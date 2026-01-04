Surge una imagen más clara de lo que Trump quiso decir cuando afirmó que EE.UU. “dirigirá” Venezuela

Por Kevin Liptak, Kristen Holmes y Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno del presidente Donald Trump trabaja para establecer un gobierno interino afín en Venezuela tras la dramática captura de Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses, priorizando la estabilidad administrativa y la reparación de la infraestructura petrolera del país por encima de un giro inmediato hacia la democracia.

Los funcionarios describieron una labor múltiple utilizando la influencia militar y económica estadounidense para influir en los remanentes del régimen de Maduro que quedan dentro de Venezuela. En particular, los funcionarios de EE.UU. se han enfocado directamente en la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, a quien los asesores de Trump identificaron hace semanas como una alternativa viable, aunque no permanente, a Maduro.

Altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, el principal asesor Stephen Miller y el secretario de Defensa Pete Hegseth, han trabajado para desarrollar una estructura para el Gobierno de Venezuela tras la salida de Maduro, según un alto funcionario de EE.UU. El secretario del Interior Doug Burgum y el secretario de Energía Chris Wright recibieron la tarea de convencer a las empresas energéticas estadounidenses de regresar a Venezuela y a su envejecida infraestructura petrolera.

La imagen más clara que comenzó a surgir el domingo acerca de lo que Trump quiso decir cuando afirmó durante una conferencia de prensa que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela era, esencialmente, una en la que EE.UU. depende de la enorme armada flotando frente a la costa para asegurar que quien esté a cargo haga lo que la administración de Trump quiere.

Quedan muchas preguntas sobre cómo, precisamente, EE.UU. planea establecer lo que equivale a un protectorado temporal en un país de 31 millones de personas que es aproximadamente el doble del tamaño de California. No ha habido presencia oficial estadounidense en Venezuela desde que la embajada de EE.UU. cerró en Caracas en 2019.

Y los riesgos para Trump parecían significativos, incluso cuando él desestimó las preocupaciones de estar repitiendo los errores del aventurerismo estadounidense en el extranjero y amenazó con más acciones militares si Rodríguez no accede a sus demandas. Incluso su objetivo más inmediato —lograr que EE.UU. tenga acceso a las vastas reservas petroleras de Venezuela— podría potencialmente poner en peligro a soldados estadounidenses si, como sugirió Trump, son desplegados para proteger esos activos.

Hablando el domingo, Rubio —uno de los principales arquitectos de la política de Trump hacia Venezuela, a quien el presidente dijo que sería incluido en el grupo que “dirigirá” el país— ofreció un panorama general de lo que eso significaba.

“Lo que estamos dirigiendo es la dirección en la que esto va a avanzar en adelante”, dijo en ABC News. “Y eso es, tenemos influencia. Esta influencia la estamos usando”.

Esa influencia, dijo, incluye el bloqueo de los petroleros destinado a cortar el principal sustento económico de Caracas y la continua presencia militar estadounidense alrededor de Venezuela. Una fuente del Gobierno también dijo que las sanciones petroleras permanecerían vigentes por ahora.

“Cuando el presidente dijo que Estados Unidos va a estar dirigiendo Venezuela, significa que los nuevos líderes de Venezuela deben cumplir nuestras demandas”, incluyendo el cese del tráfico de drogas y armas, dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, a CNN el domingo por la mañana.

“Queremos que expulsen a los cubanos, a los iraníes y a los radicales islámicos, y queremos que regresen al mundo civilizado y sean un buen vecino que contribuya a la estabilidad, el orden y la prosperidad”, dijo el republicano de Arkansas.

Detrás de escena, los funcionarios estadounidenses se han enfocado en Rodríguez, quien creían que podría proporcionar una transición estable, ofrecer una relación más profesional que Maduro y, quizás lo más importante, asegurar que futuras inversiones energéticas estadounidenses estuvieran protegidas.

Trump lanzó una amenaza contra Rodríguez el domingo, diciendo en una entrevista con The Atlantic: “Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

El Gobierno parece haber descartado a la líder opositora, María Corina Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz de este año. Algunos asesores han advertido a Trump durante meses que Machado no era una apuesta segura y que no tenía experiencia en el poder. Una fuente le dijo a CNN que Trump nunca estuvo completamente convencido de Machado, aunque hubo conversaciones iniciales sobre cómo podría ser el país con ella al mando.

A pesar de los intentos previos de Machado por acercarse a Trump, él afirmó el sábado que le faltaba el “respeto” necesario para liderar Venezuela. En cambio, Trump dijo que Rodríguez —miembro de un régimen que EE.UU. previamente calificó de ilegítimo— mantendría el poder en Caracas mientras “haga lo que queremos”, prometiendo lanzar una segunda ronda de ataques si no accedía.

Más tarde ese día, Rodríguez mostró pocas señales de sumisión, declaró que Maduro seguía siendo el jefe de Estado y calificó la operación estadounidense para capturarlo como una “barbaridad”.

Funcionarios estadounidenses consideraron que los comentarios estaban dirigidos a una audiencia interna y no parecieron inmutarse porque ella aparentemente rechazaba públicamente las afirmaciones de Trump de que ahora estaba a cargo. El domingo, Rubio dijo que EE.UU. juzgaría a Rodríguez por lo que haga en adelante, más que por sus declaraciones pasadas.

“Vamos a hacer una evaluación en base a lo que hagan, no a lo que digan públicamente en el ínterin, no a lo que sabemos que han hecho en el pasado en muchos casos, sino a lo que hagan de ahora en adelante”, afirmó.

Rubio se negó a dar detalles sobre sus conversaciones con Rodríguez, pero dijo en el programa “Meet the Press” de NBC que “esperamos ver más cumplimiento y cooperación de lo que recibíamos previamente”.

Dos ex altos funcionarios del Departamento de Estado dijeron el sábado que Rodríguez probablemente solo habría hecho o haría un trato con el Gobierno de Trump si se ofrecía protección para la dirigencia.

“Para Delcy, no va a poner la cabeza en la guillotina y decir: ‘Adelante’”, dijo un exfuncionario que la conoce. “Cualquier acuerdo que se haga debe ofrecer algún grado de protección a la dirigencia”. Este funcionario describió a Rodríguez como una “izquierdista muy comprometida” y le dijo a CNN que no cree que los funcionarios que han dedicado su vida a la causa la abandonarían tan fácilmente para convertirse en “lacayos”.

“Creo que van a pedir muchas garantías”, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a hablar oficialmente.

Todd Robinson, quien se desempeñó como embajador interino de EE.UU. en Venezuela durante el primer mandato de Trump, dijo que Rodríguez podría aceptar un acuerdo con la el Gobierno con “la esperanza de poder quedarse y de alguna manera seguir a cargo del aparato político que está allí”. Si no logra mantenerse en el poder, dijo Robinson, podría aceptar un acuerdo si le permite “irse por sus propios medios con lo que hayan guardado en las cuentas bancarias que tengan fuera de Venezuela”.

“Creo que veremos si la vicepresidenta de Venezuela, quien está sancionada por Estados Unidos y muchos otros países, que fue elegida a dedo por Maduro, quiere dar un giro”, dijo Cotton.

No se mencionó, al menos por parte de Trump este fin de semana, si buscaba un retorno a la democracia en Venezuela, que durante años ha sido gobernada por autoritarios. Rubio dijo el domingo que EE.UU. quiere ver una transición democrática en Venezuela, pero argumentó que el Gobierno “necesita lidiar con la realidad inmediata”. Señaló que discutir un posible cronograma para elecciones en Venezuela era “prematuro”.

“Tenemos asuntos a corto plazo que deben ser atendidos de inmediato. Todos deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia”, dijo en NBC.

