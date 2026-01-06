2.000 agentes federales llegan a Minneapolis en medio de un escándalo de fraude de asistencia social

Por Zoe Sottile, Danya Gainor y Priscilla Alvarez

Alrededor de 2.000 agentes federales están siendo desplegados en Minneapolis como parte del último esfuerzo del Gobierno de Donald Trump para intensificar el control migratorio, dijeron dos funcionarios a CNN, mientras la ciudad y sus empleados públicos se tambalean por un escándalo de fraude de asistencia social que está alcanzando su punto álgido esta semana.

Desde que un creador de contenido conservador planteó acusaciones de fraude en un video de YouTube —con poca evidencia— sobre guarderías administradas por somalíes en Minneapolis, el Gobierno de Trump ha congelado los fondos federales para el cuidado infantil y desatado una retórica más mordaz contra la comunidad somalí, a quienes el presidente Donald Trump anteriormente llamó “basura”.

Ahora, el presidente está intensificando la aplicación de las leyes de inmigración. Agentes federales ya estaban en Minneapolis, y tanto agentes de Inmigración y Control de Aduanas como de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) están siendo desplegados en Minnesota.

El lunes agentes arrestaron en Minneapolis a más de 150 personas acusadas de estar en el país sin documentos, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado este martes. El comunicado destacó a casi una decena de detenidos que el DHS calificó como los “peores de los peores”, con cargos como homicidio, robo y violación de la libertad condicional; ninguno de los detenidos mencionados era somalí.

El DHS publicó este martes un video editado en X mostrando a la secretaria Kristi Noem acompañando a agentes armados a un edificio de tres pisos en St. Paul y arrestando a un sospechoso al que dijeron era un inmigrante ilegal buscado por homicidio. Noem, con un chaleco táctico de Investigaciones de Seguridad Nacional, estaba rodeada de oficiales uniformados con identificación del Servicio Secreto.

Se espera también que el comandante de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, cuyas tácticas controvertidas han sido objeto de escrutinio en múltiples ciudades, sea desplegado allí.

“La guerra que se está librando contra Minnesota, la están viendo”, dijo el gobernador Tim Walz en una conferencia de prensa este martes. “Tenemos un aumento ridículo de aparentemente 2.000 personas que no están coordinando con nosotros y que están aquí como un espectáculo para las cámaras”.

La incertidumbre recorre la ciudad más grande de Minnesota mientras las acusaciones de fraude provocan cambios en el liderazgo local y surge un nuevo y ambiguo esfuerzo de aplicación de inmigración que intimida a los residentes somalíes. Esto es lo que sabemos.

La movilización de más agentes a Minneapolis llega mientras Walz, un demócrata que se ha opuesto firmemente al despliegue de militares de Trump en ciudades estadounidenses, abandonó la carrera para la reelección este lunes.

El escándalo de fraude de asistencia social en su estado se ha intensificado hasta convertirse en un punto crítico político que Trump ha aprovechado, y el profundizamiento de la investigación federal complicó la candidatura de Walz a un inédito tercer mandato. No se le acusa de ninguna conducta indebida, pero los republicanos han tratado de culpar a Walz y a los demócratas por el abuso de los dineros de los contribuyentes.

Fueron las críticas recientes del Gobierno de Trump y de sus aliados de derecha las que Walz dijo que contribuyeron a su decisión de no buscar la reelección.

“Este es un esfuerzo concertado para intentar destruir a los oponentes del presidente, para destruir el estado de derecho, y me quedó claro que él iba a hacer eso estando yo allí”, dijo Walz este martes.

Walz había sido criticado por la supervisión que su Gobierno ejercía sobre los programas de asistencia social. Varios demócratas en el estado advirtieron en privado a Walz que no buscara la reelección, ya que la indignación por el mal uso de los fondos aumentaba en Minnesota y más allá.

“¿He sido perfecto en esto? Caramba, no”, dijo Walz. “No fui perfecto como maestro. No fui perfecto como entrenador. No fui perfecto como soldado, pero fui bastante bueno en todas esas cosas, y estoy comprometido a hacer esto bien”.

El gobernador se comprometió a cumplir el resto de su mandato actual, que termina dentro de un año.

“Pueden pedirme que renuncie todo lo que quieran, pero solo lo haré sobre mi cadáver”, aseguró.

El despliegue de 2.000 agentes no es la primera vez que las autoridades federales de inmigración han apuntado a St. Paul y Minneapolis. En diciembre, tras comentarios despectivos de Trump sobre los somalíes y llamados a que abandonaran el país, agentes federales llegaron a Minneapolis y St. Paul como parte de la amplia campaña de deportación del presidente.

La operación generó miedo y ansiedad en la comunidad somalí del área, la gran mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Casi el 58 % de los somalíes en Minnesota nacieron en EE.UU., de acuerdo con la Oficina del Censo de EE.UU. De los somalíes nacidos en el extranjero en Minnesota, una abrumadora mayoría —el 87 %— son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

La anterior operación de ICE provocó protestas y enfrentamientos tensos con los agentes. En un incidente que generó críticas del jefe de policía de Minneapolis, un agente se arrodilló sobre la espalda de una mujer mientras ella yacía sobre un banco de nieve y luego intentó arrastrarla a un automóvil. El episodio tuvo lugar a solo unos kilómetros de donde George Floyd fue asesinado por un policía de la ciudad arrodillado sobre su cuello en 2020.

Estadounidenses de ascendencia somalí dijeron a CNN que comenzaron a llevar consigo sus pasaportes y tarjetas de identificación, ante el temor de ser detenidos por agentes federales.

Esta vez, la DHS dijo que ha tenido problemas para reservar habitaciones de hotel en Minneapolis para los agentes recién movilizados. Alegó que la cadena hotelera global Hilton lanzó una “campaña coordinada” para negar el servicio a los agentes, cancelando sus reservaciones de habitaciones en Minneapolis mientras la agencia se prepara para aplicar controles migratorios más estrictos allí.

Capturas de pantalla publicadas por DHS en X el lunes por la tarde parecen mostrar correos electrónicos de una dirección de un hotel Hilton indicando que a los agentes de inmigración no se les permite hospedarse en el Hampton Inn Lakeville, ubicado en un suburbio al sur de Minneapolis.

“Tras investigar más a fondo en línea, encontramos información sobre trabajo de inmigración vinculado a su nombre y cancelaremos su próxima reservación. Debería recibir un correo electrónico oficial de cancelación en su bandeja de entrada en breve de parte de Hilton”, dice uno de los correos electrónicos.

La propiedad del hotel Lakeville Hilton es de Everpeak Hospitality, que lo administra de manera independiente. En un comunicado publicado en su sitio web, la empresa afirmó que el incidente “no es coherente con nuestra política de ser un lugar que recibe a todos” y que “se ha puesto en contacto con los huéspedes afectados para garantizar que reciban la atención adecuada”.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, rechazó esa declaración, escribiendo en X el lunes por la noche que el DHS y ICE no han tenido noticias de Everpeak Hospitality.

La cadena Hilton, en un comunicado, enfatizó el lunes que las acciones del hotel, que es de propiedad y operación independiente, “no reflejaron los valores de Hilton”.

Este martes Hilton emitió un nuevo comunicado diciendo que tenía más preocupaciones de que la propiedad de Hilton en Lakeview “no estaba cumpliendo con nuestros estándares”, y que por lo tanto Hilton estaba tomando “acciones inmediatas” para retirar el hotel de su sistema.

“Hilton es, y siempre ha sido, un lugar acogedor para todos. También estamos colaborando con todos nuestros franquiciados para reforzar los estándares que les exigimos en todo nuestro sistema y ayudar a asegurar que esto no vuelva a suceder”, dijo el comunicado de este martes de Hilton.

El 30 de diciembre, el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, anunció que la agencia congelaba todos los pagos de cuidado infantil a Minnesota en medio de las acusaciones de fraude. El estado normalmente recibe alrededor de US$ 185 millones anualmente en fondos federales para el cuidado infantil, apoyando la atención de 19.000 niños.

Investigadores visitaron la semana pasada todos los centros de cuidado infantil acusados de fraude en el video, y todos estaban operando como se esperaba, dicen funcionarios estatales. Aun así, las investigaciones sobre las supuestas irregularidades continúan.

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del estado anunció el lunes que llevaría a cabo inspecciones adicionales de cumplimiento en los centros de cuidado infantil en todo el estado.

“Los fondos solo se liberarán cuando los estados demuestren que están siendo utilizados legítimamente”, dijo O’Neill. Afirmó que había exigido a Walz que proporcionara una “auditoría integral” de los centros presentados en el video.

La prueba debe compartirse con el Gobierno antes del viernes, según un correo electrónico de funcionarios estatales a los proveedores de cuidado infantil. El correo indicó que HHS ha solicitado detalles específicos, incluyendo el monto total de los pagos del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil recibidos por cinco centros de cuidado y datos administrativos —como nombres y números de seguro social— de todos los beneficiarios de fondos federales.

El fondo es la principal fuente de apoyo federal para el cuidado infantil e incluye el Programa Estatal de Asistencia de Cuidado Infantil, que Nick Shirley, el creador del video viral, afirmó estaba siendo explotado en Minnesota.

Mientras tanto, miles de familias de Minnesota que dependen de fondos federales para el cuidado infantil están en el limbo. No está claro cuán rápido se podrían restaurar los fondos si el estado cumple con la fecha límite del viernes.

El escándalo de fraude en el cuidado infantil ha reavivado la hostilidad persistente del presidente hacia los somalíes. Durante años, ha atacado a los somalíes que viven en EE.UU., a Somalia misma y a líderes somalíes como la representante Ilhan Omar, de quien ha dicho que no debería poder servir en el Congreso.

Somalia también estuvo en la lista de prohibición de viajes durante el primer mandato presidencial de Trump. Bajo el Gobierno de Obama, varias naciones de mayoría musulmana, incluyendo Somalia, fueron identificadas como “países de preocupación” y sujetas a restricciones de viaje. Somalia se agregó para abordar “la creciente amenaza de combatientes terroristas extranjeros”, según una declaración del DHS. Cuando Trump asumió el cargo, las restricciones se convirtieron en una prohibición total de viajes.

Continuó los ataques el domingo al ser consultado sobre el escándalo de fraude en Minnesota, insultando a Omar y divagando sobre piratas somalíes, mientras criticaba el “astronómico” robo de fondos gubernamentales.

“Lo que está haciendo a la comunidad somalí es absolutamente inconcebible”, dijo Walz este martes.

Los somalíes y sus defensores señalan que el pequeño grupo de personas acusadas de fraude no refleja a su comunidad de miles de miembros.

Jaylani Hussein, director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, dice que hay un motivo claro cuando casos aislados de irregularidades se usan para convertir a toda una población en chivo expiatorio.

“Cada vez, surge el mismo patrón: aislar un caso, generalizarlo a todo un grupo y usar el miedo para legitimar la discriminación”, dijo Hussein.

“La comunidad somalí en St. Paul y Minneapolis está compuesta, en su abrumadora mayoría, de familias trabajadoras, pequeños empresarios, trabajadores de la salud, estudiantes y contribuyentes que aportan todos los días a la economía y la vida cívica de Minnesota”, afirmó.

Las acusaciones de fraude llegarán a nuevas alturas en los pasillos del Congreso esta semana, ya que legisladores estatales de Minnesota están programados para testificar en Washington el miércoles ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., liderada por los republicanos.

La audiencia, centrada en el “fraude y uso indebido de fondos federales”, contará con el testimonio de tres miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Minnesota, quienes, de acuerdo con el presidente del Comité de Supervisión, “dieron la voz de alarma” sobre el fraude: Kristin Robbins, Walter Hudson y Marion Rarick.

James Comer, un republicano de Kentucky, invitó a Walz y al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, a testificar en una audiencia separada ante el panel de investigación del comité el 10 de febrero, diciendo que el gobernador “ignoró” las advertencias de fraude de los legisladores estatales.

“Será mejor que consiga un abogado”, escribió Comer en X.

“Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison o han estado dormidos al volante o han sido cómplices en un fraude masivo que involucra el dinero de los contribuyentes en los programas de servicios sociales de Minnesota”, dijo Comer en el comunicado.

En su conferencia de prensa de este martes, Walz dijo que esas acusaciones deben estar respaldadas con pruebas.

“Si tienen correos electrónicos que demuestren que he cometido fraude, deberían conseguirlos. ¿Por qué no los están haciendo públicos?”, dijo Walz. “¿Por qué no los entregan a los fiscales? Ahora mismo se están escondiendo tras un velo de insinuaciones. Están protegiendo al mayor estafador en la Casa Blanca”.

“Sea lo que sea, yo fastidio a Donald Trump”, añadió.

Zoe Sottile, Emma Tucker, Rebekah Riess, Andy Rose y Jeff Zeleny de CNN contribuyeron a este informe.