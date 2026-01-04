Trump dijo que controlará Venezuela en una transición, pero en Caracas algunos creen que eso no es una buena idea

Por Anabella González y Alessandra Freitas, CNN en Español

Terrible y desesperante. Así define las últimas horas en Caracas Jenny Salazar, una venezolana que, como tantos otros, salió a las calles a comprar mercadería por temor a lo que pueda suceder en las próximas horas. Tiene esperanzas de que su país mejore después de la captura de Nicolás Maduro, pero no le agrada la idea de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome decisiones sobre Venezuela.

“No estoy de acuerdo con que otro presidente, ajeno a Venezuela, tome el control de nosotros los venezolanos”, dice con firmeza a CNN.

Horas antes, Trump dijo en conferencia de prensa que gobernará Venezuela “hasta que pueda haber una transición” y que no cree que la líder opositora María Corina Machado tenga el apoyo necesario para gobernar el país. En cambio, se mostró abierto a trabajar con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien según la Constitución de Venezuela debería asumir el poder en lugar de Maduro.

“Entiendo que esa es la ley al ser la vicepresidenta, pero ella forma parte del régimen. Así que me resulta muy extraño escuchar que sea ella quien asuma el poder”, dice una ciudadana venezolana que pide preservar su identidad por temor a represalias.

La sonrisa del rostro de otra joven venezolana se desdibuja rápidamente cuando CNN le pregunta qué piensa sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos y su intención de tomar acciones dentro de Venezuela. “Me reservo los comentarios. No quisiera opinar al respecto”, dice y también pide permanecer en el anonimato. Cuenta que salió a buscar comida poco después de conocer la noticia, preocupada por una situación inestable que teme podría agravarse, ya que Trump no descartó nuevas acciones militares en el país.

Como ella, muchos residentes de Caracas se dirigieron este sábado a las tiendas para abastecerse de alimentos y suministros ante lo que se vislumbra como un futuro incierto. Videos obtenidos por CNN también mostraban calles mayormente vacías y tranquilas, mientras la gente se concentraba en largas filas de espera para ingresar a distintos comercios y farmacias.

“Mientras salga este gobierno, todo bien. Confiamos en Dios, primero que todo”, dice otro hombre que circula en motocicleta y frena por unos minutos para dar su testimonio. Parece dispuesto a aceptar que Estados Unidos intervenga en las decisiones de Venezuela, aunque no está convencido.

“Pasó lo que mucha gente quería que pasara, pero es una cuestión ambigua, ¿cómo es que (Donald Trump) va a tener control? ¿qué tipo de control va a tener? ¿Dónde está la gente que va a controlar eso? (…) No sé. Creo que todos estamos a la expectativa de cuál es la verdad”, afirma Teo Tilin, que vive en Miami y viajó a Venezuela para visitar a su madre.

Él tenía previsto regresar la semana próxima, pero con la cancelación de vuelos su regreso es ahora incierto. “La agencia de viajes me dijo que no habían vuelos, esa es otra incógnita. No se sabe nada”, dice.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió en horas de la madrugada del sábado los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso”. La situación en las fronteras por tierra con Brasil, Guyana y Colombia está siendo monitoreada por esos países.

Para un médico venezolano que habló con CNN y pidió no dar su nombre por temor a ser identificado, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no tomará mayores dimensiones y confía en que habrá un acercamiento a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pese a la aparente negativa de Trump. “Y por supuesto que la articulación de las Fuerzas Armadas venezolanas es fundamental. Hay que esperar cómo van a definirse ellos”, dice.

Las preguntas por estas horas son muchas y las respuestas, pocas. “Me interesa mucho saber cómo será la transición. ¿Cuál es el plan? ¿Estará ella a cargo del país y de la organización de las elecciones? ¿Cómo podemos confiar en ella? ¿Cómo será todo esto? Esas son mis preocupaciones”, dice otra ciudadana venezolana, también preocupada por un futuro que cada vez se ve más incierto para su país.

