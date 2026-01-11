Manifestantes en Teherán dicen haber visto “cuerpos apilados” en hospitales tras la represión de las autoridades

Por Catherine Nicholls, Billy Stockwell y Caitlin Danaher, CNN

Varias personas que protestaron en Irán en los últimos días hablaron con CNN sobre haber visto enormes multitudes y violencia brutal en las calles de Teherán. Una mujer dijo que vio “cuerpos apilados” en un hospital.

Una mujer de unos 60 años y un hombre de 70 años describieron haber visto personas de todas las edades en las calles de la capital iraní el jueves y viernes. Sin embargo, la noche del viernes, fuerzas de seguridad portando rifles de las Fuerzas Armadas mataron a “muchas personas”, dijeron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre como manifestaciones en los bazares de Teherán por la inflación desenfrenada, se han extendido desde entonces a más de 100 ciudades, lo que representa el mayor desafío al régimen iraní en años.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este sábado que Estados Unidos apoya al pueblo de Irán después de que el presidente Donald Trump reiterara el viernes su amenaza de atacar Irán si las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes.

Ofreciendo una rara perspectiva sobre la naturaleza de las protestas en medio de un bloqueo continuo de internet, manifestantes en otro barrio de Teherán dijeron a CNN que ayudaron a un hombre de unos 60 años que había resultado gravemente herido durante la represión. Tenía alrededor de 40 perdigones incrustados en las piernas y un brazo roto, afirmaron.

Intentaron conseguir atención médica para el hombre en varios hospitales, pero dijeron que la situación era “completamente caótica”.

Otros manifestantes dijeron a CNN que la cantidad de personas en las calles no era comparable a nada que hubieran experimentado antes, describiendo las escenas como “increíblemente hermosas y esperanzadoras”.

Un discurso televisado del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, la noche del viernes cambió esta atmósfera. Poco después, la represión se volvió increíblemente violenta, dijeron los manifestantes.

“Lamentablemente, tendremos que aceptar la realidad de que este régimen no se rendirá sin una fuerza externa”, dijo uno de los manifestantes a CNN.

El ministro del Interior, Eskandar Momeni, admitió “algunas deficiencias” pero dijo a la televisión estatal que un “mejor futuro económico” espera a los iraníes.

Una trabajadora social iraní que asistió a una protesta en Teherán el viernes dijo que la situación se convirtió en una “pesadilla” cuando las autoridades atacaron a los manifestantes.

“Balas, quién sabe, gas lacrimógeno, todo lo que se te ocurra, lo disparaban”, dijo. “Y fue muy aterrador”.

Aseguró que vio cómo le daban descargas eléctricas en el cuello a una niña “hasta que se desmayó” y que el hijo de su compañero de trabajo estaba entre varias personas que murieron.

Personal médico iraní y testigos describieron otras escenas angustiosas al medio reformista IranWire.

El viernes en la ciudad sureña de Shiraz, el personal médico atendía a una mujer que recibió un disparo en la cabeza.

“Nunca he visto escenas así en mi vida”, se oye decir a uno de los trabajadores médicos en un video compartido con IranWire. “Estos desvergonzados le dispararon en la cabeza y el cuello. ¿Tienes idea de cuántos pacientes tenemos hasta ahora?”

Un médico en la ciudad oriental de Neyshabur dijo que las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes desde lo alto de los edificios el viernes. Una familia de seis personas que pasaba por allí fue baleada, al igual que la enfermera de una anciana cuando iba camino a su casa, dijo el médico.

Después de que las fuerzas de seguridad dispararan a personas en Najafabad el jueves, los heridos fueron llevados al hospital Montazeri, según una fuente médica.

“La gente corrió al hospital para llevarse los cuerpos de sus hijos, y se los llevaron y los enterraron con la misma ropa”, dijo el miembro del personal médico. En la cultura musulmana iraní, los cuerpos de los muertos suelen ser lavados y luego cubiertos con tela de algodón blanca antes del entierro.

Mohammad Lesanpezeshki, médico de Chicago formado en Teherán, contó a CNN que sus amigos que trabajan en hospitales iraníes están abrumados a medida que más manifestantes resultan heridos en la represión.

“Un cirujano ortopédico dijo que tenían múltiples cuerpos en su sala de emergencias de al menos 30 personas que recibieron disparos en las extremidades”, dijo Lesanpezeshki.

Sus amigos también le dijeron que el Hospital Oftalmológico Farabi de Teherán experimentó un aumento considerable de pacientes con perdigones en los ojos, con aproximadamente entre 200 y 300 pacientes.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, estimó el sábado que al menos 78 manifestantes han muerto en los últimos 14 días en relación con las manifestaciones.

El grupo de defensa de derechos humanos, enfocado en Irán, dijo en un comunicado de prensa que al menos 116 han muerto en las protestas en total, incluidos 38 miembros de las fuerzas de seguridad.

Al menos siete de los manifestantes muertos eran menores de 18 años, según HRANA. El grupo también informó que al menos 2.638 personas habían sido arrestadas.

“Con base en los datos agregados hasta el final del decimocuarto día, se han identificado 574 lugares de protesta en 185 ciudades de las 31 provincias del país”, dijo el grupo. El número de lugares es acumulativo, comenzando cuando las protestas iniciaron el 28 de diciembre.

CNN contactó a la Sección de Intereses Iraníes en Washington y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán para obtener comentarios.

El sábado, 100 personas fueron arrestadas en el condado de Baharestan, cerca de Teherán, por alterar el orden público y liderar “disturbios”, dijo un funcionario local a la agencia de noticias semioficial Tasnim.

CNN no pudo verificar de forma independiente el número de muertos o arrestados.

Relatos de testigos presenciales de las protestas en curso en Irán —en las que el Gobierno ha impuesto un apagón de internet— describen una lucha intensa y un agotamiento creciente tras dos semanas de disturbios.

Hablando bajo condición de anonimato, un manifestante antigubernamental de 35 años en Teherán dijo a CNN que los manifestantes parecen estar exhaustos, cansados de la lucha en medio de noches sin dormir. Mientras tanto, los teléfonos solo funcionan dentro de Irán desde alrededor del mediodía hasta la noche.

“Es peor de lo que puedes imaginar y solo se va a volver más violento”, dijo a CNN. “Estamos cansados. La gente está cansada de luchar, la gente no ha estado durmiendo ni descansando. No podemos soportarlo más”.

El manifestante señaló que la duración de las protestas dependerá de cuánto tiempo los participantes puedan soportar la violencia y las dificultades económicas del país.

“Si la gente se cansa de luchar y su umbral para tolerar la violencia disminuye, además de su umbral para no trabajar y alimentar a sus familias, entonces las protestas terminarán. Y es probable que el Gobierno apueste por eso”, agregó.

“La gente no puede permitirse estar en las calles y están agotados”.

Hablando anónimamente desde dentro de Irán, otra persona describió a CNN la atmósfera intensa de las protestas, reportando muchas personas heridas.

“En todas partes huele a gas lacrimógeno y disparos. Mucha gente ha resultado herida”, dijo.

El jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, dijo que las protestas por problemas económicos en el país son “demandas legítimas del pueblo”, pero afirmó que una “ola destructiva y organizada” ha cooptado el movimiento y las ha convertido en disturbios.

“Este grupo explotó las protestas y ha incurrido en comportamientos muy violentos y criminales, incluyendo la muerte de personas, quemar a personas y acciones violentas que se asemejan mucho a los métodos de grupos terroristas como ISIS”, dijo Larijani, según la agencia de noticias Tasnim, afiliada al Estado.

Larijani señaló que un “número significativo” de agentes de policía resultaron heridos y algunos murieron durante los disturbios, y agregó que “varios ciudadanos comunes fueron martirizados o heridos”.

Al menos 78 manifestantes han muerto en los últimos 14 días en relación con las protestas antigubernamentales en curso en Irán, según el grupo de derechos humanos iraní con sede en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA). El grupo de derechos humanos afirma que al menos 116 personas han muerto en las protestas hasta ahora, incluidos 38 miembros de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, más de 2.300 personas han sido arrestadas en todo Irán, según HRANA.

CNN no pudo verificar de forma independiente estas cifras.

Un residente de Teherán dijo a CNN este sábado que el apagón ha impulsado a más personas a unirse a las protestas contra el régimen que se extienden por todo el país.

“El corte de internet parece haber tenido un efecto contrario, ya que el aburrimiento y la frustración llevaron a aún más personas a las calles”, dijo un hombre de 47 años de la capital iraní, hablando bajo condición de anonimato por razones de seguridad. “Personas de todas las edades —hombres, mujeres y niños— participan, corean desde las ventanas y reuniéndose en grandes cantidades”, dijo.

“Personas de todas las edades –hombres, mujeres y niños– participan, gritando desde las ventanas y reuniéndose en grandes números”.

El residente explicó cómo los ciudadanos han estado esperando a que llegue la oscuridad para salir a las calles en las ciudades más grandes de Irán. Describió una sensación de “impulso imparable” a medida que las protestas se intensifican.

Aunque las protestas fueron inicialmente por preocupaciones sobre la inflación, el residente dijo que el precio de los productos básicos ha seguido aumentando tras la agitación política y productos básicos como huevos y leche se han vuelto “significativamente más caros”.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, en una declaración compartida con medios estatales, instó este sábado al pueblo iraní a “permanecer vigilante” y llamó a la unidad y cohesión nacional para “evitar que el enemigo logre sus objetivos maliciosos”.

Jamenei ha seguido publicando en redes sociales a pesar del apagón, utilizando la plataforma X para calificar a los manifestantes como “un grupo de personas empeñadas en la destrucción” y criticar a Trump el viernes.

Doug Madory, un experto que estudia interrupciones de internet, dijo a CNN que, aunque las autoridades han deshabilitado las comunicaciones, Irán está “técnicamente conectado a internet”.

“Así que, si quisieran volver a activar algo, podrían hacerlo para cualquier persona o para cualquier conexión de internet en particular”, dijo Madory.

“Podemos ver un pequeño flujo de tráfico saliendo. Así que hay algo. Es muy pequeño, pero no es cero. Probablemente sean algunas personas de alto valor que han mantenido la conectividad”.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán derrocado por la Revolución Islámica de 1979, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “listo para ayudar” a los manifestantes en Irán, mientras las protestas antigubernamentales se extienden por todo el país.

“El mundo hoy apoya su revolución nacional y admira su valentía. En particular, el presidente Trump, como líder del mundo libre, ha observado de cerca su indescriptible coraje y ha declarado que está listo para ayudarlos”, dijo Pahlavi en un mensaje en video difundido este domingo.

“No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a su lado”, agregó.

Pahlavi dijo este domingo que “informes confiables” indican que la República Islámica “enfrenta una grave escasez de mercenarios para enfrentar a los millones de personas en las calles”. CNN no puede verificar de forma independiente esta afirmación.

El sábado, Pahlavi llamó a una huelga de dos días en todo el país. El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos está listo para ayudar al pueblo iraní —sin especificar en qué consistiría esa ayuda— y publicó un mensaje en Truth Social en solidaridad con quienes se enfrentan al régimen iraní.

El apagón de internet en Irán ya ha durado más de 60 horas mientras una ola de protestas antigubernamentales recorre el país, según informó el organismo de vigilancia NetBlocks.

La compañía calificó el corte como una “amenaza directa” para la seguridad pública.

Según el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, los disturbios impulsados por la grave crisis económica llevan dos semanas y se han extendido a más de 180 ciudades de Irán.

“El apagón de internet en Irán ya supera las 60 horas, mientras los niveles de conectividad nacional siguen estancados en torno al 1 % de los niveles habituales”, publicó NetBlocks en X la mañana de este domingo, hora local.

“La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes en un momento clave para el futuro del país”.

El organismo de monitoreo con sede en el Reino Unido reportó las primeras señales de falta de conectividad en Irán la noche del 8 de enero, en una publicación en X.

Según HRANA, al menos 78 manifestantes han muerto y más de 2.600 han sido arrestados en relación con las protestas en curso.

Un residente de Teherán dijo que el apagón está llevando a aún más personas a salir a las calles a protestar, y destacados cineastas iraníes han condenado los cortes de internet como “herramientas de represión”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Billy Stockwell, Laura Sharman, Max Saltman, Jomana Karadsheh y Hira Humayun de CNN.