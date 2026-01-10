Manifestantes en Teherán dicen haber visto “cuerpos apilados” en hospitales tras la represión de las autoridades

Por Catherine Nicholls, Billy Stockwell y Caitlin Danaher, CNN

Varias personas que protestaron en Irán en los últimos días hablaron con CNN sobre haber visto enormes multitudes y violencia brutal en las calles de Teherán. Una mujer dijo que vio “cuerpos apilados” en un hospital.

Una mujer de unos 60 años y un hombre de 70 años describieron haber visto personas de todas las edades en las calles de la capital iraní el jueves y viernes. Sin embargo, la noche del viernes, fuerzas de seguridad portando rifles de las Fuerzas Armadas mataron a “muchas personas”, dijeron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre como manifestaciones en los bazares de Teherán por la inflación desenfrenada, se han extendido desde entonces a más de 100 ciudades, lo que representa el mayor desafío al régimen iraní en años.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este sábado que Estados Unidos apoya al pueblo de Irán después de que el presidente Donald Trump reiterara el viernes su amenaza de atacar Irán si las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes.

Ofreciendo una rara perspectiva sobre la naturaleza de las protestas en medio de un bloqueo continuo de internet, manifestantes en otro barrio de Teherán dijeron a CNN que ayudaron a un hombre de unos 60 años que había resultado gravemente herido durante la represión. Tenía alrededor de 40 perdigones incrustados en las piernas y un brazo roto, afirmaron.

Intentaron conseguir atención médica para el hombre en varios hospitales, pero dijeron que la situación era “completamente caótica”.

Otros manifestantes dijeron a CNN que la cantidad de personas en las calles no era comparable a nada que hubieran experimentado antes, describiendo las escenas como “increíblemente hermosas y esperanzadoras”.

Un discurso televisado del líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, la noche del viernes cambió esta atmósfera. Poco después, la represión se volvió increíblemente violenta, dijeron los manifestantes.

“Lamentablemente, tendremos que aceptar la realidad de que este régimen no se rendirá sin una fuerza externa”, dijo uno de los manifestantes a CNN.

Una trabajadora social iraní que asistió a una protesta en Teherán el viernes dijo que la situación se convirtió en una “pesadilla” cuando las autoridades atacaron a los manifestantes.

“Balas, quién sabe, gas lacrimógeno, todo lo que se te ocurra, lo disparaban”, dijo. “Y fue muy aterrador”.

Aseguró que vio cómo le daban descargas eléctricas en el cuello a una niña “hasta que se desmayó” y que el hijo de su compañero de trabajo estaba entre varias personas que murieron.

Al menos 65 personas han muerto y más de 2.300 han sido arrestadas en todo el país en los últimos 13 días durante los disturbios, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos. Esta cifra podría ser mucho mayor, ya que HRANA dijo que no es posible establecer un número exacto de muertos debido al apagón de internet.

La agencia, que aboga por los derechos humanos en Irán, dijo en una actualización el viernes que se han registrado protestas en 512 lugares de 180 ciudades.

Señaló que 50 de los muertos eran manifestantes, 14 eran funcionarios de las fuerzas del orden y uno era un “civil afiliado al Gobierno”.

Un médico iraní en la ciudad nororiental de Neyshabur dijo a CNN en un mensaje de audio que las autoridades iraníes usaron “rifles militares” para matar a “al menos 30 personas” allí el viernes.

“Entre ellos había niños”, dijo el médico. “Un niño de cinco años recibió un disparo mientras estaba en los brazos de su madre”. El médico añadió que los ataques dejaron a muchos heridos y que las autoridades han disparado a personas y transeúntes.

CNN contactó a la Sección de Intereses Iraníes en Washington y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán para obtener comentarios.

Este sábado, 100 personas fueron arrestadas en el condado iraní de Baharestan, cerca de Teherán, por alterar el orden público y liderar “disturbios”, dijo un funcionario local a la agencia semioficial de noticias Tasnim.

CNN no pudo verificar de forma independiente el número de muertos o arrestados.

Un residente de Teherán dijo a CNN este sábado que el apagón ha impulsado a más personas a unirse a las protestas contra el régimen que se extienden por todo el país.

“El corte de internet parece haber tenido un efecto contrario, ya que el aburrimiento y la frustración llevaron a aún más personas a las calles”, dijo un hombre de 47 años de la capital iraní, hablando bajo condición de anonimato por razones de seguridad. “Personas de todas las edades —hombres, mujeres y niños— participan, corean desde las ventanas y reuniéndose en grandes cantidades”, dijo.

El residente explicó cómo los ciudadanos han estado esperando a que llegue la oscuridad para salir a las calles en las ciudades más grandes de Irán. Describió una sensación de “impulso imparable” a medida que las protestas se intensifican.

Aunque las protestas fueron inicialmente por preocupaciones sobre la inflación, el residente dijo que el precio de los productos básicos ha seguido aumentando tras la agitación política y productos básicos como huevos y leche se han vuelto “significativamente más caros”.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, en una declaración compartida con medios estatales, instó este sábado al pueblo iraní a “permanecer vigilante” y llamó a la unidad y cohesión nacional para “evitar que el enemigo logre sus objetivos maliciosos”.

Jamenei ha seguido publicando en redes sociales a pesar del apagón, utilizando la plataforma X para calificar a los manifestantes como “un grupo de personas empeñadas en la destrucción” y criticar a Trump el viernes.

Doug Madory, un experto que estudia interrupciones de internet, dijo a CNN que, aunque las autoridades han deshabilitado las comunicaciones, Irán está “técnicamente conectado a internet”.

“Así que, si quisieran volver a activar algo, podrían hacerlo para cualquier persona o para cualquier conexión de internet en particular”, dijo Madory.

“Podemos ver un pequeño flujo de tráfico saliendo. Así que hay algo. Es muy pequeño, pero no es cero. Probablemente sean algunas personas de alto valor que han mantenido la conectividad”.

