La Casa Blanca reescribe la historia del asalto al Capitolio y culpa a la policía por el ataque en su quinto aniversario

Por Marshall Cohen y Kit Maher, CNN

La Casa Blanca lanzó este martes un nuevo sitio web con una reconstrucción total del registro histórico del 6 de enero de 2021, elogiando a la multitud a favor de Trump que asaltó el Capitolio de Estados Unidos hace cinco años como “manifestantes pacíficos” que fueron provocados por las fuerzas de seguridad.

El nuevo sitio afirma sin fundamento que la violencia del 6 de enero de 2021 fue instigada por las fuerzas de seguridad y por la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Reinterpreta a los manifestantes como víctimas de ese día y presenta al presidente Donald Trump como un héroe por conceder indultos generales a casi 1.600 personas acusadas en relación con el ataque mortal.

Durante años, Trump ha blanqueado la historia del 6 de enero, cuando miles de sus seguidores asaltaron violentamente el Capitolio con la esperanza de impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente electo Joe Biden. Pero el nuevo sitio va más allá de la retórica pasada de Trump y le da una plataforma oficial del Gobierno a sus afirmaciones desacreditadas.

Un tema dominante en el nuevo sitio es la afirmación de Trump, sostenida durante mucho tiempo, pero completamente falsa, de que la elección de 2020 fue robada. Sus mentiras repetidas sobre fraude electoral masivo fueron la razón por la que él y sus seguidores quisieron impedir que el Congreso certificara los resultados el 6 de enero.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, sugirió en una publicación en X que la página web era una “trampa” para provocar la indignación de los medios de comunicación. CNN ha informado previamente sobre cómo el Gobierno de Trump está usando el sitio web oficial de la Casa Blanca para provocar a sus opositores.

Una “cronología” selectiva en el sitio web caracteriza el discurso de Trump el 6 de enero en el Ellipse como “detallando pruebas de fraude electoral” y alentando a la multitud a marchar hacia el Capitolio para protestar pacíficamente y mostrar “fuerza y determinación”. Sus afirmaciones de fraude fueron desmentidas semanas antes del 6 de enero, y la cronología omite las partes del discurso de Trump en las que dijo dos veces que sus seguidores debían “luchar con todo”.

La cronología pasa por alto detalles de los manifestantes rompiendo ventanas para irrumpir en el Capitolio y agrediendo a la policía. En cambio, la cronología afirma que el mitin ese día fue “ordenado y animado, con banderas, carteles y cánticos a favor del presidente Trump”.

El sitio web acusó sin fundamento a la Policía del Capitolio de Estados Unidos de “escalar deliberadamente las tensiones” ese día cuando multitudes de simpatizantes de Trump se agolparon en el complejo. Dijo que las “tácticas provocativas” de los agentes, como lanzar gas lacrimógeno a la multitud, “convirtieron una manifestación pacífica en caos”, a pesar de que hay extensas grabaciones de video que muestran a los manifestantes atacando a la policía primero.

CNN se ha comunicado con la Policía del Capitolio de Estados Unidos para solicitar comentarios.

Además, la Casa Blanca afirmó que ese día “mataron” a los seguidores de Trump que murieron fuera del Capitolio por causas naturales (un infarto y un derrame cerebral).

El sitio web incluye una afirmación disputada de que “ningún agente de la ley perdió la vida”.

El agente de la Policía del Capitolio Brian Sicknick murió por derrames cerebrales un día después de ser agredido mientras defendía el Capitolio, y el médico forense de Washington dijo que “todo lo que ocurrió” el 6 de enero influyó en su muerte. Otros cuatro agentes que respondieron al Capitolio se suicidaron en los meses posteriores al asalto. (El sitio web de la Casa Blanca tampoco menciona que otros 140 agentes resultaron heridos ese día, algunos requiriendo hospitalización, y muchos después sufrieron de trastorno de estrés postraumático).

El sitio web defiende la polémica afirmación de Trump de que el entonces vicepresidente Mike Pence “tenía la oportunidad de devolver las listas electorales en disputa a las legislaturas estatales para revisión y descertificación” durante la sesión conjunta del Congreso ese día, pero decidió no hacerlo, “en un acto de cobardía y sabotaje”.

El propio Pence, juristas de todo el espectro político y muchos de los asesores y ayudantes de Trump, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que habría sido flagrantemente inconstitucional que el entonces vicepresidente se negara a certificar la elección de 2020.

Presentando a Pelosi, entonces presidenta demócrata de la Cámara, como una villana principal del 6 de enero, el sitio web de la Casa Blanca se aferró a comentarios que ella hizo en un documental de HBO, donde dijo, sobre la seguridad en el Capitolio: “Asumo la responsabilidad de no haberlos hecho simplemente prepararse para más”.

“Claramente no sabían, y yo asumo la responsabilidad de no haberlos hecho simplemente prepararse para más”, dijo Pelosi en el fragmento.

Ese comentario no prueba la afirmación hecha repetidamente por Trump, que reiteró en un discurso este martes, de que Pelosi rechazó su supuesto ofrecimiento de un despliegue anticipado de 10.000 miembros de la Guardia Nacional. Pelosi siempre ha negado haber recibido tal ofrecimiento, y el presidente —no la presidenta de la Cámara— es quien está a cargo de la Guardia Nacional de Washington.

“El 6 de enero no fue una aberración y no fue espontáneo. Fue la culminación de un ataque sostenido a la verdad, al estado de derecho y a uno de los principios más sagrados de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder”, dijo Pelosi en un comunicado este martes, donde calificó el 6 de enero de “intento de golpe de Estado” incitado por Trump para anular las elecciones de 2020.

El sitio web de la Casa Blanca también retrató a Trump como una víctima que posteriormente fue “silenciada” en las plataformas de redes sociales y privada de relaciones bancarias por instituciones financieras como JPMorgan Chase y Bank of America.

La Casa Blanca argumenta que Trump “corrigió una injusticia histórica” al indultar a miles de los acusados o condenados por el ataque al Capitolio. En su primer día en el cargo el año pasado, Trump indultó a casi los 1.600 manifestantes acusados y conmutó las sentencias de los líderes de grupos extremistas de derecha como Proud Boys y Oath Keepers.

El sitio etiqueta a todos los 1.600 beneficiados con el indulto como “estadounidenses patrióticos”. Ese grupo incluye a miembros de milicias de ultraderecha, personas condenadas por golpear a la policía, presuntos simpatizantes nazis y otros que llevaron armas al Capitolio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Daniel Dale y Annie Grayer de CNN contribuyeron a este informe.