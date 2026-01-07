El número de vacantes de empleo en Estados Unidos acaba de alcanzar su nivel más bajo en más en un año

Por Alicia Wallace, CNN

Encontrar trabajo siguió siendo una tarea difícil a finales de año, según muestran nuevos datos: las empresas estadounidenses buscaron menos trabajadores en noviembre y las tasas de contratación se redujeron aún más.

El número estimado de vacantes de empleo, un indicador muy seguido de la demanda laboral, cayó a su nivel más bajo en más de un año, y pasó de 7,45 millones en octubre a desplomarse a 7,15 millones a fines de noviembre, según los últimos datos de la Encuesta de Vacantes de Empleo y Rotación Laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Con excepción del comercio minorista y la construcción, las vacantes de empleo tendieron a disminuir en la mayoría de las industrias.

La actividad de contratación mostró una tendencia similar. Se estima que hubo 5,12 millones de nuevas contrataciones en noviembre, lo que representa un descenso respecto a los 5,37 millones del mes anterior.

Las vacantes de empleo están en su nivel más bajo desde septiembre de 2024, mientras que las contrataciones están en su nivel más bajo desde junio de ese año.

Muy pocos sectores registraron ganancias netas durante noviembre, y estas fueron moderadas. El sector de la información creó 12.000 empleos, el gobierno federal creó 11.000 y la construcción recibió un impulso de 11.000 nuevos puestos.

La tasa de contratación (contrataciones como porcentaje del empleo total) retrocedió al 3,2 %, e igualó su tasa más baja en más de una década (excluyendo la pandemia), según mostraron los datos de BLS.

Pero el informe del miércoles mostró que menos empleados fueron despedidos en noviembre y hubo un aumento en el número de trabajadores que renunciaron a sus trabajos, un indicador importante de la confianza de los trabajadores.

Sin embargo, a pesar de las oscilaciones mensuales, la tendencia de larga data fue clara: sigue siendo un mercado laboral de baja contratación y bajo despido, donde la importantísima actividad de rotación continúa siendo cada vez más lenta.

El informe JOLTS de noviembre es uno de varios datos clave del mercado laboral publicados esta semana, que culminarán con el informe de empleo de diciembre el viernes por la mañana.

Los economistas prevén que el mercado laboral estadounidense haya creado unos 55.000 empleos en diciembre. Esto culminaría un año de crecimiento del empleo lento, ya que la alta incertidumbre (debido a políticas radicales como las relacionadas con los aranceles) y los drásticos cambios en los flujos migratorios del país afectaron la contratación.

“No estamos viendo un mercado laboral dinámico”, dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson, a los periodistas el miércoles por la mañana, tras la publicación mensual de los datos de contratación del sector privado por parte de la empresa de nóminas.

ADP informó este miércoles que la actividad de contratación en el sector privado estadounidense se recuperó en diciembre después de que se eliminaran empleos el mes anterior.

Se estima que los empleadores del sector privado agregaron 41.000 puestos de trabajo el mes pasado, una ganancia mayor a la esperada después de registrar una pérdida neta de 29.000 puestos de trabajo en noviembre, según el último Informe Nacional de Empleo de ADP.

Las empresas de atención de la salud y educación, así como las del sector del ocio y la hostelería, impulsaron las ganancias de empleo informadas para diciembre, y agregaron un estimado de 39.000 y 24.000 empleos, respectivamente, para el mes.

Las mayores pérdidas netas de empleo se registraron en el sector de servicios profesionales y empresariales (-29.000) y en el sector de la información (-12.000).

“Los servicios de salud son costosos para la mayoría de los clientes; el ocio y la hostelería son servicios discrecionales para todos”, afirmó Richardson durante la llamada con la prensa. “Estos dos sectores son consistentes con una economía en forma de K, donde los consumidores con mayores ingresos impulsan el gasto”.

Las empresas de todos los tamaños agregaron puestos de trabajo el mes pasado, lo que marca un cambio respecto de noviembre, cuando las empresas más pequeñas vieron una caída significativa en el empleo.

“Los pequeños establecimientos se recuperaron de las pérdidas de empleos de noviembre con contrataciones positivas a fin de año, incluso cuando los grandes empleadores se retrajeron”, dijo Richardson en un comunicado el miércoles.

Los incrementos salariales para las personas que permanecieron en sus trabajos se mantuvieron estables en noviembre en 4,4 %, mientras que los aumentos salariales para quienes cambiaron de trabajo se aceleraron de 6,3 % a 6,6 %, informó ADP.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.