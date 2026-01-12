El Pentágono compró dispositivo en operación encubierta que investigadores sospechan está vinculado al Síndrome de La Habana

Por Katie Bo Lillis, Natasha Bertrand, Priscilla Álvarez, Jim Sciutto y Zachary Cohen, CNN

El Departamento de Defensa ha pasado más de un año probando un dispositivo comprado en una operación encubierta que algunos investigadores creen que podría ser la causa de una serie de misteriosas dolencias que afectan a espías, diplomáticos y tropas estadounidenses y que se conocen coloquialmente como Síndrome de La Habana, según cuatro fuentes informadas sobre el asunto.

Una división del Departamento de Seguridad Nacional, Investigaciones de Seguridad Nacional, adquirió el aparato por millones de dólares en los últimos días de la administración Biden, con fondos del Departamento de Defensa, según dos de las fuentes.

Los funcionarios pagaron cantidades millonarias por el dispositivo, aseguraron estas personas, que se negaron a proporcionar una cifra más específica.

El dispositivo aún se encuentra en estudio y existe un debate en curso (y en algunos sectores del Gobierno, escepticismo) sobre su vínculo con las aproximadamente docenas de incidentes de salud anómalos que permanecen oficialmente sin explicación.

CNN solicitó comentarios al Pentágono, al Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La CIA se negó a hacer comentarios.

El dispositivo adquirido por HSI produce ondas de radio pulsadas, según una de las fuentes, lo que algunos funcionarios y académicos han especulado durante años sobre la posible causa de los incidentes. Si bien el dispositivo no es de origen exclusivamente ruso, contiene componentes rusos, añadió esta fuente.

Las autoridades llevan mucho tiempo intentando comprender cómo un dispositivo lo suficientemente potente como para causar el tipo de daño que han denunciado algunas víctimas podría hacerse portátil. Esa sigue siendo una pregunta clave, según una de las fuentes informadas sobre el equipo, que podría caber en una mochila, afirmó esta persona.

La adquisición del dispositivo ha reavivado un doloroso y polémico debate dentro del gobierno estadounidense sobre el Síndrome de La Habana, conocido oficialmente como “episodios de salud anómalos”.

La misteriosa enfermedad surgió por primera vez a finales de 2016, cuando un grupo de diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana, la capital cubana, comenzó a reportar síntomas compatibles con un traumatismo craneoencefálico, como vértigo y fuertes dolores de cabeza. En los años siguientes, se han reportado casos en todo el mundo.

En la década siguiente, la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa han tratado de entender si esos funcionarios fueron víctimas de algún tipo de ataque energético dirigido por un Gobierno extranjero.

Altos funcionarios de inteligencia dijeron públicamente que no había suficiente evidencia para apoyar esa conclusión y las víctimas argumentaron que el Gobierno de Estados Unidos los había engañado e ignorado evidencia importante de que Rusia estaba atacando a funcionarios estadounidenses.

Aun así, los funcionarios de defensa consideraron que sus hallazgos eran lo suficientemente graves como para informar a las comisiones de Inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado a fines del año pasado, incluida una referencia al dispositivo adquirido y sus pruebas.

Una preocupación clave ahora para algunos funcionarios es que si la tecnología resulta viable, puede haber proliferado, dijeron varias de las fuentes, lo que significa que más de un país podría tener ahora acceso a un dispositivo que podría ser capaz de causar lesiones que pongan fin a las carreras de funcionarios estadounidenses.

CNN no pudo averiguar dónde ni a quién compró el dispositivo el Gobierno, pero HSI tiene un historial de colaboración con el Departamento de Defensa en operaciones que se llevan a cabo en todo el mundo.

La oficina tiene amplia jurisdicción para investigar delitos relacionados con infracciones aduaneras, incluyendo investigaciones sobre la proliferación de tecnología o conocimientos técnicos controlados por Estados Unidos en el extranjero.

Esas investigaciones son “el mayor punto de colaboración entre HSI y las fuerzas armadas estadounidenses”, según un exfuncionario de Seguridad Nacional.

Por ejemplo, cuando las fuerzas estadounidenses encontraban tecnología estadounidense en Afganistán o Iraq que planteaba preguntas sobre cómo llegaron esos componentes a la región, recurría al HSI, según el funcionario.

Tampoco quedó claro cómo el Gobierno estadounidense se enteró de la existencia del dispositivo para comprarlo.

El síndrome de La Habana —y su causa— ha permanecido frustrantemente opaco tanto para la comunidad de inteligencia como para la médica.

Un problema que enfrenta la comunidad médica es que aún no existe una definición clara de “incidentes de salud anómalos” o IAH (por sus siglas en inglés).

En algunos casos, las pruebas se realizaron mucho después de la aparición de los síntomas, lo que dificulta comprender qué sucedió físicamente.

En 2022, un panel de inteligencia que investigó la causa de los IAH dijo que algunos de los episodios podrían haber sido causados ​​“plausiblemente” por “energía electromagnética pulsada” emitida por una fuente externa.

Pero en 2023, la comunidad de inteligencia declaró públicamente que no podía vincular ningún caso con un adversario extranjero, considerando improbable que la enfermedad inexplicable fuera resultado de una campaña dirigida por un enemigo de Estados Unidos.

En enero de 2025, la evaluación general de la comunidad de inteligencia seguía siendo muy improbable que los síntomas fueran causados ​​por un agente extranjero, incluso cuando un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional enfatizó que los analistas no pueden descartar la posibilidad en un pequeño número de casos.

Esa postura ha indignado durante mucho tiempo a las víctimas, muchas de las cuales creen firmemente que existe información de inteligencia que ofrece evidencia contundente de que Rusia está detrás de sus síntomas, algunos de los cuales han sido lo suficientemente graves como para obligarlos a jubilarse.

Algunos oficiales actuales y anteriores de la CIA han expresado su preocupación por que la agencia minimizó su investigación, según informó anteriormente CNN.

La adquisición del dispositivo ha sido vista por algunas víctimas como una posible reivindicación.

“Si el [Gobierno de EE.UU.] realmente ha descubierto tales dispositivos, entonces la CIA le debe a todas las víctimas una disculpa pública e importante por cómo nos han tratado como parias”, declaró a CNN Marc Polymeropoulos, uno de los primeros oficiales de la CIA en hacer públicas las lesiones que dice haber sufrido en un ataque en Moscú en 2017.

Kylie Atwood de CNN contribuyó a esta historia.

