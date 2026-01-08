El creciente dilema del Partido Republicano con respecto a Groenlandia

Análisis de Aaron Blake, CNN

Fue un momento revelador en lo que respecta a la relación del Partido Republicano con el presidente Donald Trump.

En una audiencia en junio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio a entender que la administración Trump había elaborado planes para tomar Groenlandia por la fuerza militar (entre muchos otros planes similares en posesión del Pentágono).

Eso no podía ser cierto, pareció apostar el representante republicano Mike Turner, de Ohio.

“Usted no está confirmando en su testimonio de hoy que en el Pentágono existan planes para invadir o tomar Groenlandia por la fuerza, ¿verdad?”, preguntó Turner.

Pero Hegseth se limitó a responder que el Pentágono “tiene planes para cualquier tipo de contingencia”.

Así que Turner preguntó de nuevo, añadiendo: “Espero de verdad que ese no sea su testimonio”.

Pero Hegseth se negó nuevamente a retractarse, diciendo solo: “Esperamos trabajar con Groenlandia para garantizar su seguridad ante cualquier posible amenaza”.

Los republicanos han pasado años seleccionando qué ideas de Trump tomar en serio; tal es la ventaja política de la propensión de Trump a decir disparates.

Pero cada vez está más claro que la idea de tomar Groenlandia no es solo una broma para Trump, y los republicanos están empezando a tratarla como tal.

Incluso sin llegar a invadir Groenlandia, el simple hecho de presionar a Dinamarca, aliado de la OTAN, para que venda esta enorme isla semiautónoma que controla, corre el riesgo de inflamar gravemente la alianza militar occidental.

La pregunta ahora es cómo manejarán los republicanos la situación, con la posibilidad de que el demócrata Ruben Gallego, de Arizona, fuerce una votación importante en el Senado.

Hay pocas opciones buenas para el Partido Republicano.

Salvo algunos defensores de la adquisición de Groenlandia, la esperanza predominante parece ser que Trump no se tome esto realmente en serio y que finalmente lo deje de lado. Muchos republicanos están formulando sus declaraciones en consecuencia.

Pero las intenciones de Trump son cada vez más difíciles de ignorar, dado que hace apenas unos días Estados Unidos derrocó al líder de Venezuela y que su administración ahora habla con mayor franqueza sobre sus planes expansionistas para el hemisferio occidental, y para Groenlandia en particular. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado del martes y en una rueda de prensa del miércoles, reservó explícitamente la opción militar en Groenlandia.

Así que los republicanos están empezando a manifestar su preocupación.

Hubo declaraciones conjuntas bipartidistas de legisladores clave tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En la Cámara de Representantes, el copresidente del grupo parlamentario de amigos de Dinamarca en el Congreso, Blake Moore, de Utah, se unió a un demócrata para afirmar: “Las amenazas de anexión de Groenlandia son innecesariamente peligrosas”.

El copresidente del Grupo de Observadores de la OTAN en el Senado, Thom Tillis, de Carolina del Norte, también emitió un comunicado junto con su homólogo demócrata, advirtiendo a Trump que incluso la “coerción o la presión externa” violaban los principios de la alianza.

Entre otras reacciones:

El senador Jerry Moran, de Kansas, lo calificó de “asunto que no nos incumbe” y advirtió sobre la “desaparición de la OTAN”.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, dijo que Estados Unidos “debe ver a Dinamarca como un aliado, no como un activo, y centrarse en la colaboración continua en lugar de la posesión”.

La senadora Joni Ernst, de Iowa, instó al Gobierno de Trump a ser “buenos socios de Dinamarca”.

El representante Don Bacon, de Nebraska, declaró a Jake Tapper, de CNN: “Es inaceptable y espero que otros republicanos me apoyen y dejen claro a la Casa Blanca que esto está mal”.

Otros republicanos prominentes se han mostrado reacios a ir tan lejos. Pero estamos viendo indicios de que sugieren que la Casa Blanca debería moderar su postura.

Por ahora, esto se manifiesta en la sugerencia de que la acción militar está descartada.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el martes por la noche sobre la acción militar: “No, no creo que sea apropiado”. Añadió el miércoles que “todo esto de la acción militar y demás, ni siquiera creo que sea una posibilidad”.

“No veo que la acción militar sea una opción”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, el martes. Añadió que esperaba que “se pudiera llegar a un acuerdo” sobre cuestiones de seguridad con Groenlandia.

“No debemos amenazar a una nación pacífica que es nuestra aliada y donde ya tenemos una base militar”, dijo el senador James Lankford, de Oklahoma.

El senador Rand Paul, de Kentucky, también se opuso a una opción militar, y el senador John Kennedy, de Louisiana, la calificó de “estupidez mayúscula”.

La buena noticia para los republicanos es que, en la medida en que no quieran la opción militar sobre la mesa, tienen la oportunidad de descartarla.

Gallego está presentando una resolución para bloquear una invasión militar estadounidense de Groenlandia antes de que se produzca. Dado que este tipo de medidas tienen prioridad, podría someterse a votación pronto.

Intentos similares para frenar los ataques de Trump contra barcos de supuestos narcotraficantes y para bloquear su ataque a Venezuela fracasaron. Y el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, predice categóricamente que el Congreso, controlado por los republicanos, no hará nada para limitar los poderes de guerra de Trump en ningún caso.

Pero Groenlandia presenta dinámicas mucho más complejas que esas otras votaciones.

Si bien tanto los ataques a los barcos como el intento de Trump de derrocar a Nicolás Maduro son legalmente dudosos, al menos se alineaban con los objetivos políticos del Partido Republicano.

En lo que respecta a Groenlandia, parece ser algo que muy pocos estadounidenses desean. Las encuestas han mostrado que los estadounidenses se oponen a la adquisición de la isla por márgenes de hasta 49 puntos, y la mayoría indica que incluso los republicanos generalmente se oponen a la idea.

Una encuesta de Reuters-Ipsos, en marzo, mostró que solo el 13 % de los estadounidenses quería siquiera presionar a Dinamarca para que vendiera Groenlandia.

La situación de la OTAN también es extremadamente relevante. Si bien Trump ha arremetido regularmente contra la OTAN y sus aliados, esta es una de sus mayores provocaciones hasta la fecha. Groenlandia no es solo un territorio semiautónomo; es un territorio semiautónomo controlado por Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Independientemente de la seriedad con la que lo haga, Trump está amenazando con invadir a un aliado de la OTAN. Y los países de la OTAN están obligados a considerar un ataque contra uno de ellos como un ataque contra todos. Esto incluso plantea la perspectiva, aparentemente ridícula, de que el resto de la OTAN salga en defensa de Groenlandia contra Estados Unidos.

Los republicanos tampoco pueden fingir que esto ya no es una propuesta seria. La Casa Blanca y la administración han mantenido esta opción abierta repetidamente, incluso explícitamente en los comentarios de Leavitt esta semana.

Leavitt dijo que “utilizar a las fuerzas militares estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”. Se le preguntó nuevamente el miércoles sobre la posibilidad de descartar la opción militar, y se negó a hacerlo. “Todas las opciones están siempre sobre la mesa para el presidente Trump”, dijo Leavitt. Y el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, enfatizó el poder de las Fuerzas Armadas del país cuando le dijo a Tapper, de CNN, esta semana que nadie defendería militarmente a Groenlandia de Estados Unidos.

Si los republicanos del Senado o de la Cámara de Representantes no impiden que Trump invada Groenlandia, estarían permitiéndole, de hecho, invadir a un aliado de la OTAN, si es que decide hacerlo. Esto, sin duda, no sería del agrado de los partidarios de la línea dura dentro de la OTAN.

Entre las muchas decisiones difíciles a las que Trump ha obligado a su partido, esta sería una de las más complicadas.

Puede que los republicanos no quisieran creer que esta era su realidad. Pero, como suele ocurrir con Trump, ignorar sus intenciones es muy arriesgado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.