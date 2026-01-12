Una morgue desbordada con más bolsas para cadáveres que respuestas: la represión se intensifica contra la disidencia en Irán

Por Hira Humayun, CNN

Los iraníes gritaban de angustia y lloraban confundidos mientras se reunían junto a cuerpos envueltos en bolsas negras en una morgue improvisada en el Centro Médico Forense de Kahrizak y sobre el suelo fuera de las instalaciones al sur de Teherán.

Videos que lograron superar el apagón de internet en Irán circularon durante el fin de semana, revelando escenas desgarradoras. Personas intentaban identificar a sus seres queridos entre decenas de cuerpos dentro de habitaciones similares a almacenes y en el suelo fuera del centro forense, víctimas de la más reciente ola de represión brutal contra la disidencia en Irán. Protestas masivas antigubernamentales, causadas por el deterioro de las condiciones económicas, han sacudido el país, presentando al régimen iraní su mayor desafío en años.

Videos obtenidos por CNN muestran a una multitud reunida frente a un monitor que exhibe fotos de personas fallecidas mientras sus seres queridos se agolpan alrededor, tratando de identificarlas. Según la información mostrada en la pantalla e imágenes recibidas por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU., se estima que hay alrededor de 250 cuerpos en la instalación.

Otro video, del centro forense, muestra bolsas negras en un pasillo fuera del edificio, con personas reunidas alrededor. Algunos cuerpos están esparcidos por lo que parece ser el patio del centro. Otros yacen sobre tierra sin pavimentar. Algunos están a pocos metros de autos estacionados, mientras las familias buscan desesperadamente los restos de sus seres queridos.

El grupo activista Mamlekate dijo el sábado que la cantidad de cuerpos llevados al instituto forense es tan alta que los están ubicando en el patio.

Otro video, grabado el viernes, muestra el interior de un almacén cerca del centro forense.

La sala, convertida en morgue improvisada, está repleta de cuerpos en bolsas negras, puestos en filas sobre el suelo y sobre mesas metálicas.

Los medios estatales iraníes reconocieron las escenas en la instalación médica, pero insistieron en que la mayoría de los cuerpos vistos son de “personas comunes”, transeúntes que se vieron arrastrados a las protestas. Los medios estatales culparon de sus muertes a “agitadores”.

La agencia de noticias Tasnim, afiliada al Estado, y la Agencia de Noticias Estudiantil publicaron un video con escenas de las inmediaciones del centro forense. El reportero de los medios estatales dice que estuvo en la oficina del forense y habló con las familias. El video muestra sus conversaciones con seres queridos en duelo que le dicen que sus familiares no eran manifestantes ni tenían inclinación a protestar.

Un hombre afligido, sentado en el suelo junto a un cuerpo en una bolsa negra, le cuenta al reportero estatal entre lágrimas que su ser querido fue golpeado en la cabeza por una piedra lanzada por una persona desconocida desde lo alto de un edificio. El hombre dice que su familiar estaba a favor del Gobierno.

El reportero estatal luego se dirige a la cámara y dice que manifestantes que “buscaban enfrentarse” con las fuerzas de seguridad o “querían tomar una base (militar) o algo así y pudieron haber usado armas” también están entre los muertos.

“Pero la mayoría de estas personas eran personas comunes, y (sus) familias son familias comunes”, dice.

Los reportes reflejan un esfuerzo concertado del Gobierno iraní para culpar a los manifestantes por la violencia en el país y advertir a otros que no se sumen a las manifestaciones. Con el historial de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad estatales en Irán y los relatos que han surgido en los últimos días, los grupos de derechos humanos afirman que la evidencia supera cualquier contranarrativa del Gobierno.

Las autoridades iraníes son responsables de las muertes y heridas de transeúntes en las protestas, dijo Michael Page, subdirector de la división de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch.

El Gobierno iraní ha advertido a los ciudadanos que no se unan a “agitadores y terroristas” ni a “mercenarios” respaldados por el extranjero en las protestas en todo Irán. El presidente Masoud Pezeshkian diferenció el domingo entre las personas que protestan pacíficamente y los “agitadores” que buscan “perturbar a toda la sociedad”. El fiscal general de Irán prometió emprender acciones legales implacables contra estos últimos, incluida la pena de muerte.

Pero las autoridades iraníes nunca han distinguido realmente entre manifestantes y “agitadores”, dijo Page. “Han tratado cualquier tipo de protesta a gran escala como una amenaza a su Gobierno y han utilizado la fuerza de acuerdo con esa visión”.

El Gobierno iraní ha defendido la actuación de sus fuerzas de seguridad. El ministro del Interior, Eskandar Momeni, dijo el sábado a la televisión estatal que “en cierta medida”, el personal de seguridad “ejerce la máxima moderación” para evitar daños a sus conciudadanos.

Sin embargo, los testimonios de testigos presenciales y los grupos de derechos humanos muestran una realidad diferente. Personas en el terreno han contado a CNN que las fuerzas de seguridad iraníes han respondido a las protestas con violencia. Dos testigos en Teherán dijeron que las fuerzas de seguridad, portando rifles militares, mataron a “muchas personas” el viernes por la noche.

Una trabajadora social iraní que asistió a una protesta en la capital ese mismo día describió haber visto a las autoridades disparar contra los manifestantes y usar una pistola eléctrica en el cuello de una joven hasta que se desmayó. La represión gubernamental en algunos casos ha llevado a las personas a tomar medidas más “extremas”, dijo Page, y aun en esos casos la fuerza letal no se ha limitado a ser una última opción.

Más de 500 manifestantes, incluidos nueve menores de edad, han muerto y más de 10.000 han sido arrestados desde que comenzaron las protestas a fines de diciembre, según HRANA. Pero, dada la desconexión de internet impuesta por el Gobierno y la poca información que sale de Irán, la magnitud total de las víctimas sigue siendo incierta.

CNN no puede verificar de forma independiente estas cifras ni las proporcionadas por los medios estatales iraníes, que afirman que más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad de Irán han sido asesinados.

Mientras Irán entra en el sexto día de su apagón de internet, los limitados testimonios ofrecidos por videos como los de Kahrizak muestran el sombrío panorama del verdadero costo humano de la disidencia.

Jomana Karadsheh, Farida Elsebai y Avery Schmitz de CNN contribuyeron a este informe.