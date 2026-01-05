La confirmación de un secreto a voces: quiénes eran los 32 cubanos que murieron en la captura de Maduro

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Los Gobiernos de Venezuela y Cuba reconocieron este domingo la baja de decenas de “combatientes cubanos” durante el ataque de Estados Unidos en Venezuela, la primera confirmación de lo que ha sido un secreto a voces durante años en el país sudamericano: la presencia de agentes castristas en lo más alto del aparato de seguridad chavista.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”. Además, detalló que murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, durante la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela dijo que el personal “actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional”. El comunicado del canciller Yván Gil, que destacó “lazos históricos de hermandad” entre ambos países, agregó que los combatientes “ofrendaron su vida cumpliendo su deber”.

La presencia de estos agentes en Caracas “era vox populi”, afirmó a CNN el analista de seguridad Alfredo Rodríguez Gómez, docente de la Universidad Internacional De La Rioja (España). “Todos sabíamos que había gente de Cuba en Venezuela, el régimen (de Maduro) se sostenía en muchos casos con esa ayuda”, indicó. Sin embargo, dijo que “resulta extraña” la confirmación oficial, ya que “no es algo que se suela reconocer nunca”.

Cuba y Venezuela, dos estrechos aliados ideológicos que fortalecieron sus vínculos a medida que fueron quedando aislados diplomática y comercialmente, mantienen desde 2000 un convenio integral de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas permanecer en el país sudamericano.

La Habana se refiere a estos cubanos como “cooperantes” o “colaboradores”, pero nunca había reconocido la labor de agentes en tareas de inteligencia o seguridad. Por su parte, Venezuela envía a Cuba miles de barriles diarios de petróleo, que no alcanzan a cubrir las necesidades energéticas de la isla, sumida en constantes apagones.

Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), explicó previamente a CNN que Cuba “mantiene los aparatos de inteligencia política y militar que han conjurado planes de la oposición para deponer a Maduro, como el fallido levantamiento del 30 de abril de 2019, y han evitado que se produzcan quiebres en las fuerzas armadas de Venezuela ante la gran presión externa”.

El Gobierno de Venezuela no ha divulgado el total de bajas por la intervención militar del sábado, por lo que no se conoce qué porcentaje de fallecidos representan los 32 cubanos.

Para Rodríguez, las muertes son una clara prueba de que trabajaban en el círculo de seguridad presidencial. “Son la base de la inteligencia. Están en el control del aparato del estado. Es la mejor manera tenerlo por gente del exterior, que lleva muchos años en tareas de represión, como el perfil de las disidencias, la neutralización de la oposición y la gestión de crisis políticas”, consideró.

Trump también habló sobre las tareas de los agentes castristas. “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida. (…) Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”, dijo al New York Post.

Diplomáticos extranjeros destinados en Caracas han comentado por años que la seguridad personal del presidente venezolano hablaba con acento cubano, reportó CNN, y que Maduro, quien estudió en La Habana en su juventud, a menudo confiaba más en asesores cubanos que en su propia gente.

A Rodríguez, piloto de helicópteros y militar en reserva, le llamó la atención lo “quirúrgico” del operativo del sábado, que según Washington terminó sin muertos entre las filas estadounidenses. “Me recuerda a la primera guerra de Irak, cuando la (operación) Tormenta del Desierto entró hasta la cocina prácticamente sin bajas”. Por ello, piensa que es probable algún grado de colaboración dentro del chavismo. Hasta ahora, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otras figuras de la cúpula, han rechazado la intervención de EE.UU. y exigen la liberación de Maduro.

Así como se comentaba la presencia de agentes cubanos, también ha sido objeto de rumores la colaboración de Rusia e Irán con Caracas en tareas de inteligencia. Sin embargo, Rodríguez no espera novedades al respecto. “Rusia e Irán son gobiernos que han metido sus tentáculos en la zona, han ayudado a Maduro en sus desmanes. No vamos a saberlo: si se conociese algún tipo de baja rusa o iraní, podría implicar la necesidad de una respuesta de (Vladimir) Putin o de los ayatolas de alguna manera, eso sería más complicado”, puntualizó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Patrick Oppmann