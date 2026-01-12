Fuerzas Armadas de Honduras respaldan los resultados ya anunciados de las elecciones presidenciales

Por EFE

Las Fuerzas Armadas de Honduras anunciaron este lunes que continúan “respaldando la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE)” sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, que dieron como vencedor al conservador Nasry “Tito” Asfura, apoyado públicamente por el mandatario estadounidense, Donald Trump, ante peticiones de un nuevo conteo “voto por voto”.

El anuncio lo hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto del instituto castrense, Héctor Valerio, y se produce después de que el presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, promoviera una iniciativa para que el CNE haga un nuevo conteo “voto por voto” de las elecciones, aún cuando el ente electoral dio a conocer los resultados oficiales en diciembre.

Valerio indicó a periodistas que las Fuerzas Armadas están “en el cumplimiento de la Constitución de la República” y que, a raíz de la petición de Redondo, cuya iniciativa aprobada en el Parlamento por una minoría de diputados del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) fue sancionada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, “continuamos respaldando la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y actualmente (están) con el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)”.

Redondo advirtió el sábado, después de una reunión del Consejo de Ministros, al que asistió como invitado por Xiomara Castro, que si el CNE no hace el recuento “voto por voto”, entonces lo hará el Parlamento, desconociendo que el ente electoral es autónomo e independiente.

Luego de las últimas declaraciones de Redondo, las Fuerzas Armadas reforzaron la seguridad del Centro Logístico Electoral del CNE en el Instituto Nacional de Formación Profesional, cuyas instalaciones están resguardadas por más de 600 efectivos militares, según informó el domingo un alto oficial al frente de la operación.

“Estamos en apoyo permanente custodiando, vigilando el material electoral que se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional. La señora presidenta de la República en ningún momento me ha dado una orden de ese tipo (de entregar el material electoral), al contrario, ella ha sido muy respetuosa con las Fuerzas Armadas y nosotros estamos cumpliendo lo que manda el artículo 272 de la Constitución de la República”, enfatizó Valerio.

El artículo constitucional 272 establece que las Fuerzas Armadas son apolíticas, obedientes y no deliberantes, y son las responsables del traslado, vigilancia y custodia del material electoral.

“Actualmente las Fuerzas Armadas estamos en alerta constante para poder demostrar y hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pueda ser cumplida y el 27 de enero, igual, la señora presidenta de la República, ella misma lo ha mencionado, que no va a estar ni un día más ni un día menos en su mandato. Y nosotros igual, estamos encaminados en la misma dirección”, acotó Valerio, quien también estuvo en la reunión del Consejo de Ministros del pasado sábado.

El CNE declaró el 24 de diciembre presidente electo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura.

Asfura, quien como presidente electo inició hoy una visita a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del Gobierno de Trump, sucederá el 27 de enero a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato de cuatro años.

