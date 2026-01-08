Las 5 cosas que debes saber este 8 de enero

CNN en Español

El plan de Rubio para Venezuela. Agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis. La llamada de Trump y Petro. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El petróleo venezolano representa una tentación para Trump, quien venera los combustibles fósiles y ha presentado su visión de empresas petroleras estadounidenses invirtiendo miles de millones de dólares para explotar el oro negro. Mientras tanto, los expertos en clima dan la voz de alarma porque este petróleo se encuentra entre los más contaminantes del mundo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó las tres fases de EE.UU. para Venezuela: estabilización (con el acuerdo petrolero anunciado por Trump), recuperación (acceso justo al mercado y retorno de la oposición) y transición (el pueblo liderando la transformación del país).

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pueden esperar razonablemente que sucedan dos cosas mientras se acostumbran a su nueva vida cotidiana en el famoso Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés): que estarán incómodos y fuera de peligro.

Muchos venezolanos en Estados Unidos celebraron la captura de Maduro y su esposa por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas, pero también siguen preocupados por el equipo que sigue en el poder allí y por lo que podría esperarles si el Gobierno de Trump los envía de regreso.

Una mujer murió este miércoles en Minneapolis luego de que un agente de ICE le disparara mientras ella se encontraba en su vehículo. La mujer fue identificada como Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que se trató de una acción de “defensa propia”, ya que -de acuerdo con la secretaria Kristi Noem- la mujer atacó a los agentes de ICE con su automóvil. Por su parte, el alcalde de Minneapolis dijo que la afirmación de que el tiroteo fue en defensa propia es “una tontería” y rechazó el uso de la fuerza contra ciudadanos del país.

¿Qué canciones cumplen 20 años este 2026?

A. “Gasolina” de Daddy Yankee y “Lento” de Julieta Venegas

B. “Yo quisiera” de Reik y “Como eran las cosas” de Babasónicos

C. “Hip’s Don’t Lie” de Shakira y “Atrévete-te-te” de Calle 13

D. “Lo siento” de Belinda y “Na na na (Dulce Niña)” de Kumbia Kings

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery rechaza la renovada oferta de adquisición hostil de Paramount

La junta directiva de Warner Bros. Discovery informó el miércoles a los accionistas que la oferta revisada del mes pasado de Paramount todavía no es tan atractiva como el acuerdo existente con Netflix, a pesar de que Paramount dijo que había abordado muchas de las mayores preocupaciones de Warner Bros.

El número de vacantes de empleo en Estados Unidos acaba de alcanzar su nivel más bajo en más en un año

Encontrar trabajo siguió siendo una tarea difícil a finales de año, según muestran nuevos datos: las empresas estadounidenses buscaron menos trabajadores en noviembre y las tasas de contratación se redujeron aún más.

Los turistas están descubriendo este fascinante destino en Europa pese a la advertencia de EE.UU.

Pankisi, en Georgia —el antiguo país de la ex Unión Soviética más allá del extremo oriental de Europa—, ha cargado durante mucho tiempo con una reputación moldeada más por los titulares que por el turismo. Hoy la historia es distinta, como están descubriendo quienes se animan a visitarlo.

100

El ataque de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro dejó al menos 100 muertos, según indicó el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

“Aprecio su llamada y tono, y espero reunirme con él en el futuro cercano”

— Lo dijo en redes sociales el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras sostener una llamada el miércoles con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La ciudad australiana de Parkes se mueve al ritmo de Elvis Presley

Cientos de visitantes llegaron a la ciudad australiana de Parkes para asistir al icónico festival de Elvis Presley. Según información de Reuters, los participantes acuden vestidos con los mejores looks del cantante.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. “Hip’s Don’t Lie” de Shakira y “Atrévete-te-te” de Calle 13 son algunas de las canciones que cumplen 20 años este 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.