Trump impone aranceles del 25 % contra países que comercien con Irán. Esto podría incluir a China

Por Elisabeth Buchwald

El presidente Donald Trump anunció que los países que comercian con Irán se enfrentarán a un nuevo arancel del 25 %. El anuncio parece significar que la importación de productos de China, un gran socio comercial tanto de Irán como de Estados Unidos, se encarecería significativamente.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 % en cualquier y todo negocio que se realice con Estados Unidos”, escribió Trump este lunes en su plataforma Truth Social. “Esta Orden es final y concluyente”, añadió.

La Casa Blanca se negó a compartir información adicional sobre el arancel y cómo planea implementarlo el Gobierno de Trump, refiriendo a CNN a la publicación del presidente.

Trump no definió qué se considera “hacer negocios” con Irán. La publicación planteó varias preguntas, como cómo podrían funcionar estos aranceles adicionales, qué países se verían afectados y si los servicios, y no solo los bienes, enfrentarían aranceles más altos.

El anuncio de Trump llega mientras él ha sugerido la intervención militar de Estados Unidos para “rescatar” a los manifestantes antigubernamentales en Irán, de los cuales cientos han muerto. Un apagón de comunicaciones en curso, impuesto por las autoridades el jueves, ha aislado en su mayor parte a la población dentro del país del resto del mundo.

El nuevo arancel podría significar una tasa mínima del 45 % en productos de China frente a la tasa actual del 20 %.

En reacción al anuncio de Trump, la embajada de China en Washington dijo el lunes por la noche que Beijing “se opone firmemente a todas las sanciones unilaterales ilícitas” y que tomaría “todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.

“Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no tienen ganadores, y la coerción y la presión no pueden resolver los problemas”, dijo el portavoz Liu Pengyu en X.

En los primeros 11 meses de 2025, China exportó bienes por valor de US$ 6.200 millones a Irán e importó 2.850 millones de dólares, según datos aduaneros chinos.

Esto sin contar las compras de petróleo, que China no divulga públicamente. Los analistas estiman que China ha representado más del 90% del comercio de petróleo de Irán en los últimos años, importado a través de intermediarios.

Una guerra comercial entre Estados Unidos y China el año pasado sacudió los mercados globales, con Trump elevando los aranceles sobre productos chinos hasta un máximo del 145 % el año pasado. La tasa actual de aranceles se estableció tras extensas negociaciones.

Además de China, India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía son considerados los principales socios comerciales de Irán.

Trump duplicó los aranceles sobre los productos procedentes de la India este verano, alcanzando un mínimo del 50 % , con el objetivo de castigar al país por comprar petróleo ruso. Amenazó con imponer aranceles similares a otros países que compran petróleo ruso, incluyendo a China, su principal cliente.

A lo largo de su segundo mandato, Trump se ha basado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para aumentar las tasas de impuestos a las importaciones. Sin embargo, su novedoso uso de la ley está siendo impugnado ante la Corte Suprema, y ​​se espera un veredicto este mes.

Si los jueces determinan que Trump carecía de la autoridad legal para imponer tales aranceles, no sólo perderá su capacidad de ajustar los gravámenes de los países prácticamente sin ninguna restricción, sino que Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar al menos US$ 130.000 millones en ingresos arancelarios.

Simone McCarthy de CNN colaboró ​​con este informe.