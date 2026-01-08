El controvertido salón de baile de Trump, que resolvería un problema de décadas, da los primeros pasos para su construcción

Por Betsy Klein y Sunlen Serfaty

El nuevo y extenso proyecto del salón de baile East Wing del presidente Donald Trump ha generado una gran controversia, pero promete resolver un problema identificado por las primeras familias y sus secretarios sociales de ambos partidos durante décadas.

Este jueves, la construcción del espacio planificado de 8.361 metros cuadrados dará un paso clave para convertirse en realidad cuando la Casa Blanca busque formalmente la aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC), la agencia de planificación oficial para terrenos y edificios federales.

La Casa Blanca le dijo al NCPC que el propósito de la expansión es “establecer un espacio para eventos permanente y seguro que ampliaría su capacidad para funciones estatales oficiales”, lo que “elimina la dependencia de carpas temporales, instalaciones de apoyo temporales y tensiones de infraestructura asociadas, y protege la integridad histórica y el paisaje cultural de la Casa Blanca y sus terrenos”.

Cualquier persona involucrada en la planificación de fiestas presidenciales ha tenido que lidiar con la falta de un espacio permanente para cenas de estado y otros eventos oficiales de gran envergadura en la Casa Blanca. La capacidad del Salón Este es de unas 200 personas. Cualquier evento de mayor tamaño debe trasladarse al exterior.

Esto ha requerido una carpa, que en los últimos años costó cientos de miles de dólares, y, cuando el evento haya terminado, el reemplazo y la rehabilitación del césped de la Casa Blanca, que cuesta decenas de miles, según una fuente familiarizada con la planificación de la Casa Blanca a lo largo de múltiples administraciones.

La factura ha sido financiada por el Departamento de Estado como parte del presupuesto general de la visita de Estado.

El Servicio de Parques Nacionales, que tiene jurisdicción sobre los terrenos de la Casa Blanca, encargó estudios para diversas soluciones a lo largo de los años, que fueron sistemáticamente archivados porque no había apetito político para defender una nueva estructura, hasta ahora.

Sin embargo, más allá de los beneficios de construir un salón de baile más grande, los tratos apresurados, torpes y opacos en torno al proyecto han generado críticas de gran alcance, generando demandas, investigaciones del Congreso y oprobio público.

Está previsto que este jueves los funcionarios de NCPC reciban una descripción general del proyecto que no incluirá ningún testimonio público en la “presentación de información” ante la comisión que está repleta de leales a Trump.

No se realizará ninguna votación durante la reunión, pero la presentación sentará las bases para un proceso de aprobación formal que eventualmente incluirá un período de comentarios públicos.

El NCPC ha revisado y ofrecido comentarios sustanciales sobre otros proyectos en terrenos de la Casa Blanca en el pasado, incluyendo más recientemente una cerca renovada y un pabellón de tenis supervisado por la primera dama Melania Trump durante el primer mandato del presidente, pero eso fue antes de que Trump reemplazara a sus miembros.

Ahora existe una creciente preocupación de que el NCPC, compuesto por 12 miembros, aprobará automáticamente los planes sin realizar una revisión exhaustiva.

La comisión dijo en una descripción general del proyecto del salón de baile que este jueves habrá un enfoque en “cómo el público verá y experimentará el proyecto de modernización desde los espacios públicos circundantes”.

Entre las principales preguntas que podrían abordarse, según NCPC, están la discusión de cómo las “vistas a nivel de peatones” pueden o no cambiar; cómo se diseñará la estructura que conecta la nueva ala y la Mansión Ejecutiva; cómo cambiará el paisajismo; y “cómo se podría mejorar y embellecer la seguridad del perímetro y la infraestructura asociada para el público y los invitados a la Casa Blanca y sus terrenos”.

No está claro quién exactamente se presentará ante el NCPC, pero se espera que los comisionados hagan preguntas y brinden comentarios.

Desde que anunció los planes para el proyecto el año pasado, Trump ha asumido plenamente su papel de desarrollador jefe y ha estado personalmente e íntimamente involucrado en los detalles del futuro espacio.

Pero la controversia ha abundado. Sorprendió a muchos con la demolición total del Ala Este, un espacio ocupado por primeras damas durante décadas, que se llevó a cabo sin apenas aviso ni consulta.

El precio anunciado, que según Trump se financiaría íntegramente con donaciones privadas, ha ido aumentando de US$ 200 millones a US$ 300 millones y hasta US$ 400 millones desde julio.

Trump reemplazó al arquitecto original, James McCrery, en medio de disputas sobre la escala del salón de baile, contratando a Shalom Baranes Associates en diciembre. Los expertos han advertido que los 8.361 metros cuadrados que imagina podrían eclipsar la Mansión Ejecutiva de la Casa Blanca, que tiene poco más de la mitad de ese tamaño, con 5.110 metros cuadrados.

La “presentación de información” al NCPC que tendrá lugar este jueves normalmente ocurriría muy temprano en el proceso de un proyecto, antes de comenzar las obras, antes de demoler algo, mientras aún se están considerando múltiples opciones.

“La diferencia fundamental es que tienden a considerar alternativas. Se trata de una evaluación temprana de alternativas. Se presentan un par de enfoques de proyecto: ¿cuál les parece más favorable? Ese suele ser el tipo de retroalimentación que la Comisión proporciona en ese momento”, dijo Bryan Clark Green, historiador de la arquitectura, conservacionista histórico y educador, nombrado miembro de la NCPC por el entonces presidente Joe Biden.

Trump reemplazó a Green en la comisión en julio pasado por el actual subjefe de gabinete, James Blair, quien tiene experiencia en finanzas y política.

Con el Ala Este totalmente desmantelado y el trabajo subterráneo ya en marcha, el salón de baile, dijo Green, está en una “etapa de trabajo muy diferente” que otros proyectos en la fase de presentación de información.

“Todos sus argumentos sobre las cosas que normalmente los frenarían en una conversación sobre alternativas se han esfumado. Han sido barridos. Así no funciona el proceso. No debería ser así”, dijo.

Una pregunta frecuente sobre el proyecto publicada en el sitio web de NCPC dice que la comisión “no revisa la demolición de edificios o la preparación general del sitio” y “las mejoras subterráneas no están sujetas a la revisión de NCPC”, una posición que Green desestimó como ridícula.

“Por supuesto, los cimientos son fundamentales para el tamaño y la escala del edificio”, dijo.

Trump nombró a tres figuras políticas leales a la comisión el año pasado: Will Scharf, secretario de gabinete de la Casa Blanca, Stuart Levenbach, vicepresidente, y Blair, comisionado. Sus nombramientos marcan una diferencia con respecto a los nombramientos presidenciales anteriores, quienes tradicionalmente han contado con una amplia experiencia en arquitectura, preservación histórica y planificación urbana.

La comisión también incluye al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, al Secretario del Interior, Doug Burgum, y al Presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

Phil Mendelson, presidente del Consejo del Distrito de Columbia y miembro ex officio de la comisión, dijo a CNN que espera que los aliados del presidente aceleren el proyecto para complacer a su jefe.

“Lo que me preocupa es que se hayan producido tantas cosas sin ninguna revisión, lo cual creo que es inapropiado, y que esto se vaya a acelerar con mucha presión para simplemente aprobar lo que quiere la Casa Blanca sin ningún tipo de planificación”, dijo Mendelson.

Añadió: “He visto proyecto tras proyecto donde el refinamiento, gracias a la retroalimentación, conduce a un mejor resultado. Y me preocupa que la presión sea para evitarlo… Eso es parte de lo que me preocupa, que… realmente no les importa lo que piense el NCPC. Solo quieren seguir los pasos. Tienen los votos, al diablo con el diseño”.

“Es una conclusión inevitable” que la NCPC aprobará el salón de baile, predijo Green, pero sugirió que aún era posible que cualquier crítico en la comisión pudiera guardar silencio hasta el proceso de votación.

La Casa Blanca proporcionó poca información sobre el diseño del salón de baile, anunciando el inicio de la construcción en un comunicado de prensa del 31 de julio que incluía representaciones en blanco de la enorme estructura de diseño clásico.

Los documentos presentados por la administración Trump el mes pasado proporcionaron algunos detalles nuevos sobre el cronograma y el alcance del proyecto, que dice se completará en el “verano de 2028”, meses antes de que Trump deje el cargo.

Se esperaba que la fase de demolición del proyecto concluyera en diciembre, según una declaración jurada de John Stanwich, enlace del Servicio de Parques Nacionales. Este mes, los equipos de construcción trabajarán en las cimentaciones y el hormigón estructural subterráneo en la zona de la Columnata Este. En febrero, se realizarán trabajos similares en la zona del Ala Este.

La icónica Columnata Este será reconstruida y rediseñada con un segundo piso cerrado, según el Servicio de Parques Nacionales. Desde la nueva columnata se accederá a la Sala Este, así como a la planta baja de la Mansión Ejecutiva.

Los documentos también sugieren que el nuevo salón de baile tendrá “16 metros de altura”.

Una evaluación ambiental del Servicio de Parques Nacionales (NPS) también ofreció información sobre otras opciones que se consideraron antes de la destrucción del Ala Este. Se consideraron opciones que preservaban toda el Ala Este y ubicaban la estructura del nuevo salón de baile al sur del complejo existente, pero finalmente se decidió que el nuevo salón de baile debía estar junto a la Mansión Ejecutiva con acceso cerrado, según se indicó.

En un proceso previo del NCPC, Green afirmó que las preguntas sobre esas alternativas habrían sido un tema importante de debate: “¿Podría esta función cumplirse en un edificio con una escala más acorde con la Casa Blanca? ¿Cuándo fue la última vez que se celebró una cena para 1.000 personas sentadas? ¿Cuál es el tamaño real necesario? ¿Podría lograrse esta función de manera que el edificio esté más abajo en la zona de visibilidad? ¿Podría tener una superficie menor?”

El proyecto ya ha provocado múltiples demandas y preguntas del Capitolio.

El mes pasado, el principal grupo de preservación histórica del país demandó a la administración Trump para bloquear la construcción del proyecto, alegando que la Casa Blanca ha estado llevándola a cabo ilegalmente porque Trump no ha obtenido la aprobación del Congreso ni ha presentado sus planos al NCPC ni a la Comisión de Bellas Artes, otra junta supervisora, para su revisión. En diciembre, un juez federal indicó que no ordenaría la suspensión de las obras, pero dejó abierta la posibilidad de intervenir posteriormente.

El miércoles, la Organización para la Concientización sobre la Enfermedad del Asbesto, una organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir la exposición al asbesto, presentó una demanda contra la administración Trump. El grupo busca una orden judicial para obligar a la divulgación de los registros relacionados con la demolición y los riesgos del asbesto que podrían haber perjudicado a los trabajadores e incluso al público.

Numerosos legisladores y comités del Capitolio están examinando el proyecto, investigando la financiación de donantes privados, la transparencia y el proceso de aprobación.

Varias fuentes demócratas en el Capitolio informaron a CNN que actualmente buscan nuevas vías para su investigación sobre las renovaciones del Ala Este. Dado que la minoría no tiene poder de citación, están buscando activamente nuevas maneras de obtener información a pesar de la resistencia de la Casa Blanca.

Sin embargo, a pesar de todas las preocupaciones sobre el diseño y su proceso, la construcción del nuevo salón de baile resolverá un problema práctico que ha desconcertado a los anfitriones de la Casa Blanca y sus invitados durante años: no más tacones altos arruinados por caminatas empapadas hasta una carpa en un jardín sur lluvioso; el fin de los refrigeradores y parrillas auxiliares instalados junto a la sala de prensa por falta de suficiente espacio en la cocina; y un espacio interior permanente para una fiesta realmente grande.

