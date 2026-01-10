Los futbolistas africanos que pueden deslumbrar en el Mundial 2026

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La Copa Africana de Naciones sigue en marcha y ya conocemos a los semifinalistas del torneo. Esta competencia sirve como un termómetro para identificar a los jugadores que podrían destacar en un certamen de alta exigencia como el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Es importante mencionar que muchos futbolistas que hoy son figuras en el balompié europeo no lograron clasificar a la justa mundialista, por lo que el foco estará en quienes sí tendrán la oportunidad de mostrarse en el máximo escenario.

La selección sudafricana, que jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo frente al anfitrión México, no cuenta con un nombre plenamente referente, pero sí con un juego colectivo sólido. Si alguien pudiera asumir ese rol protagónico, es el delantero Lyle Foster, futbolista del Burnley de la Premier League, quien destaca por su potencia y capacidad ofensiva.

Si hay una selección africana que ha crecido de manera abrupta en los últimos años, esa es Marruecos. No solo el juego en conjunto ha sido clave para consolidar un estilo reconocible, sino también las individualidades, que suelen marcar la diferencia.

Los Leones del Atlas cuentan con un amplio repertorio de futbolistas que destacan en las mejores ligas del mundo. Los más reconocidos son Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, pero a ellos se les suman nombres importantes como Yassine Bounou, del Al-Hilal; Nayef Aguerd, del Olympique de Marsella; Noussair Mazraoui, del Manchester United; Ismael Saibari, del PSV; Neil El Aynaoui, de la Roma; Bilal El Khannouss, del Stuttgart; Chemsdine Talbi, del Sunderland; o Youssef En-Nesyri, del Fenerbahçe.

La lista es amplia y el buen desarrollo de estos futbolistas explica el éxito que Marruecos ha obtenido en los últimos años.

Cuando se habla de Costa de Marfil, el primer nombre que viene a la mente es el de Amad Diallo, quien, dicho sea de paso, está siendo uno de los futbolistas más importantes de la Copa Africana de Naciones. El ofensivo del Manchester United es el hombre más peligroso del plantel; sin embargo, los marfileños cuentan con suficiente materia prima para pensar en un buen papel en el Mundial 2026.

Los Elefantes tienen elementos destacados en varias ligas importantes del mundo, como los jóvenes promesas Ousmane Diomande, del Sporting de Lisboa, y Yan Diomande, del RB Leipzig; además de Evan Ndicka, de la Roma, y Odilon Kossounou, del Atalanta. A esto se suman jugadores con presencia en la Premier League, como Emmanuel Agbadou, del Wolverhampton; Ibrahim Sangaré, del Nottingham Forest; o Evan Guessand, del Aston Villa, así como nombres de renombre como Willy Boly y Franck Kessié.

La selección de Túnez es quizá una de las más humildes que asistirá a la Copa del Mundo en comparación con otras selecciones africanas. Si bien cuenta con algunos nombres interesantes, no tiene un jugador que destaque a nivel mundial.

Entre las principales caras de las Águilas se encuentran Montassar Talbi, del Lorient; Ellyes Skhiri, del Eintracht Frankfurt; así como Elias Saad e Ismaël Gharbi, del Augsburg alemán.

En el caso de la selección egipcia, el nombre que sobresale de inmediato es el de Mohamed Salah. El futbolista del Liverpool es uno de los mejores jugadores de su generación y lo realizado con los Reds lo coloca como uno de los grandes futbolistas en la historia de la Premier League.

No obstante, en esta misma liga aparece otro jugador de nacionalidad egipcia que ha llamado la atención: Omar Marmoush, del Manchester City. El atacante será uno de los futbolistas más importantes de los Faraones y llegará a la justa mundialista con 27 años, una edad ideal para mostrarse en el mejor escenario del fútbol mundial.

La selección de Cabo Verde también será una de las más humildes que asista al próximo Mundial. Vivirá su primera participación mundialista y, como es de esperarse, no cuenta con grandes figuras en su plantel.

Sydni Cabral, del Benfica, o David Moreira, del Sporting de Lisboa, podrían ser algunos de sus principales nombres, aunque no suelen tener mucha regularidad. Por el momento, Wagner Pina luce como el futbolista más destacado del equipo, siendo habitual con el Trabzonspor del fútbol turco.

Senegal es otra de las selecciones referentes del fútbol africano, con jugadores repartidos en las mejores ligas del mundo, especialmente en la Premier League. Sin duda, Sadio Mané sigue siendo la cara principal del equipo, a pesar de militar actualmente en el fútbol árabe.

No obstante, el talento está bien acompañado por futbolistas como Nicholas Jackson, del Bayern Múnich; la joven promesa Ibrahim Mbaye, del PSG; Lamine Camara, del Mónaco; El Hadji Malick Diouf, del West Ham; Idrissa Gueye e Iliman Ndiaye, del Everton; Pape Matar Sarr, del Tottenham; Habib Diarra, del Sunderland; e Ismaïla Sarr, del Crystal Palace. Todos ellos hacen soñar a Senegal con apuntar alto en la próxima justa mundialista.

Al igual que Senegal, el primer nombre que viene a la mente al hablar de Argelia es el de Riyad Mahrez. Aunque sus mejores años ya pasaron y actualmente juega en el fútbol árabe, sigue siendo un elemento importante para su selección.

Sin embargo, el talento está bien distribuido con futbolistas como Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund; Rayan Aït-Nouri, del Manchester City; Ismaël Bennacer, del Dinamo Zagreb; Farès Chaïbi, del Eintracht Frankfurt; Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen; Mohamed Amoura, del Wolfsburgo; y Anis Hadj Moussa, del Feyenoord, quienes conforman las principales figuras del equipo.

Finalmente, aparece la selección de Ghana, históricamente una de las más fuertes del continente africano. En la actualidad, el nombre que destaca es el de Antoine Semenyo, reciente fichaje del Manchester City, quien está maravillando en la Premier League. A este extremo se le suman otros nombres importantes como Kamaldeen Sulemana, del Atalanta, o Mohammed Salisu, del Mónaco.

Con generaciones cada vez más consolidadas en las mejores ligas del mundo y un crecimiento sostenido en el plano colectivo, las selecciones africanas apuntan a ser protagonistas e incomodar a cualquier rival que se les pare enfrente en el Mundial 2026.

