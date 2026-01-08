Venezuela liberará a “un número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros, dice la Asamblea Nacional

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo este jueves que el Gobierno del país decidió poner en libertad a “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”.

“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, comentó Rodríguez en un mensaje en video transmitido por el canal público TeleSur.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que esta liberación se trataba de un “gesto del Gobierno… de amplia intención de búsqueda de la paz”.

El canciller de España, José Manuel Albares, confirmó poco después en una entrevista para RTVE que, entre los presos que Rodríguez anunció que liberarían, “todo apunta a que incluye también a ciudadanos españoles”.

“Será un paso muy positivo de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, agregó Albares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó posteriormente en un comunicado que cinco españoles fueron liberados este miércoles en la capital venezolana, entre ellos “una ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”.

“El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente”, agregó el comunicado.

El anuncio de la Asamblea Nacional venezolana llega después de los pedidos hechos por el Gobierno de Estados Unidos, entre ellos la puesta el libertad de presos políticos, tras su ataque militar en Venezuela el 3 de enero y la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Miembros del Gobierno de Donald Trump han comunicado a legisladores estadounidenses que dejaron claro a Venezuela que debe liberar a los presos políticos, entre otras exigencias, según una fuente familiarizada con la reunión informativa que la administración estadounidense mantuvo esta semana con los principales legisladores.

Asimismo, la oposición venezolana ha pedido de manera reiterada la liberación de presos políticos tras el ataque estadounidense.

Un día después del ataque de EE.UU. en Venezuela, el líder opositor Edmundo González urgió a la “liberación inmediata e incondicional de los presos políticos”.

En tanto, la líder opositora María Corina Machado insistió este jueves en la necesidad de la liberación de presos políticos como punto esencial para lograr un cambio en Venezuela.

Días antes del ataque estadounidense, el Gobierno venezolano había anunciado la liberación de decenas de personas detenidas en el marco de las elecciones presidenciales de 2024.

Con información de Pau Mosquera, Alayna Treene, Kristen Holmes y Jennifer Hansler, de CNN.