La gripe alcanza el nivel más alto en EE.UU. en 25 años

La gripe sigue causando estragos en todo EE.UU., con todos los estados —excepto cuatro— con niveles altos o muy altos de actividad mientras una nueva cepa viral llamada subclado K continúa propagándose.

Según otra medida —las visitas al médico por fiebre más tos o dolor de garganta, que son síntomas comunes de la gripe—, EE.UU. se encuentra en su nivel más alto de enfermedades respiratorias desde al menos la temporada de gripe 1997-98, según datos publicados el lunes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

“Definitivamente, este es un año destacado”, dijo la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga y académica principal en el Centro Johns Hopkins para la Seguridad en la Salud. “Es el peor que hemos tenido en al menos 20 años. Estamos viendo que la mayoría del país está teniendo niveles muy altos de actividad, y todavía estamos en pleno auge”.

Resulta sorprendente ver una temporada tan intensa justo después de la mala temporada de gripe del año pasado, señaló, ya que los años malos normalmente no ocurren consecutivamente.

A nivel nacional, aproximadamente el 8,2% de las visitas al médico fueron por síntomas similares a la gripe durante la última semana del año. En el mismo punto de la temporada pasada, que también fue intensa, ese número era del 6,7%.

En Massachusetts, que informa niveles muy altos de actividad gripal, los funcionarios de salud instaron a la población a vacunarse.

“Este es un momento para la claridad, la urgencia y la acción”, dijo el Comisionado de Salud Pública, Dr. Robbie Goldstein, en un comunicado de prensa. “Estos virus son graves, peligrosos y potencialmente mortales. Estamos viendo niños gravemente enfermos, familias lamentando pérdidas devastadoras y hospitales bajo presión por la capacidad”.

“Hay una forma sencilla, eficaz y disponible de abordar este problema: las vacunas”, añadió. “Pueden prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones. Y salvan vidas. Si aún no se ha vacunado contra la gripe o el covid-19 esta temporada, ahora es el momento. No es demasiado tarde. Elegir vacunarse es elegir protegerse a sí mismo, a su familia, a sus amigos, a sus colegas y a su comunidad”.

Casi todos los estados de EE.UU. presentaban niveles altos o muy altos de actividad gripal de acuerdo a los datos más recientes. Montana y Vermont reportaron niveles bajos de actividad, mientras que Dakota del Sur y Virginia Occidental informaron niveles moderados. Nevada no reportó datos de gripe esta semana, pero mostró niveles altos de actividad gripal en el informe de la semana pasada.

En cuanto a la gravedad —cuántas personas han sido hospitalizadas por la gripe—, esta temporada aún no destaca. La tasa acumulada de hospitalización es la tercera más alta para este punto de la temporada desde 2010-11, pero eso podría cambiar a medida que más personas se infecten.

“En las próximas 48 horas, si no se ha vacunado, vacúnese. No espere”, dijo el Dr. Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Aún puede protegerse de las últimas partes de la epidemia estacional, pero, bueno, nos toma de siete a 10 días desarrollar cierta inmunidad relativa a la vacuna, así que no tiene mucho tiempo que perder”, añadió.

Los CDC estiman que al menos 11 millones de personas han tenido gripe esta temporada, de las cuales 120.000 han sido hospitalizadas y 5.000 han muerto.

La agencia también recibió otro informe de la muerte de un niño, lo que eleva a nueve el número total de niños muertos por influenza esta temporada.

Las vacunaciones contra la gripe han ido disminuyendo en los niños, desde un máximo del 53 % durante la temporada de gripe 2019-20 hasta el 42 % en el mismo punto de esta temporada.

Los nuevos datos sobre la gripe llegaron el mismo día en que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunciara un plan para modificar el calendario de vacunación infantil. Los cambios recomiendan que los niños reciban la vacuna contra la gripe después de una consulta con un proveedor de atención médica, una disposición llamada “toma de decisiones clínicas compartida”, que podría dificultar el acceso a las vacunas. “Retroceder en una recomendación sobre la gripe en medio de un año bastante severo de gripe me parece bastante insensible, y eso viene después de un año de influenza en el que tuvimos la mayor cantidad de muertes infantiles por influenza en muchos años”, dijo el Dr. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría.

Las vacunaciones también han disminuido en adultos, de casi 61 millones en 2019-20 a aproximadamente 48 millones este año, según muestran los datos de los CDC.

Rivers dijo que no creía que las bajas tasas de vacunación estuvieran desempeñando un papel en el alto volumen de casos este año.

“De la vacuna no se espera que proteja contra la infección y, por lo tanto, la transmisión. Realmente se trata solo de prevenir enfermedades graves”, dijo.

Según Rivers, la nueva cepa de gripe – subclado K, que representa la mayoría de los virus analizados por los laboratorios – sería la razón de la intensidad.

Dijo que esa cepa es lo suficientemente diferente de los virus de la gripe a los que las personas han estado expuestas en el pasado como para evadir nuestras defensas inmunológicas.

El subclado K comenzó a propagarse después de que se eligieran las cepas para las vacunas contra la gripe de este año, lo que significa que las vacunas probablemente ofrezcan solo una protección parcial contra él.

“Creo que este virus, como vimos en Australia y Japón y hasta cierto punto en el Reino Unido, tiene fuerza”, dijo Osterholm. “Creo que vas a seguir viendo actividad en las comunidades por al menos otras tres o cuatro semanas de manera bastante sustancial”.

