Venezolanos se enfrentan a la incertidumbre ante planes de la administración Trump para su país. ¿Qué pasó?

Un envalentonado presidente Donald Trump declaró la noche del domingo que EE.UU. está “a cargo” de Venezuela después de detener al presidente Nicolás Maduro en una redada militar durante el fin de semana, mientras lanzaba severas advertencias a otros países de que podrían ser los próximos.

Maduro, quien fue arrastrado bajo custodia junto con su esposa, Cilia Flores, en una letal redada la madrugada del sábado, se presentará por primera vez ante el tribunal a las 12 p.m., en la ciudad de Nueva York, para enfrentar cargos de que él y sus asociados conspiraron con narcoterroristas para enviar miles de toneladas de cocaína a EE.UU.

Los comentarios más recientes de Trump llegan incluso cuando algunos en su administración, como el secretario de Estado, Marco Rubio, sugerían que EE.UU. dependería más del apalancamiento y la coerción sobre Venezuela, en lugar de dirigirla directamente como Trump sugirió inicialmente durante una conferencia de prensa, el sábado por la mañana.

Mientras tanto, los venezolanos se resguardan mientras esperan más información sobre lo que la administración Trump tiene preparado para su país. El Gobierno de EE.UU. trabaja rápidamente para establecer un Gobierno interino complaciente, según funcionarios estadounidenses, priorizando la estabilidad administrativa y la reparación de la infraestructura petrolera del país por encima de una transición inmediata a la democracia.

En particular, los funcionarios estadounidenses se han enfocado en la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, a quien los asesores de Trump identificaron semanas atrás como una alternativa viable, aunque no permanente, a Maduro. A pesar de los primeros ataques de Rodríguez a la administración por la captura de Maduro, funcionarios estadounidenses mantenían en privado el optimismo de que ella trabajaría con Estados Unidos.

Para la noche del domingo, Rodríguez adoptaba un tono más suave que antes, llamando a la “cooperación” con EE.UU.

Trump regresó a Washington a altas horas de la noche del domingo, donde los legisladores están divididos principalmente a lo largo de líneas partidistas en su reacción a la operación militar, de la cual el Congreso no fue notificado con anticipación.

Los demócratas en el Congreso han criticado a la administración por no buscar autorización en el Capitolio antes del ataque, mientras que los aliados de Trump en el Partido Republicano en su mayoría han elogiado la operación.

El presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, un republicano, dijo a CNN, en “State of the Union”, que unas nuevas elecciones “legítimas” que incluyan miembros de la oposición del país probablemente serán el próximo paso.

Aquí está lo que hay que saber:

La administración Trump golpeó varias partes de Caracas, la capital de Venezuela, en las primeras horas del sábado 3 de enero. Miembros de la élite de la Fuerza Delta, del Ejército de EE.UU., arrastraron a Maduro y Flores de su dormitorio y los llevaron volando al USS Iwo Jima, y luego a Nueva York, vía la bahía de Guantánamo.

La operación tomó meses de planificación y fue la culminación de una campaña de presión sobre Maduro que incluyó una masiva concentración naval de EE.UU. en el Caribe y un bloqueo de petroleros sancionados.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido ataques que destruyeron más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental en lo que EE.UU. ha descrito como una campaña antinarcóticos. El mes pasado, Trump ordenó un bloqueo de petroleros sancionados que llegaban y salían de Venezuela, y EE.UU. ha incautado múltiples embarcaciones desde ese anuncio.

Rubio rechazó el domingo las acusaciones de que la operación se llevó a cabo para dar a las compañías estadounidenses mejor acceso a las reservas petroleras de Venezuela, que son las mayores probadas en el mundo. Aun así, predijo en “This Week”, de ABC, que habrá un “interés dramático” de las empresas petroleras occidentales.

Sin embargo, CNN informó el domingo que las empresas energéticas han sido reservadas en privado respecto a comprometerse con el emprendimiento, según múltiples fuentes familiarizadas con las conversaciones. Expertos y miembros de la oposición venezolana dicen que la industria petrolera no puede revitalizarse sin estabilidad política.

Las reservas de Venezuela consisten en crudo pesado y ácido, que requiere equipo especial y un alto nivel de destreza técnica para producirlo. Los productos elaborados en el proceso de refinación incluyen diésel, asfalto y combustibles para fábricas y otros equipos pesados.

La empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural PDVSA dice que sus oleoductos no han sido actualizados en 50 años, y el costo para actualizar la infraestructura y volver a los niveles máximos de producción sería de US$ 58.000 millones.

En las últimas semanas, miembros de la oposición venezolana informaron a funcionarios de la administración Trump sobre sus planes para revitalizar el sector petrolero en Venezuela en caso de la destitución de Maduro, según dos fuentes familiarizadas con la interacción. Pero ahora, los miembros de la oposición desconfían de lo que está planeando la administración Trump porque no quieren que los miembros restantes del régimen de Maduro lideren el país ni tampoco los esfuerzos para reconstruir la industria petrolera del país.

Trump dijo durante una conferencia de prensa después de la operación que Estados Unidos “dirigiría” el país “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”. Más tarde el domingo, Rubio pareció aclarar esos comentarios, diciendo que el enfoque de la administración está en establecer políticas futuras.

“Está dirigiendo la política”, dijo a “Meet the Press”, de NBC, añadiendo que todo el “aparato de seguridad nacional” estará involucrado en esas decisiones.

Rodríguez, leal a Maduro, asumió los poderes y deberes de presidenta interina el domingo. Si bien Rodríguez inicialmente criticó la operación y exigió que Estados Unidos liberara a Maduro y a su esposa, más tarde extendió una invitación al Gobierno estadounidense para colaborar en una “agenda de cooperación”.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Este siempre ha sido el mensaje del presidente Nicolás Maduro, y es el mensaje de toda Venezuela en este momento”, dijo Rodríguez en declaraciones dirigidas directamente al presidente estadounidense.

La administración Trump ha hecho caso omiso de los llamados para apoyar a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y el presidente dijo el sábado que no creía que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 tuviera el “respeto” o “apoyo” para liderar el país.

Trump dijo al New York Post el domingo que Machado solo ganaría una elección si contaba con su apoyo, agregando que “me cae muy bien”.

En declaraciones a CNN, el político opositor venezolano David Smolansky rechazó la sugerencia de Trump de que Machado carece de apoyo en su país, calificándola como “la líder más confiable de Venezuela”.

Él señaló su aplastante victoria en las primarias y su respaldo al presidente electo, Edmundo González, como prueba de su legitimidad.

La oposición mantiene que González fue el verdadero ganador de las elecciones de 2024, y el domingo se refirió a sí mismo como “presidente” y llamó a las Fuerzas Armadas de Venezuela a ponerlo en el poder.

“Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es a la Constitución, al pueblo y a la República”, dijo González. “Este es un momento histórico. Lo enfrentamos con calma, claridad y compromiso democrático”.

Trump amenazó a otros países el domingo e insinuó que podría haber acción militar en Colombia.

“Colombia también está muy enferma, gobernada por un hombre enfermo a quien le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a hacerlo por mucho tiempo,” dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

Trump también habló sobre México, señalando que ofreció repetidamente la asistencia de tropas estadounidenses a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que “ella tiene un poco de miedo”.

También repitió comentarios hechos sobre Cuba el sábado, diciendo que no está considerando acción militar contra Cuba y que cree que caerá por su propia cuenta.

“Creo que simplemente va a caer. No creo que necesitemos ninguna acción”, dijo el domingo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha condenado la operación estadounidense y la ha calificado de “terrorismo de Estado contra el valiente pueblo venezolano y contra Nuestra América”. El país dijo el domingo que al menos 32 de sus nacionales murieron en el ataque.

Al norte, Trump renovó su interés en adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca –un aliado de la OTAN– que, según él, Estados Unidos “absolutamente” necesita por “seguridad nacional”. La primera ministra danesa instó a Trump a moderar su retórica, diciendo que Estados Unidos no tenía derecho a anexar la isla.

CNN informó durante el fin de semana que las calles de Caracas y otras ciudades han estado tranquilas, con personas saliendo solamente para abastecerse de productos básicos en caso de que la capital sea escenario de enfrentamientos o saqueos.

Ha habido pocas señales de los grupos paramilitares progubernamentales conocidos como colectivos en las calles, pero sí largas filas afuera de supermercados y farmacias.

Los simpatizantes de la oposición celebran en privado, y no ha habido manifestaciones en apoyo a la acción estadounidense. Los medios estatales en Venezuela han presentado a partidarios del régimen con mensajes desafiantes para Trump.

