“Completamente descabellado”: los sueños mineros de Trump en Groenlandia chocan con la realidad

La riqueza mineral sin explotar de Groenlandia ha puesto a la isla en lo más alto de la lista de deseos expansionistas del presidente Donald Trump.

Funcionarios del Gobierno de Trump ven las riquezas subterráneas de Groenlandia como una forma de aflojar el control de China sobre los metales de tierras raras, que son críticos para todo, desde aviones de combate y láseres hasta vehículos eléctricos y escáneres de resonancia magnética.

“Necesitamos Groenlandia… Es tan estratégica en este momento”, dijo Trump a reporteros a bordo del Air Force One a comienzos de este mes.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, afirmó Trump el viernes en una conferencia de prensa con ejecutivos petroleros.

Aunque recientemente Trump ha restado importancia a los recursos naturales de Groenlandia, su exasesor de seguridad nacional Mike Waltz dijo a Fox News en 2024 que el enfoque del Gobierno sobre Groenlandia era “por minerales críticos” y “recursos naturales”.

Pero la realidad es que la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia no es lo que impide que Estados Unidos aproveche ese tesoro. Lo que lo frena es el implacable entorno ártico.

Investigadores señalan que sería extremadamente difícil y costoso extraer los minerales de Groenlandia, porque muchos de los yacimientos se encuentran en zonas remotas por encima del Círculo Polar Ártico, donde hay una capa de hielo de más de un kilómetro de espesor y la oscuridad domina gran parte del año.

Además, Groenlandia —un territorio autónomo de Dinamarca— carece de la infraestructura y la mano de obra necesarias para hacer realidad ese sueño minero.

“Convertir a Groenlandia en la fábrica estadounidense de tierras raras es ciencia ficción. Es completamente descabellado”, dijo Malte Humpert, fundador y investigador principal de The Arctic Institute. “Es casi como extraer minerales en la Luna. En algunos aspectos, es peor que la Luna”.

A pesar de su nombre, aproximadamente el 80 % de Groenlandia está cubierto de hielo. Y la extracción de minerales —o prácticamente cualquier actividad— en el Ártico puede ser entre cinco y diez veces más costosa que en cualquier otro lugar del planeta.

El interés de Trump en Groenlandia no es nuevo, ni él es el primer presidente de Estados Unidos en codiciar la isla.

Sin embargo, la sorprendente intervención de Trump en Venezuela y su decisión de tomar el control de las vastas riquezas petroleras de la nación sudamericana han vuelto a centrar la atención en su interés por Groenlandia.

La probabilidad de que Estados Unidos tome el control de alguna parte de Groenlandia se ha disparado hasta alrededor del 40 % en el mercado de predicciones Kalshi, frente a cerca del 20 % a mediados de 2025.

Por supuesto, existen grandes diferencias entre las situaciones de Venezuela y Groenlandia.

Groenlandia no solo es un territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN, sino que, a diferencia de Venezuela, está claramente abierta a los negocios que puedan operar allí y cuenta con una larga historia de estabilidad política.

Durante años, si no décadas, las autoridades de Groenlandia han buscado atraer inversión extranjera directa. Personas en la isla dicen que ya están abiertas a oportunidades de negocio sin necesidad de beligerancia.

“No veo la necesidad de tomar el control de Groenlandia. Estamos abiertos a invertir y a trabajar con los estadounidenses”, dijo Christian Keldsen, director ejecutivo de la Asociación Empresarial de Groenlandia, en una entrevista telefónica con CNN. “¿Por qué decir algo como ‘tomar el control del país’ cuando puedes conseguir lo que quieres simplemente comportándote?”.

Lograr que empresas estadounidenses apuesten por Groenlandia podría ser una fantasía, dicen los expertos.

“Si hubiera una ‘olla de oro’ esperando al final del arcoíris en Groenlandia, las empresas privadas ya habrían ido allí”, dijo Jacob Funk Kirkegaard, investigador sénior no residente del Peterson Institute for International Economics.

Sin embargo, Funk Kirkegaard, quien anteriormente trabajó con el Ministerio de Defensa de Dinamarca, señaló que es simplemente “muy difícil” construir un caso de negocio que justifique la enorme inversión inicial que sería necesaria.

Es posible que Trump intente ofrecer incentivos financieros y garantías para atraer a empresas estadounidenses a realizar esas inversiones masivas, de forma similar a las garantías que busca la gran industria petrolera para perforar agresivamente en Venezuela.

“Si se les dan suficientes dólares de los contribuyentes, las empresas privadas estarían dispuestas a hacer casi cualquier cosa”, dijo Funk Kirkegaard. “Pero ¿es esa una buena base para comprar un territorio? La respuesta es no en Groenlandia, del mismo modo que es no en Venezuela”.

La crisis climática ha provocado el derretimiento del hielo y un rápido aumento de las temperaturas en el Ártico, lo que ha llevado a algunos a albergar esperanzas de nuevas oportunidades económicas.

Sin embargo, aún es demasiado pronto para afirmar que esto sea un cambio lo suficientemente decisivo como para superar los desafíos ambientales de la minería en Groenlandia. Aunque el deshielo ha abierto algunas rutas marítimas, también ha vuelto el terreno menos estable para perforar y aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra.

“El cambio climático no significa que esto sea fácil. Esto no es el Mediterráneo ni tu bañera. Simplemente hay menos congelamiento del hielo”, dijo Humpert, de The Arctic Institute.

De forma relacionada, las estrictas regulaciones ambientales de Groenlandia añadirían costos y dificultad a una minería a gran escala.

Por supuesto, esas regulaciones reflejan el deseo de la población local de mantener el entorno prístino. Si el Gobierno de Trump lograra de algún modo hacer desaparecer esas normas, podría resultar profundamente impopular.

“Podrías terminar con una situación política local hostil”, dijo Funk Kirkegaard.

La venta de Groenlandia a Estados Unidos probablemente requeriría un referendo.

Sin embargo, una encuesta publicada en enero de 2025 encontró que solo el 6 % está a favor de que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. La abrumadora mayoría de los groenlandeses, el 85 %, dijo que no quiere que eso ocurra.

Adam Lajeunesse, titular de la cátedra de política canadiense y ártica en la Universidad St. Francis Xavier, dijo que la “retórica extraña” sobre tomar el control de Groenlandia corre el riesgo de socavar los objetivos económicos y estratégicos de los funcionarios estadounidenses al dañar la relación con Groenlandia y Dinamarca.

“Podría hacer que Estados Unidos deje de ser visto como un amigo y socio, para pasar a ser percibido como un abusivo al que hay que resistir”, afirmó.

En cierta medida, esto ya podría estar ocurriendo.

Keldsen, el directivo de la Asociación Empresarial de Groenlandia, advierte que los funcionarios estadounidenses corren el riesgo de dañar la relación con la población local.

“En este momento, todo lo estadounidense es una señal de alerta”, dijo. “Todo el mundo se pregunta: ‘¿Estoy apoyando a alguien que quiere tomar el control de mi país?’”.

