EE.UU. invertirá US$ 115 millones en tecnología antidrones antes del Mundial

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que invertirá US$ 115 millones en tecnologías antidrones para garantizar la seguridad del Mundial de fútbol y de los eventos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Los fondos serán administrados por una nueva oficina del DHS dedicada a la adquisición e implementación rápida de tecnologías de drones y antidrones.

Esta inversión representa una apuesta importante por herramientas de alta tecnología para un departamento que se encuentra bajo presión para garantizar la seguridad de estos eventos de alto perfil y, al mismo tiempo, cumplir con las exigencias del presidente Donald Trump en materia de controles inmigratorios. La noticia también surge como respuesta a la creciente sofisticación tecnológica de los cárteles de la droga, que han utilizado drones y ciberataques para el tráfico de narcóticos y la vigilancia de funcionarios estadounidenses.

“Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

Los drones, económicos y disponibles en línea, han sido una importante preocupación para los funcionarios de seguridad pública durante años. Un hombre de Baltimore se declaró culpable el año pasado tras volar un dron sobre el estadio M&T Bank de la ciudad durante el partido de playoffs de la NFL de 2025 entre los Ravens y los Steelers. Por otro lado, una serie de avistamientos de drones en Nueva Jersey en 2024 generaron alarma pública y llevaron a los legisladores a exigir al poder ejecutivo que abordara el problema.

El hecho de que Estados Unidos sea coanfitrión este verano de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, la Copa Mundial de la FIFA, ha intensificado la presión sobre los funcionarios federales para que tomen medidas más contundentes para evitar que los drones interrumpan los eventos. Once ciudades estadounidenses albergarán partidos. Se prevé que más de un millón de visitantes internacionales lleguen a Estados Unidos para el torneo.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que forma parte del DHS, otorgó el mes pasado US$ 250 millones a 11 estados que albergarán partidos de la Copa del Mundo para la adquisición de tecnología antidrones.

Los cárteles de la droga, que la administración Trump ha declarado grupos terroristas, han adoptado los drones para el contrabando y la vigilancia. La posibilidad de equipar drones con armamento letal también preocupa a los expertos.

En la lucha contra los cárteles, los fallos en la vigilancia pueden costar vidas.

Un cártel mexicano de la droga contrató a un hacker para vigilar los movimientos de un alto funcionario del FBI en la Ciudad de México en 2018 o antes, recopilando información del sistema de cámaras de la ciudad que permitió al cártel matar a posibles informantes del FBI, según un informe del inspector general del Departamento de Justicia publicado el año pasado.

