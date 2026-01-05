Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank y activista del Holocausto, a los 96 años

Por Issy Ronald, CNN

Eva Schloss, quien sobrevivió al Holocausto siendo adolescente antes de convertirse en la hermanastra de Ana Frank y en una incansable defensora contra los prejuicios, murió a los 96 años, anunció su fundación el domingo.

“Eva fue una mujer extraordinaria: una sobreviviente de Auschwitz, una educadora dedicada sobre el Holocausto, incansable en su labor por la memoria, la comprensión y la paz”, dijo el domingo la Anne Frank Trust UK, organización que Schloss cofundó.

Tal fue su impacto que el rey Carlos III del Reino Unido fue uno de los que le rindieron homenaje.

“Mi esposa y yo estamos profundamente apenados al enterarnos de la muerte de Eva Schloss”, dijo en un comunicado. “Los horrores que soportó siendo joven son imposibles de comprender y, sin embargo, dedicó el resto de su vida a superar el odio y los prejuicios, promoviendo la bondad, el coraje, la comprensión y la resiliencia.”

Schloss nació en 1929 en Viena, Austria, un mes antes que Frank y, al igual que los Frank, su familia huyó a Amsterdam, Países Bajos, para escapar del régimen nazi. Sus familias se conocieron en Amsterdam y las dos niñas a veces jugaban juntas, aunque Schloss recordaba que no eran especialmente cercanas.

“Yo era una marimacho y ella era mucho más sofisticada”, dijo Schloss al diario The Guardian en 2013. “Simplemente no teníamos los mismos intereses”.

Su familia se escondió en 1942, el mismo día que los Frank, y permanecieron ocultos durante dos años hasta 1944, cuando alguien los traicionó y fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

El padre de Schloss, Erich Geiringer, y su hermano mayor, Heinz, fueron asesinados allí, dejando a Eva y a su madre, Fritzi, como las únicas sobrevivientes de su familia.

Después de la guerra, Fritzi volvió a encontrarse con Otto Frank, el padre de Ana, quien había perdido a su esposa y a sus dos hijas en el Holocausto, y se casaron, convirtiendo a Schloss en la hermanastra póstuma de su antigua amiga.

Schloss se estableció en Londres, donde conoció a su esposo, Zvi Schloss, y tuvo tres hijas: Jacky, Caroline y Sylvia.

Fue solo en 1988, después de que se inaugurara en Londres una exposición dedicada a Ana Frank, cuando comenzó a hablar públicamente sobre el trauma que vivió en Auschwitz.

“Estaba lejos de la política, pero me di cuenta de que el mundo no había aprendido ninguna lección de los acontecimientos de 1939 a 1945, que las guerras continuaban, que la persecución, el racismo y la intolerancia aún existían”, dijo, según el museo Casa de Ana Frank en Amsterdam. “Y entonces comencé a compartir mi experiencia, a pedir cambios en el mundo”.

Desde entonces, Schloss dedicó su vida a educar al mundo sobre los horrores del Holocausto. Habló en escuelas y universidades, escribió tres libros —“Eva’s Story”, “After Auschwitz” y “The Promise”— y cofundó la Anne Frank Trust UK en 1991, que tenía como objetivo específico educar a niños de 9 a 15 años sobre los peligros del antisemitismo y otras formas de prejuicio.

