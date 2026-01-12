Cómo Trump construyó un caso contra el presidente de la Fed

Análisis de Zachary Wolf, CNN

La Reserva Federal es una organización independiente, diseñada para estar aislada de la política, y la Corte Suprema sugirió el año pasado que el presidente Donald Trump necesitaría una razón, o causa, para destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Así que Trump —quien ha expresado repetidamente su enojo con el presidente de la Fed por negarse a bajar las tasas de interés durante su mandato— está construyendo un motivo con la ayuda de asesores y ahora, aparentemente, de fiscales federales.

CNN informó el domingo que un caso penal federal se enfoca en el testimonio de Powell en junio pasado sobre una renovación que superó el presupuesto del complejo de la Reserva Federal, incluido el histórico edificio de mármol Marriner S. Eccles a lo largo de Constitution Avenue y el National Mall en Washington.

En una declaración en video el domingo, Powell dijo que el caso penal es en realidad un pretexto para socavar la independencia de la Fed.

“Esto se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por presiones políticas o intimidación”, dijo Powell.

El mandato de Powell como presidente expira en mayo, aunque podría permanecer en la junta de gobernadores hasta 2028. Trump ha estado entrevistando a posibles reemplazos.

El edificio en el centro de la investigación penal se inauguró en la década de 1930 y no ha tenido una renovación completa en más de 90 años desde entonces. Powell y otros funcionarios de la Fed lo asumieron como un proceso de varios pasos y varias edificaciones.

Como sucede frecuentemente con los proyectos de construcción del gobierno, el proyecto superó con creces el presupuesto planeado, con el costo disparándose de unos ya altos US$ 1.900 millones a unos sorprendentes US$ 2.500 millones. La planificación comenzó durante el primer mandato de Trump, que también es cuando Trump designó a Powell para ser presidente de la Fed.

La amenaza de que Trump destituyera a Powell parecía haberse disipado después de que ambos compartieran un incómodo recorrido por la obra con cascos el año pasado, aunque Trump dio datos incorrectos sobre el proyecto y Powell intentó corregirlo en ese preciso instante.

Pero esta nueva investigación penal podría reabrir el tema y asustar a los mercados en los últimos meses del mandato de Powell. También envía un mensaje al próximo presidente de la Fed.

Aquí un vistazo a lo que está sucediendo.

“Me sorprendió que lo nombraran”, dijo Trump en la Casa Blanca el verano pasado, olvidando o tal vez tergiversando su papel al designar por primera vez a Powell como presidente de la Fed durante su primer mandato.

En los años siguientes, mientras Trump se volvió en contra de Powell por las tasas de interés y el expresidente Joe Biden lo volvió a designar, los precios de la renovación se dispararon.

Trump ha exigido que la Fed baje las tasas de interés y planteó la idea de que Powell podría ser despedido por la renovación, aunque luego dijo que era “muy poco probable” que lo hiciera.

Un argumento común de los republicanos es que el precio de la renovación, unos US$ 2.500 millones, supera el del Palacio de Versalles ajustado por inflación.

Powell seguramente sabe algo sobre la inflación, ya que él y otros miembros del Comité Federal de Mercado Abierto han mantenido las tasas de interés muy por encima de donde Trump las quiere para controlar la inflación.

Invocar los excesos de Luis XIV en la Francia prerrevolucionaria es una crítica intencional del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, y otros.

Los críticos han señalado los planes para el edificio que incluyen terrazas ajardinadas en el techo, un ascensor ejecutivo que lleva a un nivel de comedor y toneladas de mármol.

Powell y la Fed han dicho que esas comodidades están siendo sacadas de contexto. La terraza ajardinada en el techo en realidad reemplaza un espacio verde sobre un estacionamiento subterráneo. Un techo verde en el edificio, según explican, está destinado a ayudar con el manejo de aguas pluviales y la durabilidad, y anteriormente el Gobierno federal había fomentado esta práctica. El ascensor ejecutivo es una rehabilitación de un ascensor ya existente para hacerlo accesible para personas con discapacidad. El ascensor ya estaba ahí cuando el edificio abrió por primera vez. La mayor parte del mármol, dice Powell, se reutilizará de la estructura original.

Independientemente de los recortes, la gente debe esperar que US$ 2.500 millones sí compren un conjunto de edificios renovados de muy alta calidad para el banco central de la nación.

Hay una gran ironía que señalar aquí: mientras el esfuerzo por destituir a Powell se enfoca en los sobrecostos de la remodelación de un edificio histórico de arquitectura clásica, Trump también ha decretado que Washington sea embellecida con énfasis en la arquitectura clásica. Basta ver la renovación de su propia ala este, realizada sin aportes externos, y sus planes para construir un arco del triunfo en Virginia.

Como escribió en un memorando poco después de asumir el cargo en enero: “Los edificios públicos federales deben ser visualmente identificables como edificios cívicos y respetar la herencia arquitectónica regional, tradicional y clásica para realzar y embellecer los espacios públicos y ennoblecer a los Estados Unidos y a nuestro sistema de autogobierno”.

La estimación original de US$ 1.900 millones se ha disparado desde 2019. Lo que sucedió en ese periodo —como Powell, más que nadie en el país, probablemente puede decir— es que la pandemia y la respuesta del Gobierno a la misma provocaron inflación. Los costos de construcción aumentaron.

Pero hay otras razones. Varias autoridades, incluida la Comisión Nacional de Planificación del Capitolio, solicitaron cambios en los planes. Y la Fed argumenta que hizo ajustes para reducir los costos.

La mitigación de asbesto y un nivel freático más alto de lo esperado también generaron sobrecostos, según una sección de preguntas frecuentes publicada en el sitio web de la Fed.

Es dinero público, pero la financiación de la Fed no proviene del Congreso. La Fed obtiene la mayor parte de sus fondos cobrando intereses sobre los valores que posee en interés público —bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas—. Pero está comprando menos valores y ha dejado que muchos de ellos salgan de su balance a medida que la economía sigue saliendo de la pandemia. La Fed ha operado con déficit en los últimos años. Al subir agresivamente las tasas de interés para combatir la inflación, la Fed tuvo que pagar más a los bancos.

El proyecto en realidad abarca varios edificios que “necesitaban mucho trabajo”, como Powell dijo a los senadores en junio.

En particular, el edificio principal Eccles de la Fed, según Powell, no había tenido una renovación importante desde que abrió en la década de 1930. “No era realmente seguro y no era impermeable”.

En su sitio web, la Fed publicó un video de agua entrando al sótano del edificio en 2017 y de la eliminación de asbesto durante la renovación.

Powell tiene responsabilidad. Antes de ser presidente de la Fed, fue el gobernador administrativo encargado de supervisar las primeras etapas del proyecto.

“Nadie en el cargo quiere hacer una renovación importante de un edificio histórico durante su mandato”, dijo a la Comisión Bancaria del Senado en junio. “Uno prefiere dejar eso a sus sucesores y este es un gran ejemplo de por qué”, afirmó, refiriéndose a la reacción actual. “Pero decidimos asumirlo”.

El senador republicano Tim Scott, quien preside la Comisión Bancaria del Senado, aprovechó los reportes tanto del Wall Street Journal como del New York Post cuando interrogó a Powell sobre los sobrecostos en junio.

Las cosas se aceleraron en julio, cuando Vought alegó en una carta que publicó en X que Powell podría haber infringido la ley. Ese mismo mes, Trump nombró a tres personas leales en la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la organización federal encargada de la planificación para la región de Washington, que tiene cierta supervisión sobre el proyecto.

La carta de Vought sostiene que el testimonio de Powell en junio, en el que afirmó que una terraza ajardinada en la azotea y un ascensor ejecutivo ya no formaban parte del proyecto, sugiere que se hicieron cambios sin consultar a la comisión de planificación, que aprobó los planes finales en 2021. Vought admite que se permiten cambios menores, pero sugiere que los cambios mencionados por Powell van más allá de lo que podría permitirse legalmente sin buscar la aprobación de la comisión.

Vought, antes de regresar a la Casa Blanca con Trump, fue uno de los arquitectos del Proyecto 2025, el plan de acción de la Heritage Foundation para rehacer el Gobierno de EE.UU. El Proyecto 2025 adopta una visión contrafactual de la Gran Depresión, argumentando que la regulación bancaria prolongó la recesión. El Proyecto 2025 sugirió “abolir efectivamente” la Reserva Federal y regresar a una era de anarquía bancaria previa a 1913.

Trump puede o no compartir esa visión, pero ha criticado repetidamente a Powell por las tasas de interés. En realidad, es una comisión de banqueros de la Fed, liderada por Powell, la que controla las tasas. Cada uno de esos banqueros es nombrado por el presidente y confirmado por el Senado.

Phil Mattingly, de CNN, ha informado que aprovechar esta controversia para presionar a esa junta era parte del objetivo original.

Pero la propia Reserva Federal fue creada intencionalmente después de una serie de pánicos bancarios y ganó mucha más independencia en las décadas siguientes para aislarla de la política. Ahora, presidentes de ambos partidos suelen quejarse de las decisiones.

Con ese contexto, la noticia de una investigación penal sobre el presidente de la Fed adquiere una importancia adicional para el país, la economía y la independencia de la Reserva Federal.

