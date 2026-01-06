Evangeline Lilly, actriz de Marvel y “Lost”, dice que tiene daño cerebral tras golpearse la cabeza contra una roca

Por Amarachi Orie, CNN

Evangeline Lilly dice que tiene daño cerebral, meses después de desmayarse y golpearse la cabeza contra una roca mientras estaba en la playa.

“Es tarde el 1 de enero. El primer día de 2026. Y estoy entrando en este nuevo año, el Año del Caballo, con algunas malas noticias sobre mi conmoción cerebral”, dijo la estrella de Marvel en un video publicado en Instagram el viernes.

Dijo que recibió los resultados de sus escáneres cerebrales y “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”.

“Así que sí, tengo daño cerebral por el TBI”, o lesión cerebral traumática, “y posiblemente otros factores en juego”, continuó Lilly.

“Pero ahora, mi trabajo es llegar al fondo de eso con los médicos y luego embarcarme en el arduo trabajo de arreglarlo, lo cual no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, agregó la actriz de 46 años, con una risa.

“Pero está bien. Mi deterioro cognitivo desde que me abrí la cara me ha ayudado a desacelerar y a tener un final de 2025 más tranquilo. Creo que estas fueron las vacaciones de Navidad más calmadas y descansadas que he tenido, tal vez desde que tuve hijos, hace 14 años. Así que eso es algo bueno”, continuó Lilly.

“Me siento extraordinariamente agradecida y bendecida de poder jugar un día más, un año más en este hermoso planeta viviente”, dijo antes de agradecer a sus seguidores “por preocuparse”.

“Eres una guerrera”, comentó su coprotagonista de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Michelle Pfeiffer, bajo la publicación, añadiendo un emoji de corazón. “Nada; ni siquiera esto te vencerá, amiga mía”.

“Gracias, mamá”, respondió Lilly, quien interpreta a la hija de Pfeiffer, Hope, en la franquicia de “Ant-Man”.

“Te envío todo mi amor y un abrazo enorme”, escribió la también actriz de “Lost”, Rebecca Mader.

Lilly reveló previamente en una publicación de blog en Substack en mayo que “se desmayó en la playa. Y cayó de cara contra una roca”, añadiendo que ha experimentado “episodios de desmayo desde que era niña”.

La estrella de “The Hobbit” ha estado actualizando a sus seguidores en Instagram sobre su recuperación de lo que describió como “una gran lesión en la cabeza” y “conmoción cerebral” en una publicación de junio.

