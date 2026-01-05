Las 5 cosas que debes saber este 5 de enero: Delcy Rodríguez asume en Venezuela, Maduro ante un tribunal de EE.UU.

Por CNN en Español

Trump lanza advertencias a otros países de América Latina. Maduro hará su primera aparición ante un tribunal en Nueva York. La oposición venezolana pide que se respeten los resultados de las elecciones de 2024. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien invitó “a trabajar conjuntamente”, y llamó a que ambos países tengan una relación respetuosa y que entre ellos exista “la paz y el diálogo, no la guerra”. Esto fue lo que dijo.

Tras la captura y detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el sentir entre los venezolanos que viven fuera del país transita entre la incredulidad, la incertidumbre y una esperanza contenida. Conoce los testimonios de venezolanos en España, Perú, Colombia y Washington.

El Gobierno del presidente Donald Trump trabaja para establecer un gobierno interino afín en Venezuela tras la dramática captura de Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses, priorizando la estabilidad administrativa y la reparación de la infraestructura petrolera del país por encima de un giro inmediato hacia la democracia. Esto es lo que sabemos.

En diálogo con periodistas desde el Air Force One el domingo, el presidente Donald Trump insinuó que podría haber una acción militar contra Colombia: acusó al presidente Gustavo Petro de “fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos” y dijo que “no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”. Trump, que el sábado le había dicho a Petro que tendría que “cuidar su trasero”, también hizo advertencias contra México y Groenlandia.

La captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. es un giro sísmico para el gobierno comunista de Cuba, que durante décadas ha dependido de enormes paquetes de ayuda de su aliado sudamericano rico en petróleo para la propia supervivencia de la isla. Análisis.

¿Qué actor de Hollywood se quedó “varado” en el Caribe por el cierre del espacio aéreo debido a la operación de EE.UU. contra Venezuela?

A. Timothée Chalamet

B. Michael B. Jordan

C. Brad Pitt

D. Leonardo DiCaprio

Conoce la respuesta más abajo.

¿Qué riquezas tiene Venezuela además del petróleo?

El presidente Donald Trump dijo que tomará control del petróleo venezolano, pero Venezuela también cuenta con otros recursos que podrían renovar la economía del país.

Lo que el caso Noriega puede enseñarnos sobre la próxima batalla legal de Maduro

Hace más de tres décadas, el Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo el arresto del líder de un país extranjero: Manuel Noriega, de Panamá. El caso del dictador podría servir de guía en esta coyuntura.

Mar-a-Lago es un lugar habitual en el que Trump gestiona operaciones militares de alto riesgo

Mar-a-Lago —la opulenta mansión de estilo italiano en Palm Beach— se ha transformado en un conocido crisol de actividades de alto riesgo y mucho secreto que terminan con líderes derrocados, generales asesinados y ataques con misiles a grupos rebeldes.

32

El Gobierno de Cuba informó que 32 de sus ciudadanos murieron durante los ataques estadounidenses en Venezuela destinados a capturar al presidente Nicolás Maduro.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas en su país que nos permitan reconstruirlo”

— Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, a los periodistas que iban a bordo del Air Force One el domingo, mientras hablaba sobre Venezuela y su presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Cronología del operativo de EE.UU. en Venezuela: así fue la detención de Maduro

CNN explica cómo fue el paso a paso de la amplia operación militar nocturna de Estados Unidos contra Venezuela, en la que atacó puntos estratégicos del país y detuvo al presidente Nicolás Maduro.

Nos vemos mañana.

La respuesta del quiz es: D. Leonardo DiCaprio no pudo regresar a tiempo a EE.UU. debido a las restricciones en los viajes en el Caribe y se perdió el Festival de Cine de Palm Springs.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.