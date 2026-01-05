¿Qué pasó en la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores y qué sigue en el proceso?

Por Lauren del Valle y Holmes Lybrand

Durante la primera audiencia en Nueva York en el caso contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los acusados proclamaron su inocencia y acusaron al Gobierno de EE.UU. de secuestrarlos en su hogar.

Tanto Maduro como su esposa se declararon inocentes de los cargos de drogas y armas presentados en su contra y optaron, por el momento, por no impugnar su detención.

La histórica aparición en la corte de Maduro y Flores marca el inicio de lo que podría ser un largo proceso judicial, ya que probablemente lucharán contra la legitimidad de su captura militar.

Mientras tanto, Trump ha insistido en que “estamos a cargo” (de Venezuela) en ausencia de Maduro.

El Gobierno de Trump ha indicado que observará de cerca a la líder interina de Venezuela: la vicepresidenta del Gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta encargada del país el lunes.

Esto es lo que hay que saber sobre la audiencia y el caso:

Cuando se le preguntó si era Nicolás Maduro, el presidente derrocado se levantó y comenzó a hablar en español, por lo que el traductor fue traduciendo poco a poco al inglés.

Maduro declaró “fui capturado en mi casa en Caracas, Venezuela” y, mientras el juez Alvin Hellerstein intentaba interrumpirlo, agregó: “Sigo siendo presidente de mi país”.

“Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí”, dijo Maduro cuando se le preguntó por segunda vez cuál era su declaración. “Soy un hombre decente.”

Se desconoce cuánto de los comentarios de Maduro fueron traducidos públicamente en la corte, pero Hellerstein dijo que tendría la oportunidad, en otro momento, de hablar sobre su arresto y los cargos en su contra.

El abogado de Maduro confirmó que se declaraba inocente de los cuatro cargos.

Cilia Flores también se declaró no culpable de los cargos en su contra, diciendo a Hellerstein en español: “Inocente, completamente inocente”.

“Soy primera dama de la República de Venezuela”, dijo Flores a través de un traductor de español cuando el juez le pidió que confirmara su identidad.

La esposa de Maduro tenía vendajes en la frente y la sien derecha cuando entró a la sala escoltada por alguaciles de EE.UU. Flores requirió ayuda para sentarse en la mesa de la defensa antes de que empezara la audiencia.

Su abogada defensora dijo que Flores necesitaría una evaluación física y un posible tratamiento por “lesiones significativas” que sufrió durante el “secuestro”.

Podría tener una fractura o al menos hematomas severos en las costillas, dijo el abogado Mark Donnelly.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, también dijo que el presidente depuesto tiene “algunos problemas de salud y médicos que requerirán atención”, pero no dio detalles.

Pollack, quien ayudó a negociar el acuerdo de culpabilidad y la liberación del fundador de WikiLeaks Julian Assange el pasado verano, dijo que planea presentar varias mociones impugnando la acusación y el controvertido arresto de Maduro por parte de agentes estadounidenses durante la madrugada del sábado, calificándolo como un “secuestro militar”.

Pollack también afirmó que Maduro tiene privilegios e inmunidad vinculados a su cargo como jefe de un Estado soberano.

Maduro y Flores también solicitaron una “visita” del consulado venezolano. Según la ley estadounidense, los ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos tienen derecho a notificación consular y acceso a recursos consulares. No está claro cómo se materializaría esta acción.

Los abogados de Maduro y su esposa no pidieron la liberación de sus clientes durante la corte este lunes, pero dijeron que presentarán formalmente una solicitud de fianza más adelante.

La próxima audiencia del caso está programada para el 17 de marzo.

