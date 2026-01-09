Un video plantea nuevas preguntas sobre las tácticas del agente de ICE Jonathan Ross antes del mortal tiroteo de Minneapolis

Por Curt Devine, Thomas Bordeaux, Allison Gordon y Kyung Lah, CNN

Mientras se acercaba al vehículo de Renee Good en una calle de Minneapolis el miércoles, el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jonathan Ross levantó la cámara de su teléfono y grabó un video.

Menos de un minuto después, todavía estaba grabando cuando sacó su arma y disparó mortalmente a Good mientras ella aceleraba.

Ese extraordinario material, junto con el video grabado por transeúntes y un modelo 3D creado por CNN de la confrontación, muestra a Good y su esposa desafiando a los agentes de ICE, pero también plantea nuevas preguntas sobre las tácticas de Ross y su decisión de usar fuerza letal.

La evidencia en video también parece socavar elementos de la narrativa del Gobierno sobre lo que sucedió.

El análisis de CNN encontró que, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que Good estaba “bloqueando” a los agentes de ICE, varios autos —incluyendo uno conducido por Ross— pudieron rodear el vehículo de Good antes del tiroteo.

Algunos expertos dijeron que la decisión de Ross de usar un teléfono celular para grabar el encuentro, incluso mientras disparaba los tiros mortales, podría haber obstaculizado su capacidad de responder eficazmente en el momento.

“Si eres un agente… entonces no deberías estar cargando nada en las manos”, dijo Jonathan Wackrow, analista de seguridad de CNN. “Para eso son las cámaras corporales. Pero ellos no están usando cámaras corporales”.

Funcionarios del Gobierno de Trump han defendido a Ross y dijeron que actuó en defensa propia, argumentando que el video que grabó deja claro que no tuvo más opción que disparar. Tras el tiroteo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió el incidente como “un acto de terrorismo doméstico”.

“Este video corrobora lo que el DHS ha dicho todo el tiempo: que esta persona estaba obstaculizando a la policía y usó su vehículo como un arma en un intento de matar o causar daño físico a agentes federales”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del DHS, en un comunicado. “El agente temía por su propia vida, la de sus compañeros agentes y actuó en defensa propia”.

Sin embargo, un ex alto funcionario de seguridad con conocimiento del DHS consideró profundamente preocupantes las acciones de Ross.

“Yo habría estado furioso si uno de los míos hubiera hecho eso”, dijo el exfuncionario, que pidió hablar de forma anónima, a CNN. “Si estás tan preocupado por tu seguridad… entonces, ¿por qué ocupas tus manos y atención con tu teléfono celular? Claramente no se sentían amenazados”.

A pesar de grabar durante todo el incidente, el teléfono celular de Ross no está enfocado en Good cuando ocurre el tiroteo.

Varios expertos que revisaron el incidente comentaron lo rápido que escaló y cómo Ross limitó su respuesta táctica al posicionarse tan cerca del frente del vehículo durante la confrontación.

Segundos antes del tiroteo, se ve a Good y su esposa hablando con Ross. Sus intercambios verbales no son acalorados. Se puede ver a Good diciéndole a Ross que ella “no está enojada” con él.

“Creo que la parte más reveladora es cuando él pasa junto a ella y ella está sonriendo”, dijo Charles Ramsey, excomisionado de policía de Filadelfia y colaborador de CNN. “Ella no se parece en nada a una terrorista doméstica. Eso seguro… aunque no sabes lo que tiene en mente”.

ICE no tiene una política definitiva sobre la grabación de interacciones o incidentes en dispositivos celulares, ya sean personales o gubernamentales, según una fuente federal de seguridad. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la agencia puede revisar un dispositivo gubernamental si se solicita. Generalmente se requiere una orden judicial o citación para acceder al teléfono personal de los agentes.

Ross, un veterano de la ley con casi dos décadas de experiencia en la Patrulla Fronteriza e ICE, estaba entre un grupo de agentes que trabajaban en el sur de Minneapolis el miércoles cuando se encontraron con Good, quien había detenido su SUV burdeos en posición perpendicular en la carretera.

La esposa de Renee Good, Becca Good, dijo en una declaración a MPR News que “se detuvieron para apoyar a nuestros vecinos”.

“Teníamos silbatos. Ellos tenían armas”, escribió, en una aparente referencia a los activistas que advierten sobre la actividad de ICE soplando silbatos.

Noem y otros han descrito a Good como alguien que “obstaculizaba” las actividades de ICE el miércoles.

“Los agentes de ICE se acercaron al vehículo de la persona en cuestión, quien estaba bloqueando a los agentes con su vehículo. Y ella había estado acechando y obstaculizando su trabajo durante todo el día”, dijo Noem.

Los videos vistos por CNN no aclaran ningún posible encuentro previo entre Good y los agentes de ICE.

Sin embargo, mientras su vehículo estaba perpendicular a la carretera, las imágenes muestran que varios vehículos —incluyendo grandes SUV— pudieron rodearla mientras ella se movía hacia adelante y hacia atrás en la calle.

Eso incluye una SUV de color claro conducida por Ross.

Imágenes de testigos muestran que, poco después de salir de su SUV y acercarse al vehículo de Renee Good, Ross sacó su teléfono celular y grabó.

Las imágenes de su video lo muestran grabando a Good en el asiento del conductor. Good parecía tranquila y tenía ambas manos visibles mientras decía: “Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”.

Becca Good, quien había sido pasajera, pero salió de la SUV, sostuvo su propio teléfono hacia Ross y dijo: “¿Quieres venir contra nosotros? ¿Quieres venir contra nosotros? Yo digo que vayas a comer algo, grandulón”.

Otro agente en las imágenes se puede escuchar diciéndole a Good, la conductora, que “salga del p**o coche”.

Ross seguía grabando mientras caminaba frente al vehículo de Good. Good primero puso su vehículo en reversa y luego aceleró hacia adelante. “¡Conduce, cariño, conduce!”, se escucha gritar a Becca Good desde fuera del vehículo.

Renee Good parecía girar el volante alejándose de Ross mientras avanzaba. El ángulo del teléfono de Ross no muestra ningún contacto entre él y el auto.

Con su teléfono celular aún en una mano y grabando, Ross gritó “¡Guau!”, sacó su arma con la otra mano y disparó al auto, matando a Good, cuyo vehículo siguió acelerando por la calle antes de estrellarse.

Las imágenes muestran que, mientras Ross caminaba por la calle en los momentos posteriores al tiroteo, aún tenía su teléfono en la mano y la aplicación de la cámara abierta.

Funcionarios del Gobierno de Trump han compartido las imágenes capturadas por Ross, argumentando que justifican su decisión de usar fuerza letal.

“Miren esto, por difícil que sea”, tuiteó el vicepresidente J. D. Vance, con un enlace al video de Ross. “A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un auto, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”.

Wackrow dijo que hay ocasiones en las que es apropiado que los funcionarios de la ley usen teléfonos celulares para documentar incidentes, especialmente si están designados para ese trabajo desde el principio.

Pero dijo que la actividad con el teléfono celular de Ross durante todo el incidente podría ser preocupante.

“No deberías tener nada en las manos. Deberías estar listo para abordar cualquier tipo de amenaza o problema que se presente”, dijo Wackrow.

El tiroteo mortal muestra por qué es importante que todas las agencias equipen a sus agentes con cámaras corporales, dijo Ramsey.

“En mi opinión, los agentes, federales, locales, estatales, deberían llevar cámaras corporales”, dijo. “La mayoría de las veces, en realidad muestra que las acciones del agente estaban justificadas, en lugar de lo contrario”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Jamie Gangel y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a esta historia.