Delcy Rodríguez dice que Venezuela vive “nuevo momento político”: critica ataque pero afirma que el país “no está en guerra”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que el país vive “un nuevo momento político” luego del ataque militar de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron llevados de Caracas a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y armas, que ambos rechazan.

Durante un acto público con otros altos funcionarios, Rodríguez insistió en criticar el operativo realizado por Estados Unidos, que describió como “una mancha” en la relación bilateral, pero aseguró que Venezuela “no está en guerra”.

“Quiero darles la bienvenida a un nuevo momento político para nuestro país, un momento donde tengamos la más alta conciencia de lo que significa la soberanía de Venezuela, nuestra integridad territorial, la independencia nacional, que son virtudes superiores de una República”, dijo.

“Venezuela no está en guerra, Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear”, agregó.

Días después de asumir como presidenta encargada, Rodríguez también envió mensajes a la oposición. Por un lado, la acusó de haber solicitado la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Por otro, también la llamó a un acercamiento.

“Llamo a los opositores de Venezuela. Espero que en conjunto y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que han sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela”, dijo.

Los principales líderes de las fuerzas de oposición en Venezuela, quienes rechazan promover actos de violencia o el fascismo, han celebrado el operativo de Estados Unidos y el derrocamiento de Maduro.

También han llamado a que el exembajador Edmundo González Urrutia, el candidato que compitió contra Maduro en las controvertidas elecciones de 2024 y quien asegura ser el verdadero vencedor de la contienda, asuma la presidencia de Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, ha dicho que la oposición no tiene el respaldo suficiente para dirigir Venezuela y que no hay condiciones para que se lleven a cabo elecciones al menos durante los próximos 30 días.

Algunos analistas consultados por CNN consideran que Estados Unidos busca que la presidencia encargada al mando de Rodríguez estabilice Venezuela antes de que pueda convocarse a nuevos comicios.

