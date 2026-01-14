¿A qué tipo de visas se aplicará la suspensión anunciada por EE.UU. para 75 países?

Por Marisol Jimenez, CNN en Español

Estados Unidos anunció este miércoles que suspenderá de manera indefinida, a partir del 21 de enero, el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, impulsada por el Gobierno de Donald Trump, busca limitar la llegada de personas que, según la administración, podrían depender de ayudas sociales o extraer recursos del pueblo estadounidense.

La suspensión afecta principalmente a las visas que permiten residir y trabajar de manera permanente en el país. No se aplicará a visas de turista o de estudiante, por lo que quienes planean viajar a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos no se verán afectados.

El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, ya había endurecido el año pasado los criterios para determinar quién podría convertirse en una “carga pública”. La expresión suena técnica, pero detrás hay una intención clara: limitar la llegada de personas que, según el Gobierno de Trump, podrían depender de ayudas sociales o extraer recursos del pueblo estadounidense.

En su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado señaló que la suspensión “impacta a decenas de países —incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea— cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas al llegar a Estados Unidos” y añadió que la pausa permanecerá vigente “hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”. “La administración Trump siempre pondrá a América primero”, destacó el mensaje.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también se pronunció en X: “No más aprovechamiento de los contribuyentes estadounidenses”, escribió.

La suspensión alcanza a naciones de África, Asia, Medio Oriente, Europa y América Latina. Entre los más destacados se encuentran:

América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

África: Argelia, Camerún, Cabo Verde, Congo, República del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yemen.

Asia y Medio Oriente: Afganistán, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Siria, Tailandia, Uzbekistán, Birmania, Camboya, Bután, Bangladés, entre otros.

Europa: Albania, Belarús, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rusia, Armenia, Azerbaiyán.

Varios de estos países ya estaban incluidos en listas previas de restricciones de viaje implementadas por el Gobierno de Trump.

La medida se sustenta en la normativa estadounidense sobre la inadmisibilidad por Public Charge Ground of Inadmissibility, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 9 de septiembre de 2022 y registrada en el Federal Register (87 FR 55472).

Esta regla establece que los extranjeros que solicitan visas, admisión o ajuste de estatus deben demostrar que no es probable que dependan principalmente del Gobierno para su estadía en el país, ya sea mediante el uso de ayudas públicas en efectivo o institucionalización a largo plazo a cargo del Estado. La norma reemplaza la regla de 2019 sobre “carga pública” y amplía los criterios de evaluación, incluyendo factores como edad, salud, situación familiar, solvencia económica, educación, habilidades laborales y dominio del inglés.

Bajo esta política, los funcionarios consulares pueden realizar entrevistas en inglés para medir la capacidad de integración de los solicitantes, y la evaluación se centra en prever si un inmigrante podría convertirse en una carga pública en algún momento tras su llegada.

