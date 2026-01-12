“Tenemos una misión en Estados Unidos”: Ousmane Dembélé, en exclusiva con CNN, apunta al Mundial como gran objetivo

Por Aleks Klosok y Amanda Davies, CNN World Sport

Campeones en 2018, subcampeones en 2022: ¿será 2026 el año en el que Francia vuelva a dominar el escenario más importante del fútbol?

Con un nuevo año, llega un nuevo conjunto de objetivos y para el recién coronado mejor jugador de fútbol masculino del mundo, Ousmane Dembélé, otra oportunidad de alcanzar la gloria en la Copa del Mundo está en lo más alto de su agenda.

Tras alzar el trofeo en Rusia hace ocho años, aún persisten los dolorosos recuerdos de la derrota ante Argentina en Qatar. Sin embargo, la oportunidad de redimirse en suelo norteamericano este verano y aspirar a un tercer título mundial para Les Bleus es una oportunidad que quiere aprovechar con todas sus fuerzas.

“Sabemos lo que se necesita para llegar hasta el final y vamos a intentar hacer todo lo posible para llevar el trofeo a casa”, dijo el delantero en exclusiva a CNN World Sport después de ganar el Premio al Mejor Jugador Masculino en los recientes Globe Soccer Awards en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

A cargo de esa misión estará un grupo de jugadores muy diferente al que saltó al campo del Estadio Lusail en diciembre de 2022 en la final perdida contra Argentina.

La clase de 2026 bajo el mando del entrenador francés Didier Deschamps es una mezcla de jóvenes enérgicos y cabezas experimentadas, con Dembélé preparado para ser una de las figuras principales junto a su compañero en la delantera Kylian Mbappé .

“Ha habido muchísimos cambios”, dice. “Tenemos jugadores talentosos que se han adaptado muy bien al estilo y a la plantilla. La selección francesa siempre tendrá un papel protagonista en este tipo de torneos, así que tendréis que contar con nosotros”.

El jugador de 28 años reconoce que el torneo no será fácil, con un destacado partido de la fase de grupos contra Noruega, en el horizonte con las estrellas de la Premier League Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Sin embargo, el partido inaugural del equipo en el torneo, el choque del 16 de junio contra Senegal en el MetLife Stadium, es lo que el delantero tiene marcado en su agenda.

Dembélé tiene fuertes raíces africanas, pese a haber nacido y ser criado en Francia. Es hijo de inmigrantes africanos, su madre Fátima, con quien comparte un estrecho vínculo, es mauritano-senegalesa, mientras que su padre es oriundo de Malí.

“Recibí un montón de mensajes después de eso”, sonríe, recordando el sorteo de la Copa del Mundo de diciembre.

Me dijeron que marcara un autogol (contra Senegal). ¡Literalmente! En este equipo hay varios senegaleses y franceses. Va a ser un partido muy bonito.

No es sólo a nivel nacional donde el atacante aspira a conseguir más éxito. 2025 fue un año de transformación a nivel individual y de club para Dembélé.

Fue parte fundamental de su club el Paris Saint-Germain, que arrasó en Francia la temporada pasada, terminando como el máximo goleador de la liga cuando Les Parisiens ganaron un doblete doméstico.

Con ocho goles y seis asistencias en 15 partidos de la Liga de Campeones, Dembélé galvanizó al joven equipo del PSG en su camino hacia su primera Copa de Europa histórica con una contundente victoria por 5-0 sobre el Inter de Milán, en la que también asistió para los goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

¿La recompensa por sus hazañas? El prestigioso Balón de Oro en septiembre, seguido del Premio FIFA Best en diciembre y el ya mencionado Premio Globe Soccer antes de fin de año.

Fue el cumplimiento de un sueño personal de infancia y un testimonio de que el camino hacia la cima está lejos de ser sencillo.

Dembélé irrumpió en la escena del fútbol, ganando el premio al mejor jugador joven de Francia en su primera temporada como profesional en el Stade Rennais. La temporada siguiente, ayudó al Borussia Dortmund a ganar la Copa de Alemania. Pero un traspaso millonario al gigante europeo Barcelona lo llenó de expectativas y se vio afectado por numerosas lesiones.

Para muchos, su trayectoria quedó arruinada.

“Recuerdo momentos difíciles de mi carrera, en los que no podía rendirme. Era principalmente una cuestión mental. Tenía muchas cosas que afrontar… Pero ahí está, es tu camino, es el destino, es la vida. Solo tienes que seguir jugando”, asegura Dembélé.

Su llegada al PSG en 2023, que coincidió más o menos con el nombramiento del entrenador Luis Enrique, ha demostrado ser el renacimiento de su carrera.

Dembélé ha prosperado bajo el enfoque del técnico español de querer que el colectivo, no los individuos, sea la estrella, particularmente después de la partida de la superestrella Mbappé al Real Madrid en el verano de 2024.

“Todo futbolista quiere tener un equipo que sea muy fuerte colectivamente. Disfruto mucho de este equipo”, dice con orgullo. “Todos son importantes en esta plantilla, ya sean jóvenes o un poco mayores”.

El cambio de mentalidad de los equipos plagados de estrellas como Mbappé, Lionel Messi y Neymar al grupo trabajador de Luis Enrique dio resultados notables para el club con seis impresionantes trofeos en 2025.

El equipo parisino continuó donde quedó la campaña anterior al levantar su primer trofeo del año. La semana pasada derrotó a su archirrival, el Olympique de Marsella, de manera dramática en los penales para reclamar su cuarto título consecutivo de la Supercopa de Francia.

El equipo, pese a ser eliminado an la Copa de Francia por el París FC, está inmerso en una reñida carrera por el título de la Ligue 1 con el sorpresivo Lens. El PSG, además, tendrá la vista puesta en convertirse en el primer equipo, desde el Real Madrid, en ganar dos Ligas de Campeones consecutivas.

A falta de dos jornadas para el final de la fase liguera, el vigente campeón sigue en camino de clasificarse automáticamente para los octavos de final, ubicándose actualmente tercero en la clasificación con 13 puntos en seis partidos.

Pero Dembélé y sus compañeros no se conformaron con ganar y se quedaron ahí. Su mensaje es claro: el Paris Saint-Germain no se irá a ninguna parte en un futuro próximo.

“Como nos repitió el entrenador, es por ser un equipo que pudimoss ir y conseguir todos estos trofeos y eso es lo que hicimos, especialmente en 2025 y vamos a intentar hacer lo mismo en 2026”, dice.

“La filosofía del Paris Saint-Germain y del equipo no va a cambiar. Queremos ser un equipo unido y, sobre todo, un gran equipo”.

