Rusia mató más de 2.500 civiles ucranianos en 2025, muchos de ellos lejos de las líneas del frente, según la ONU

Por Ivana Kottasová

La guerra de Rusia en Ucrania alcanzó un nuevo: el 2025 fue el año más mortífero para la población civil desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en 2022, según un informe publicado este lunes por las Naciones Unidas. La ONU indicó que más de 2.500 personas perdieron la vida ese año.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania dijo que verificó que 2.514 civiles murieron y 12.142 resultaron heridos por violencia relacionada con el conflicto en Ucrania en 2025, casi todos ellos en ataques rusos contra zonas controladas por Ucrania.

El informe de la ONU muestra claramente que ningún lugar en Ucrania es seguro: más de un tercio de los civiles que murieron o resultaron heridos se encontraban en zonas alejadas de las líneas del frente cuando Rusia los atacó.

Rusia ha intensificado su campaña de ataques aéreos contra ciudades ucranianas en 2025, aterrorizando regularmente a la población civil con grandes asaltos de drones y misiles.

En uno de estos ataques la semana pasada, Moscú lanzó 242 drones, 14 misiles balísticos y 22 misiles de crucero contra múltiples ciudades en una sola noche, apuntando a la infraestructura energética civil y dejando a cientos de miles de ucranianos sin electricidad ni calefacción.

La ONU señaló que el número de bajas civiles documentadas en Ucrania el año pasado fue un 31 % mayor que en 2024 y un 70 % mayor que en 2023.

“Este aumento se debió no solo a la intensificación de las hostilidades a lo largo de la línea del frente, sino también al uso expandido de armas de largo alcance, lo que expuso a los civiles de todo el país a un mayor riesgo”, dijo Danielle Bell, quien encabeza la misión de monitoreo de la ONU en Ucrania.

Según la ONU, el más mortífero de estos ataques ocurrió en la ciudad occidental ucraniana de Ternopil el 19 de noviembre. Al menos 38 civiles, incluidos ocho niños, murieron en el ataque y 99, incluidos 17 niños, resultaron heridos. Según la ONU, 10 familias perdieron a dos o más miembros cada una.

Más de 14.900 civiles han muerto desde que Rusia comenzó la guerra a gran escala en febrero de 2022, según datos de la ONU com base en muertes que pudo confirmar.

Naciones Unidas ha dicho que “las cifras reales probablemente sean más altas” en cuanto a bajas civiles en Ucrania, ya que muchos informes “aún están pendientes de corroboración” y no tiene acceso a los territorios ocupados y un acceso limitado a zonas cercanas a las líneas del frente.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.