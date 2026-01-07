La junta directiva de Warner Bros. Discovery rechaza la renovada oferta de adquisición hostil de Paramount

Por Brian Stelter y David Goldman, CNN

Una vez más, Warner Bros. Discovery ha elegido a Netflix como su pretendiente preferido frente a Paramount.

La junta directiva de WBD informó este miércoles a los accionistas que la oferta revisada del mes pasado de Paramount todavía no es tan atractiva como el acuerdo existente con Netflix, a pesar de que Paramount dijo que había abordado muchas de las mayores preocupaciones de Warner Bros.

La junta directiva de WBD calificó la oferta de adquisición hostil de Paramount de “inadecuada” y excesivamente arriesgada.

En una carta a los accionistas, la junta directiva vinculó la propuesta de Paramount a una compra apalancada, un proceso financiero que se basa en el uso principalmente de fondos prestados para comprar una empresa.

Paramount es mucho más pequeña que WBD, por lo que “para efectuar la transacción, pretende incurrir en una cantidad extraordinaria de deuda incremental (más de US$ 50.000 millones) a través de acuerdos con múltiples socios financieros”, afirma la carta de WBD.

Esta estructura “plantea un riesgo materialmente mayor para WBD y sus accionistas”, incluida la posibilidad de que todo el plan de adquisición se desmorone, en comparación con la “certeza de la fusión con Netflix”, agregó la carta.

Paramount ha intentado disipar las preocupaciones sobre la financiación señalando que una de las personas más ricas del mundo, el multimillonario de Oracle, Larry Ellison, financia gran parte de la adquisición propuesta.

Su hijo, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, desencadenó una guerra de ofertas por WBD el año pasado al presentar una oferta no solicitada por los activos, incluyendo CNN.

Luego, WBD, dirigida por su CEO David Zaslav, realizó un proceso de subasta y aceptó la oferta de Netflix de US$ 27,75 por acción para Warner Bros. y HBO, con US$ 23,25 en efectivo y el resto en acciones de Netflix.

Paramount ofreció US$ 30 por acción y la hizo pública tras ser rechazada por la junta directiva de WBD. Sin embargo, la junta sigue insistiendo en que la propuesta de Paramount es inferior.

Además de las preocupaciones sobre el financiamiento de la deuda y las onerosas condiciones relacionadas con la oferta, WBD ha citado el valor potencial de sus activos de cable, que Netflix no está adquiriendo.

Los canales de cable de WBD, incluyendo CNN, se separarán en una nueva empresa que cotizará en bolsa, Discovery Global, a finales de este año.

La junta directiva de Warner ha argumentado que Discovery Global tendrá un valor significativo por sí sola, mientras que Paramount la ha valorado en tan solo US$ 1 por acción.

Cuando Paramount lanzó por primera vez su oferta de adquisición hostil, WBD la calificó de “ilusoria” y planteó preguntas sobre la financiación, que proviene en gran parte de las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi.

En respuesta, Paramount declaró el 22 de diciembre que Larry Ellison garantizaría personalmente los US$ 40.400 millones que aportará para financiar la transacción de US$ 78.000 millones.

Los Ellison también se comprometieron a permitir que los accionistas de WBD accedieran a las finanzas de su fideicomiso familiar, y Paramount aumentó la comisión de disolución que pagaría a WBD a US$ 5.800 millones, igualando el pago prometido por Netflix.

Sin embargo, Paramount no aumentó su oferta por encima de US$ 30 en esa propuesta modificada.

Ahora, Paramount tiene que tomar una decisión: puede retirarse, puede aumentar la oferta o puede exigir el voto de los accionistas de WBD.

La naturaleza hostil de la oferta de Paramount significa que los propietarios de acciones de WBD podrían rechazar la recomendación de la junta si la compañía decide poner el asunto directamente en manos de los accionistas.

