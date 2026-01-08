Una tenista jugó tan mal que se hizo viral: parecía que era la primera vez que agarraba una raqueta

Por Don Riddell, CNN

Podría haber sido un partido de tenis que pasara desapercibido. En cambio, se hizo viral instantáneamente en internet.

La primera ronda del torneo W35 de la Federación Internacional de Tenis, disputada en una cancha de tierra batida en Nairobi, Kenya, normalmente no causaría gran revuelo en el mundo del tenis, pero millones de personas han visto lo que sucedió durante 37 minutos en la capital.

El marcador del partido no fue inusual, una victoria por 6-0 y 6-0 para la alemana Lorena Schaedel; lo que sí llamó la atención fue la actuación de su oponente, la egipcia Hajar Abdelkader, de 21 años, en lo que parece haber sido su debut profesional. Pero, como han señalado algunos observadores en las redes sociales, parecía que era la primera vez que pisaba una cancha de tenis.

Ahora están surgiendo nuevos detalles sobre cómo Abdelkader se encontró completamente superada en un torneo profesional y a merced de los comentaristas de tenis de todo el mundo. En un comunicado a CNN Sports, Tennis Kenya declaró que Abdelkader había sido admitida en el torneo mediante una invitación especial (wild card), que básicamente es una invitación al torneo que evita la necesidad de clasificarse para el cuadro principal o de obtener un puesto a través del sistema de clasificación.

La organización dijo que ella presentó una solicitud formal para la invitación especial y que había llegado a Nairobi el martes por la mañana. Se abrió una plaza en el torneo cuando otra jugadora se retiró con poca antelación y optó por participar en la fase de clasificación.

“En ese momento, la Sra. Abdelkader era la única otra jugadora que había solicitado una invitación especial”, explicaba el comunicado.

Según los pocos detalles disponibles en su perfil de jugadora de la ITF, Abdelkader lleva jugando al tenis siete años, desde los 14, pero a muchos les resultó difícil de creer, ya que parecía completamente fuera de lugar en la cancha. En un deporte tan técnico, se nota si apenas sabes cómo sujetar una raqueta, y Abdelkader a menudo tenía dificultades para pasar la pelota por encima de la red.

Cometió 20 dobles faltas y solo ganó tres puntos, todos ellos por errores de su oponente. En ocasiones, parecía que Abdelkader ni siquiera sabía dónde colocarse para sacar.

La Federación Egipcia de Tenis informó a CNN Sports que Abdelkader no está registrada con ellos ni forma parte de sus listas oficiales de jugadoras. “Según la información de la que disponemos, la jugadora reside actualmente en Kenya”, decía su comunicado. “La Federación Egipcia de Tenis no tuvo ninguna participación, ni directa ni indirecta, en la nominación, aprobación o concesión de esta invitación, y no estuvimos involucrados en la participación de la jugadora en el torneo de ninguna manera”.

La reacción de los comentaristas en línea ante su actuación varió desde la perplejidad hasta el ridículo, y algunos observadores afirmaron que su oportunidad se habría producido a expensas de una jugadora verdaderamente profesional. Los torneos de la ITF son la categoría más baja del tenis profesional (la ganadora, Schaedel, ocupa el puesto número 1.026 del mundo), pero son eventos profesionales con importantes puntos para el ranking en juego, y la campeona del torneo en Nairobi se embolsará 25.000 dólares.

Tennis Kenya declaró que la decisión de incluir a Abdelkader en el cuadro principal se tomó “en base a la información proporcionada y con el fin de mantener un cuadro completo y equilibrado, al tiempo que se apoya el desarrollo del tenis en África”.

Sin embargo, admiten que preferirían evitar un partido tan ridículo en el futuro.

“En retrospectiva”, dijeron, “Tennis Kenya reconoce que esta invitación no debería haberse concedido dado el nivel de la jugadora. La federación ha tomado nota de esta experiencia y se asegurará de que un incidente tan excepcional no vuelva a ocurrir. Tennis Kenya mantiene su compromiso con la equidad, la transparencia y la integridad de la competición, así como con el desarrollo continuo del tenis en Kenia, África Oriental y en todo el continente africano”.

El partido estaba disponible para verse completo en el sitio web de la ITF, pero desde entonces ha sido retirado sin explicación. Tennis Kenya también reconoció el impacto personal que la posterior exposición mediática podría tener en una joven, y señaló que tanto ellos como la ITF se habían puesto en contacto con Abdelkader y Schaedel para ofrecerles apoyo.

