Exclusivo CNN: José Jerí apoya la captura de Maduro y dice que el ataque de EE.UU. fue “una medida necesaria”

El presidente interino de Perú, José Jerí, ejerce desde octubre la presidencia de Perú, cuando pasó de ser congresista a ponerse la banda presidencial tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte.

Jerí ocupará el cargo hasta el 28 de julio de 2026, cuando asuma el presidente que resulte electo en las próximas elecciones.

En diálogo con Andrés Oppenheimer de CNN, el presidente interino de Perú dijo que “está de acuerdo” con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que la captura de Nicolás Maduro fue “una medida necesaria”.

Jerí también se refirió al vínculo de su país con China y cómo piensan sostener esa relación comercial frente a la tensión con EE.UU.; de la crisis diplomática con México por la decisión de ese país de dar asilo a la exministra Betssy Chávez, y de su cercanía con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien dijo que tiene la intención de formar un bloque regional contra el socialismo junto a otros diez países.

A nivel personal, el dirigente de Perú habló de sus aspiraciones políticas y del cariño que siente por sus 16 perros, que viven con él en la Casa Presidencial.

Lo que sigue es una versión editada de la entrevista a José Jerí en CNN.

—Usted apoyó la captura de Nicolás Maduro, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, pero también pidió, si lo entendí bien, una transición lo más rápida posible a la democracia en Venezuela. Hasta ahora no se ha establecido ningún plazo. ¿Debería establecerse un plazo, un cronograma para el restablecimiento de la democracia en Venezuela?

—En principio plenamente de acuerdo con lo que se ha hecho, era una medida necesaria que si bien es cierto rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país. Apoyamos plenamente la transición democrática, que sean los mismos venezolanos quienes elijan a sus autoridades, en este caso de un presidente que ha sido electo en 2024, que debería en principio continuar con esa labor. Pero esta autonomía de los venezolanos, ver cuál es el mejor camino que tiene que seguir. Y sí, nos preocupa también y es parte del compromiso que debemos asumir como país es de que se retorne rápidamente a un proceso democrático en Venezuela. Deberían, sí, establecerse mecanismos para que se puedan establecer plazos, porque no solamente es un problema de Venezuela, es un problema continental que en buena cuenta estamos viendo, porque la dictadura que hubo en Venezuela y que todavía tiene sus rezagos en la actualidad, ha provocado una migración en todos los demás países. Entonces que Venezuela esté bien va a implicar que también los países estén bien.

—¿Le preocupa que Estados Unidos no esté hablando de una transición a la democracia con un cronograma como el que usted está queriendo?

—Nuestro país históricamente siempre ha apostado desde Cancillería y a lo largo de toda nuestra historia ha sido respetuoso del derecho internacional. Entendiendo también que hay situaciones excepcionales como las que hemos visto. Pero es decisión final de los venezolanos quiénes van a ser sus autoridades. O de reconocer las autoridades que ya han sido electas. Nosotros vamos a apoyar esa transición para que los venezolanos puedan continuar con su gobierno, con devolver las libertades que tienen en sus países, que se han perdido en los últimos años, más de 20 años que se han perdido entre Chávez y Maduro. Entonces es momento de que los venezolanos, como lo dije alguna vez hace ya casi como diez años, que los venezolanos nuevamente decidan legítimamente sobre su país.

—Hace pocos días estuve entrevistando al presidente Javier Milei en Argentina. Usted habla constantemente con él. Él me habló de que se está formando un bloque de diez países de derecha o de centro derecha, o de extrema derecha, o pro libertad o como queramos llamarlo. ¿Le han puesto un nombre ya?

— Bueno, lo cierto es que hay conversaciones siempre a través de cancillerías y también posturas que coinciden con otros países. Por ejemplo, hace poco hemos coincidido en gran medida con el presidente Rodrigo (Paz) de Bolivia. Hay muchas coincidencias, ¿no? Entonces, más allá de la denominación como Perú, lo que tenemos que hacer es que si encontramos las coincidencias y estas benefician a nuestro país para lograr nuestro desarrollo, prosperidad, vamos a estar de acuerdo, se llame una manera o se llame de otra manera. Lo que me interesa es que nuestro país tenga las oportunidades de poder desarrollarse, de poder cooperar y en conjunto poder buscar el bienestar en otros países.

—Ese bloque va a adoptar una posición conjunta sobre Venezuela pidiendo una transición a la democracia, porque repito, Trump habla de petróleo, Trump habla de inmigración, habla de narcotráfico, pero no está hablando de democracia. O por lo menos en su primera conferencia de prensa no mencionó la democracia y mucho menos en la elección del 2024. ¿Van a pedir como bloque a Estados Unidos que haga un cronograma, una hoja de ruta para el regreso de la democracia en Venezuela, o no?

—Debemos ponerlo en la agenda. Sin lugar a dudas, para poder tener una planificación de qué es lo que viene concretamente lo vuelvo a decir, para nosotros sí es importante las coincidencias que vamos a desarrollar de ahora en adelante para poder cooperar, buscar el bienestar para nuestros países. Entonces sí tenemos que tener un criterio en común entre todos los países que estamos acá envueltos en las consecuencias de la dictadura que ha habido en Venezuela y que todavía se quiere intentar mantener. Tenemos que tomar todas las posturas necesarias. Eso es fundamental para la tranquilidad también de nuestros países.

—Por lo que usted dice, usted no aplaudiría una anexión de Canadá o una toma de Groenlandia o del Canal de Panamá. ¿O me equivoco?

—Obviamente que no.

—Perú es uno de los países de América Latina más cercanos a China económicamente en inversiones en muchísimos aspectos económicos. El presidente Trump dijo recientemente en su estrategia de seguridad nacional que le va a pedir a los países latinoamericanos que empiecen a alejarse o a cortar sus relaciones económicas con China o a cortar por lo menos la influencia en usted. ¿Le va a hacer caso o no?

—Como presidente tengo que garantizar que nuestro país siempre tenga las mejores condiciones. China es un aliado comercial importantísimo. Estados Unidos es nuestro aliado estratégico de toda la vida. Y mientras caminemos en ese sentido, creo que vamos a poder entendernos. Y mi presidencia y la presidencia que va a venir, sin lugar a dudas va a tener que saber aprovechar lo mejor para nuestro país. Ese es nuestro trabajo como presidente de Perú.

—La exministra Betssy Chávez sigue en la Embajada de México asilada en Lima. Usted ha dicho que no va a hacer lo que hizo Perú en una circunstancia similar. No va a mandar las tropas a sacarla de allí a Ecuador. Le va a dar un salvoconducto entonces.

—Bueno, son escenarios distintos, pero en nuestro caso, tuvimos que tomar la decisión de romper relaciones con México porque fue la gota que derramó el vaso en buena cuenta, ¿no? Nuestra relación bilateral se venía debilitando con posturas intervencionistas sobre decisiones autónomas de nuestro país y no íbamos a permitir nada más de ello. Ellos decidieron darle salvoconducto y nuestro país aún no ha aceptado el salvoconducto y hemos sentado una posición bien clara que se está dando un uso irregular, inadecuado, no correcto a la figura del asilo político. Y esa ha sido la postura que hemos elevado ante los organismos internacionales por intermedio de Cancillería. Vamos a seguir manteniéndonos en esa postura. Vamos a seguir evaluando porque no tenemos ningún plazo para poder pronunciarnos y esperemos también la reflexión de parte de los demás países respecto al uso inadecuado que se está dando el asilo político por ideas, por posturas políticas, no por procesos judiciales. Hay que entenderlo en ese real contexto.

—Usted tiene 39 años. Obviamente usted se va de la presidencia ahora en las elecciones después de la segunda vuelta, presumiblemente. Supongo que querrá volver a ser presidente.

—Es un tema que no he meditado todavía con el detalle. No lo he meditado porque, digamos, hay una concentración. O sea, todo político tiene sus expectativas. Eso es indiscutible, ¿no? Yo siempre soñé con ser senador. Y lamentablemente no lo puedo hacer en esta oportunidad porque no puedo postular nuevamente. No cuando me comprometí con la presidencia. El compromiso era únicamente con dejar un país ordenado y encaminado para el presidente que asuma funciones en julio. Y esa es mi concentración. Dependerá mucho de lo bien que hagamos esta gestión para poder proyectar el futuro. Yo, como tú lo mencionas, tengo 39 años. Tengo expectativas, indiscutiblemente las tengo, exactamente. Pero lo cierto es que yo no soy caradura. A mí me gusta trabajar y presentarme con resultados. Si yo no genero los resultados que estoy buscando, no podría tener una expectativa de ese tipo. Tendría que volver a comenzar. Pero como político voy a continuar, voy a continuar en este mundo político, porque me gusta servir, me gusta hacer las cosas y me gusta encaminar las cosas para que vayan bien. (…) Nos hemos dedicado a estabilizar el país, a planificarlo y también en paralelo, ejecutar lo que uno va planificando. Entonces, si tengo una buena carta de presentación, mis expectativas podrán continuar y eso es lo que estoy concentrado en hacer.

—Veo que usted tiene muchos anillos. ¿Significan algo?

—Claro. Son protecciones que uso para que justamente en mis creencias y mis convicciones vea la protección, la sabiduría y la energía necesaria para poder tomar las mejores decisiones.

—¿Qué protección le da esa pulsera?

—Para que todos los que tienen mucha envidia de que alguien de 38 y hoy 39 años ha llegado a esta posición de decisión, y los otros son simbologías que van asociadas a las fuerzas de la naturaleza que creo y que estoy convencido que son necesarias, que cada uno tiene que tener como parte de su mística propia, de su identidad.

—¿Este anillo significa algo?

—Este de cuarzo, es para protección, igual que el rojo. El anillo hace estrecha relación con las fuerzas de la naturaleza, concretamente con una estrella, como con las estrellas que están en el firmamento. Y esto es por mi catolicismo. Entonces todo comulga dentro de mí, de mí, de mi psiquis, como se puede decir.

—Usted tiene 12, 13 perros.

—Ya son 16.

—Los tiene todos en la Casa Presidencial.

—Si, ya han comenzado a venir todos. Originalmente eran 12. Nacieron cuatro. A mí me gustan mucho las mascotas. No de ahora, de toda la vida. Quise ser veterinario, pero no era el camino final que la vida me preparaba. Pero vivo con ellos. Convivo con ellos y me siento feliz. Es una forma de poder desarrollar también un poco de tranquilidad, de empatía, de sentirme bien.

—¿Qué tipo de nombres le puso? ¿Le puso nombre de economistas, como Milei, o de políticos?

—De todo un poco. Por ejemplo, uno de mis hijos mayores se llama Marco Aurelio. El emperador romano, muy inspirado en la filosofía. La reflexión de los estoicos. Por otro lado, nombres ya más amigables como Emiliana Sushi. Tengo también uno que se llama Apolo en base a los dioses griegos. Entonces de todo un poco, de todo un poco gira mi cabeza y es lo que me permite también tomar decisiones poco ortodoxas, porque mi criterio formativo y mis creencias son diversas, que justamente me permite tomar decisiones poco acartonadas.

