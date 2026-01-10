Juez detiene recorte de fondos sociales y cuidado infantil que ordenó Trump contra cinco estados liderados por demócratas

Por Tami Luhby, CNN

Un juez federal suspendió temporalmente este viernes la congelación de US$ 10.000 millones en fondos de asistencia social y cuidado infantil por parte de la administración Trump en cinco estados liderados por demócratas a raíz de una amplia investigación sobre un presunto fraude en la financiación federal en Minnesota.

El juez Arun Subramanian, del Distrito Sur de Nueva York, accedió a la solicitud de los estados de una orden de restricción temporal que bloquea la congelación mientras el caso avanza.

Además, Subramanian, designado por Biden, exige a la administración que elimine cualquier restricción a la capacidad de los estados para obtener fondos de los programas afectados, que ofrecen cuidado infantil, capacitación laboral, asistencia financiera, prevención de la falta de vivienda y otros servicios a familias de bajos ingresos.

La coalición de estados —California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York— presentó una demanda el jueves por la noche solicitando al tribunal que suspenda la congelación de fondos.

Los estados argumentan que la medida es inconstitucional y viola las leyes y regulaciones que rigen los programas de ayuda federal.

También dicen que la acción de la administración es completamente política.

“Esta congelación ilegal de fondos tiene un solo objetivo: castigar a los estados demócratas que se oponen al presidente”, declaró el viernes a la prensa la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Varios estados ya no han podido acceder a fondos, lo que está causando incertidumbre y caos, afirmó Jessica Rannuci, abogada de la oficina del Fiscal General de Nueva York, que lidera la coalición.

“Estamos hablando de daños todos los días por una magnitud de cientos de millones de dólares”, señaló Rannuci durante una audiencia judicial el viernes.

Los estados afirman que la administración Trump no ha proporcionado ninguna justificación legítima para suspender los fondos. Además, en las cartas que recibieron, la administración no proporcionó ninguna prueba del posible fraude, por lo que afirma que la congelación es necesaria.

“Los demandados no tienen autoridad legal ni constitucional para hacerlo”, afirma la querella, refiriéndose al congelamiento. “Tampoco tienen justificación alguna para esta acción, más allá del deseo de castigar a los estados demandantes por su liderazgo político. Por lo tanto, la acción es claramente ilegal en múltiples aspectos”.

La coalición también sostiene que la demanda de la administración de que los estados entreguen casi todos los documentos de los programas afectados, así como años de datos, incluida información de identificación personal, dentro de 14 días es demasiado amplia y debería ser bloqueada.

Este caso representa el último de una serie de batallas judiciales entre los estados demócratas y la administración Trump.

Anteriormente, los estados han demandado a la administración por congelar otras fuentes de financiación federal, con resultados dispares.

Lo que está en juego ahora es la decisión que tomó el martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de pausar la financiación a los estados, sugiriendo sin pruebas que el dinero se ha utilizado de forma fraudulenta.

La congelación afecta US$ 7.400 millones en fondos para el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona asistencia en efectivo a los hogares, junto con casi US$ 2.400 millones para el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil.

El departamento también retendrá alrededor de US$ 870 millones de la Subvención Global para Servicios Sociales.

“La importancia de estos programas es innegable: brindan asistencia financiera y costean servicios para ayudar a familias vulnerables y de bajos ingresos”, afirma la demanda. “Sin estos programas, se producirían impactos inmediatos y devastadores en los estados demandantes”.

Los cinco estados deben presentar justificaciones y documentación antes de que se liberen los pagos, como parte de la reciente expansión del sistema Defend the Spend del HHS a todos los pagos de la Administración para Niños y Familias en todo el país, según la agencia.

El HHS también está investigando si se proporcionaron beneficios indebidamente a inmigrantes no elegibles.

La congelación se produce días después de que la administración Trump detuviera la financiación federal de los programas de cuidado infantil en Minnesota en medio de una investigación federal cada vez más profunda sobre las acusaciones de fraude que involucran a los servicios sociales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aludió a la próxima batalla judicial en una conferencia de prensa el martes, diciendo: “Esta es una batalla que tendremos que librar si recibimos esa notificación”.

“Lucharemos contra esto con cada fibra de nuestro ser porque nuestros hijos no deberían ser peones políticos en una pelea que Donald Trump parece tener con los gobernadores de estados demócratas”, agregó.

Esta historia ha sido actualizada con informes adicionales.

