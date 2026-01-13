Trump defiende a ICE en Minnesota mientras se espera el despliegue de más agentes federales

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump defendió a los agentes de ICE desplegados en Minnesota, al calificarlos de “patriotas” cuya única motivación es sacar de la comunidad a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

En un extenso posteo en TRUTH, Trump atacó a rivales políticos habituales y dijo que los demócratas de Minnesota “aman el desorden que anarquistas y agitadores profesionales están causando porque desvía la atención de los US$ 19.000 millones que fueron robados por personas realmente malas y perturbadas”, en referencia a acusaciones de fraude en el estado.

También afirmó que se avecina un “ajuste de cuentas”, mientras se espera que alrededor de 1.000 agentes adicionales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos se desplieguen en Minneapolis tras el tiroteo de la semana pasada en el que estuvo involucrado un agente de ICE y que dejó muerta a una madre de tres hijos.

“¡NO TEMAN, GRAN GENTE DE MINNESOTA, EL DÍA DEL AJUSTE DE CUENTAS Y LA RETRIBUCIÓN SE ACERCA!”, escribió Trump.

Cabe recordar que Minnesota e Illinois demandaron al Gobierno de Trump por las tácticas migratorias utilizadas en sus estados, que —según dijo el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker— han “aterrorizado a nuestras comunidades” y violado la Constitución.

“En cada lugar al que vamos, el crimen baja. En Chicago, pese a que un gobernador y un alcalde débiles e incompetentes lucharon contra nosotros en todo momento, se logró una gran mejora. ¡Miles de criminales fueron retirados!”, dijo Trump.

Trump no mencionó en su publicación a Renee Good, la ciudadana estadounidense y madre de tres hijos que fue baleada y murió por disparos de un agente de ICE en Minneapolis. El domingo, a bordo del Air Force One, Trump calificó a Good como una persona “muy violenta” y “radical”.

