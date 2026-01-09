Rusia ataca a Ucrania con un misil balístico Oreshnik, una de sus armas más avanzadas

Por Kosta Gak y Rhea Mogul, CNN

Rusia lanzó esta madrugada de viernes una andanada de misiles contra Ucrania, entre ellos un proyectil hipersónico Oreshnik, un raro uso de una de sus armas más avanzadas durante el más reciente bombardeo contra el país europeo en medio de temperaturas gélidas.

Este ataque marca la primera vez en más de un año que Moscú utiliza el Oreshnik, que puede contener múltiples ojivas y llevar cargas útiles convencionales o nucleares.

“Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles terrestres móviles de mediano alcance Oreshnik”, informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado este viernes.

Si bien Rusia no dijo dónde cayó el Oreshnik, las autoridades de la ciudad occidental de Lviv informaron sobre varias explosiones y el impacto de un misil balístico en una instalación de infraestructura crítica.

Según un comunicado del Mando Aéreo “Oeste” de la Fuerza Aérea de Ucrania, el misil “se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora en una trayectoria balística”. Agregaron que el tipo de misil se determinará tras examinar sus componentes.

Una velocidad de 13.000 kilómetros por hora equivale a unas 10 veces la velocidad del sonido.

El Oreshnik puede alcanzar ese tipo de velocidades, con un alcance que le permite llegar a toda Europa, afirmó el jefe de las fuerzas de misiles de Rusia.

El mes pasado, Rusia publicó un video de lo que dijo fue el despliegue del sistema de misiles Oreshnik en su cercano aliado Bielorrusia.

Moscú lo utilizó por primera vez en noviembre de 2024 en la ciudad ucraniana de Dniéper, a pesar de que el arma aún no estaba completamente desarrollada.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, declaró este viernes en X que “un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la OTAN es una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica”.

“Exigimos respuestas contundentes a las acciones imprudentes de Rusia”.

Moscú indicó que lanzó su ataque en respuesta al supuesto intento de Ucrania de atacar la casa del presidente Vladimir Putin el mes pasado, una afirmación que se produjo en medio de intensas conversaciones lideradas por el presidente Donald Trump y sus enviados para poner fin a la guerra en Ucrania.

La CIA ha evaluado que Ucrania no tenía como objetivo una residencia utilizada por Putin, según funcionarios estadounidenses.

La afirmación de Moscú se produjeron en medio de intensas conversaciones lideradas por el presidente Donald Trump y sus enviados para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los bombardeos ocurrieron horas después de que Moscú reiterara que los militares europeos que podrían ser desplegados en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz serán considerados “objetivos legítimos”, y tras la decisión el miércoles de EE.UU. de incautar un buque petrolero con bandera rusa.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó 36 misiles y 242 drones en total, durante la noche del jueves.

En Kyiv, un corresponsal de CNN informó que el ataque comenzó a alrededor de la medianoche, con múltiples ataques de drones a edificios residenciales.

Las luces de las calles parpadearon antes de que grandes zonas de la ciudad quedaron a oscuras, mientras una densa niebla cubría las calles y la temperatura descendía a –5°C.

Cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el ataque, según el alcalde Vitali Klitschko, quien indicó que también resultó dañada infraestructura crítica.

No se reportaron víctimas tras el ataque con misiles en Leópolis, escribió el alcalde Andriy Sadovyi en Telegram. “Las instalaciones civiles y los edificios residenciales de la ciudad no se han visto afectados”, señaló.

Rusia ha estado atacando la infraestructura energética de Ucrania con drones y misiles en las últimas semanas, una táctica utilizada en inviernos anteriores.

Los bombardeos han dejado a decenas de miles de personas sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas invernales bajo cero.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que el objetivo de estos ataques es “crear caos y ejercer presión psicológica sobre la población”.

Los bombardeos se produjeron horas después de que la embajada de Estados Unidos en Ucrania informara que había “recibido información sobre un posible ataque aéreo significativo que podría ocurrir en cualquier momento en los próximos días”.

También se producen mientras Rusia reafirma su postura de considerar “objetivos legítimos” a las fuerzas occidentales en Ucrania, días después de que Francia y el Reino Unido prometieran enviar militares en caso de un acuerdo de paz.

Rusia se ha opuesto históricamente a la presencia de militares occidentales en Ucrania.

El miércoles, fuerzas estadounidenses abordaron e incautaron un buque petrolero con bandera rusa en el océano Atlántico tras una persecución de varias semanas, lo que ha incrementado las tensiones con Moscú y la presión sobre su aliado Venezuela.

Rusia condenó la incautación, y su Ministerio de Transporte argumentó que “ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados en la jurisdicción de otros países” bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, tratado que Estados Unidos no ha firmado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aún no ha comentado sobre los hechos relacionados con el tanquero, que Estados Unidos había sancionado previamente por transportar petróleo iraní de manera ilícita.

