una grúa de construcción cayera sobre un tren, provocando su descarrilamiento en el noreste de Tailandia.

El tren llevaba unas tres horas de viaje desde Bangkok hacia la provincia de Ubon Ratchathani, en Tailandia, alrededor de las 9:10 a. m. del miércoles, hora local, cuando fue impactado por una gran grúa, según declaró a CNN Thirasak Wongsungnoen, un miembro del personal del tren que se encontraba a bordo. La grúa se estaba utilizando como parte de un proyecto de tren de alta velocidad.

El primer ministro Anutin Charnvirakul ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas en una entrevista. Dijo que la causa del incidente estaba bajo investigación.

Fotos y videos del lugar mostraron una grúa rota sobre las vías del tren y vagones dañados volcados, mientras los rescatistas buscaban entre el acero retorcido y los escombros.

Al menos 66 personas resultaron heridas en el accidente, ocho de ellas de gravedad, según la Oficina Provincial de Salud Pública de Nakhon Ratchasima.

El tren de tres vagones transportaba a unas 200 personas y viajaba a unos 120 kilómetros por hora cuando fue impactado y descarriló. Los vagones segundo y tercero fueron los más afectados, dijo Thirasak.

Thirasak agregó que se apresuró a ayudar a los pasajeros heridos, pero que el fuego que se había iniciado en el segundo vagón se extendió, bloqueando el acceso.

La grúa que colapsó se estaba utilizando para construir un segmento elevado de la vía férrea de alta velocidad, parte de un proyecto tailandés-chino que conecta la capital tailandesa, Bangkok, con la provincia nororiental de Nong Khai, fronteriza con Laos. El proyecto está asociado al plan de Beijing para conectar China y el sudeste asiático en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Italian-Thai Development PCL, la empresa tailandesa que operaba la grúa y una de las mayores empresas de construcción del país, emitió un comunicado expresando sus más profundas condolencias tras el trágico incidente.

La empresa también afirmó su responsabilidad de brindar apoyo y compensación a las víctimas y sus familias, así como su disposición a cooperar con las autoridades.

Ubon Ratchathani es una provincia en la región de Isan, en Tailandia, en la frontera con Laos y Camboya. A diferencia de las líneas de tren que van de norte a sur, la línea a Ubon Ratchathani no es especialmente popular entre los turistas.

Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

