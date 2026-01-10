Detienen a exesposo por las muertes de un dentista de Ohio y su esposa, tras concluir una búsqueda de 10 días

Por Emma Tucker y Holly Yan, CNN

Durante más de 10 días, la búsqueda del sospechoso por las muertes de Spencer y Monique Tepe en su casa de Ohio, mientras sus dos hijos pequeños estaban dentro, mantuvo en vilo a su comunidad y captó la atención nacional.

El exesposo de Monique Tepe, identificado en registros judiciales como Michael David McKee, de 39 años, fue arrestado este sábado y enfrenta dos cargos de homicidio, según un informe del incidente.

Spencer Tepe, de 37 años, y Monique Tepe, de 39, fueron hallados muertos con aparentes heridas de bala el 30 de diciembre en su lujosa casa de Columbus. Los dos hijos de la pareja, de 4 y un año, no sufrieron daños físicos cuando fueron encontrados en el interior, según la policía.

El arresto representa un avance clave en un caso que ha estado rodeado de misterio, ya que las autoridades se han mostrado renuentes a ofrecer detalles sobre la investigación. Hasta ahora, la policía no ha divulgado información sobre un posible motivo.

Las preguntas sobre cómo ocurrieron las muertes y qué motivó el ataque se intensificaron el lunes, cuando la policía reveló imágenes de cámaras de vigilancia que muestran a “una persona de interés” caminando por un callejón cercano a la casa de la pareja, en el vecindario de Weinland Park.

Según informaron entonces las autoridades, el video fue grabado dentro del periodo en el que los investigadores creen que mataron al respetado dentista y su esposa —ama de casa—, aunque no explicaron por qué buscaban información sobre ese individuo.

McKee se encuentra detenido en el condado de Winnebago, Illinois, de acuerdo con registros de reclusos de la oficina del sheriff. Está previsto que comparezca ante un tribunal este lunes, luego de que la policía informara que fue detenido “sin incidentes” en Rockford, Illinois.

CNN está tratando de determinar si McKee cuenta con representación legal.

En los días posteriores a las muertes, un memorial de rosas y girasoles adornó la vivienda donde los Tepe intercambiaron votos antes de convertirse en el escenario de una tragedia indescriptible. Ocurrió apenas unos días después de Navidad, a un mes de su quinto aniversario de bodas.

Las autoridades no encontraron signos evidentes de entrada forzada ni ningún arma de fuego en la escena, informó previamente la afiliada de CNN WSYX.

La policía señaló que dará a conocer más información “cuando sea apropiado” para no comprometer el avance activo y en curso del caso, e instó a la población a comunicarse con las autoridades si tiene información relacionada con la tragedia.

Los compañeros de trabajo de Spencer Tepe en la clínica dental Athens Dental Depot, situada a unos 120 kilómetros al sureste de la casa de la familia en Columbus, llamaron al 911 después de que él, de forma inusual, no se presentara a trabajar.

De acuerdo con el dueño del consultorio, el Dr. Mark Valrose, tanto Spencer como su esposa siempre respondían a los mensajes, pero esa mañana nadie lograba comunicarse con ellos.

“No sé cómo decirlo de otra manera, pero estamos muy, muy preocupados. Esto es completamente fuera de lo normal para él”, dijo Valrose a un operador del 911, según la grabación de la llamada. Solicitó que la policía realizara una verificación de bienestar. Los agentes acudieron, pero nadie respondió a la puerta, informó WSYX citando registros policiales.

Unos 30 minutos después, colegas de Spencer Tepe y un amigo llegaron a la casa. Uno de ellos llamó al 911 para reportar que escuchaba a niños llorando en el interior.

Alrededor de las 10:30 a.m., un amigo de Spencer Tepe miró hacia el interior y vio una escena espeluznante junto a una cama. Visiblemente angustiado, dijo a los operadores: “Hay… hay un cuerpo”, de acuerdo con el audio de despacho de emergencias. “Acabamos de llegar. Y parece que está muerto”.

Cuando se le preguntó si Tepe había estado enfermo, el amigo respondió: “No, no. Estuve con él ayer”.

Los dos hijos de la pareja y su perro se encuentran ahora bajo el cuidado de familiares, según informó el cuñado de los Tepe.

Las muertes de Spencer y Monique Tepe son aparentes homicidios por heridas de bala, indicó a CNN la Oficina del Forense del condado de Franklin. Los informes oficiales de la autopsia podrían tardar varias semanas en completarse.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.