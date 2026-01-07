¿Hasta dónde llegará Trump? México ante la amenaza de la injerencia

Por Valeria León, CNN en Español

Los posibles alcances del presidente Donald Trump en México generan preocupación. Las acusaciones del republicano contra la presidenta Claudia Sheinbaum subieron de tono tras la captura de Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero. Trump volvió a arremeter contra la inseguridad en el país vecino y acusó a la mandataria mexicana de tener miedo de enfrentar a los cárteles de la droga.

En uno de los estados más violentos de México, las opiniones sobre una eventual intervención militar de Estados Unidos están divididas. Martín López vive en Culiacán, Sinaloa, una ciudad sumida en una guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

“Muy bien que intervenga Estados Unidos en México, porque están muy pesados los cárteles de la droga”, afirmó López.

Cuando se cumplió un año del inicio de los enfrentamientos armados entre los llamados “Mayos” y el grupo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, tuvo lugar una protesta en Culiacán para exigir un alto a la violencia. En ella podían verse pancartas de manifestantes pidiendo la intervención del gobierno de Estados Unidos, ante lo que muchos consideran una estrategia fallida del gobierno mexicano.

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha avivado el debate y las críticas sobre el injerencismo en América Latina. Trump volvió a ofrecer su ayuda al gobierno de México para combatir al narcotráfico en territorio extranjero, es decir, en suelo mexicano. Algo que la mandataria ha rechazado en múltiples ocasiones, defendiendo la soberanía del país y priorizando la cooperación con su vecino del norte, pero sin subordinación.

Este martes, por segundo día consecutivo, la presidenta Sheinbaum dedicó gran parte de su conferencia matutina a justificar las acciones que —dijo— sí está realizando su gobierno para contener la violencia, aunque subrayó que “ellos también tienen que hacer su parte”.

Una de las exigencias reiteradas del gobierno de México ha sido el establecimiento de mayores controles al tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, una demanda que también comparten habitantes de las zonas más afectadas.

“Lo que tiene que hacer el presidente de Estados Unidos es detener las armas que están pasando a México, y no lo está haciendo”, dijo José Manuel López, habitante de Culiacán.

Existe una preocupación generalizada y palpable entre mexicanos y mexicanas sobre hasta dónde podría llegar la política injerencista del presidente Trump.

“El imperialismo estadounidense está tratando nuevamente de entrar a otros países, violando su soberanía”, expresó Iván Hernández, regidor del ayuntamiento de Acuitzio, Michoacán.

Los hechos reavivan recuerdos de la denominada Doctrina Monroe, que algunos analistas ahora rebautizan como “Donroe”, en referencia al interés expansionista que ha mostrado el presidente Trump y que quedó de manifiesto con el operativo militar que capturó a Nicolás Maduro.

“No puedes llegar a un país ajeno y arrestar personas, porque eso no es democrático”, criticó Rosario Cuevas, habitante de Jalisco.

El “éxito” de la misión en Venezuela, que logró la detención de Nicolás Maduro, parece haber fortalecido una versión empoderada del presidente Trump en sus ínfulas expansionistas en la región, lo que deja abiertas dudas sobre los alcances que esto podría tener.

Mientras tanto, funcionarios mexicanos, incluida la presidenta Sheinbaum, hacen reiterados llamados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que abandone su “letargo burocrático” y trabaje activamente en la construcción de la paz.

