Funcionarios de Trump informaron que Maduro y su esposa se golpearon la cabeza al intentar huir de las fuerzas de EE.UU.

Funcionarios del Gobierno de Trump dijeron a legisladores el lunes que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores resultaron heridos tras golpearse la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban capturarlos, informaron fuentes familiarizadas con la reunión a CNN.

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una puerta de acero pesada dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, dijeron los funcionarios, según las fuentes. Los miembros de la Delta Force los aprehendieron y les brindaron primeros auxilios después de ser extraídos del complejo, indicaron las fuentes.

El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe informaron a los principales legisladores durante más de dos horas el lunes por la noche.

Maduro y su esposa comparecieron ante un tribunal el lunes con heridas visibles, y el abogado de Flores dijo al juez que ella “sufrió lesiones significativas” durante su captura. “Además, se cree que puede tener una fractura o un moretón severo en sus costillas”. Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en adelante.

Flores se balanceaba e inclinaba la cabeza por momentos durante la audiencia y Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse en algunos momentos, según reporteros en el tribunal. Los bocetos judiciales de Flores la mostraban con vendajes en la cabeza.

Los funcionarios del Gobierno que informaron a los legisladores el lunes describieron la lesión en la cabeza de Flores como menor, dijeron fuentes a CNN.

CNN ha solicitado comentarios a los abogados de Maduro y Flores sobre los últimos detalles de sus lesiones.

Algunos soldados de la Delta Force también sufrieron lesiones durante la operación como resultado de un gran tiroteo que estalló con una fuerza de reacción rápida cubana que estaba apostada cerca del complejo de Maduro, dijeron los funcionarios de la administración. Las fuerzas militares recibieron disparos y esquirlas, pero las lesiones no ponen en peligro sus vidas, y se espera que se recuperen completamente, reiteraron los funcionarios.

Hubo casi 200 integrantes de las fuerzas estadounidenses en tierra en Caracas durante la operación, dijo Hegseth el lunes en un astillero en Newport News, Virginia.

Los informantes no tenían una buena estimación de cuántos venezolanos o cubanos murieron durante la operación, pero el Gobierno de Cuba dijo el lunes que 32 de sus militares y policías murieron. El asesor de Trump Stephen Miller, dijo a Jake Tapper de CNN el lunes que la cifra probablemente era mayor que esa, describiendo lo sucedido como una “intensa batalla de disparos”.

“La abrumadora mayoría de las bajas y muertes causadas fueron contra la guardia cubana que había ejercido control sobre el pueblo de Venezuela”, dijo Miller.

Los funcionarios insistieron durante la sesión informativa en que la captura de Maduro no fue una operación de cambio de régimen, ya que el Gobierno venezolano permanece en gran parte intacto y ahora está liderado por la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, dijeron fuentes familiarizadas con la sesión. Rubio dijo que el Gobierno la considera más pragmática que Maduro y como alguien con quien Estados Unidos puede trabajar, mientras que la líder opositora María Corina Machado no podría ejercer control sobre las fuerzas de seguridad del régimen, indicaron las fuentes.

La decisión política del Gobierno con respecto a Rodríguez se basó en un análisis clasificado de la CIA sobre el impacto que tendría el hecho de que Maduro dejara de ser presidente y las implicaciones a corto plazo de su posible derrocamiento, según una fuente. No fue una recomendación con base en la expectativa de un cambio de régimen en Venezuela, agregó la fuente.

El informe de inteligencia, mantenido en secreto, fue encargado por altos responsables políticos y se espera que la CIA continúe proporcionando recomendaciones similares sobre la situación del liderazgo en Venezuela en el futuro, según múltiples fuentes.

Rubio ha sido el principal punto de contacto del Gobierno con Rodríguez. El presidente Donald Trump dijo a NBC News el lunes que Rubio “habla con ella fluidamente en español” y que su “relación ha sido muy sólida”.

Los informantes dijeron que han estado en contacto con Delcy Rodríguez, así como con su hermano Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, durante meses, pero describieron esto como discusiones con el régimen para tratar de impulsar un cambio de comportamiento, no como pedirles ayuda para derrocar a Maduro.

Rodríguez también es la ministra de petróleo del país, y el Gobierno espera que ella trabaje con Estados Unidos en la reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela y permita que compañías estadounidenses operen allí en el futuro. No obstante, tampoco existe un acuerdo formal con Rodríguez, dijeron las fuentes, solo una expectativa de que la campaña de presión de EE.UU., que incluye una armada de buques de guerra en el Caribe, será suficiente para influir en sus decisiones.

